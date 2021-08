FC Bayern München gegen Hertha BSC live: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER - 1:0

In der Bundesliga kommt es heute zum Duell zwischen dem FC Bayern und Hertha BSC. Goal begleitet das Spiel am Samstagabend für Euch im LIVE-TICKER.

In der Bundesliga möchte der FC Bayern gegen Hertha BSC den nächsten Sieg einfahren und sich dadurch in die vordere Tabellenregion vorschieben. Gegen den bislang punktlosen Verein aus der Hauptstadt sind drei Zähler nach dem 12:0 beim Bremer SV in der ersten Runde des DFB-Pokals fest eingeplant.

FC Bayern gegen Hertha BSC 1:0 Tore Müller (6.) Aufstellung FC Bayern Neuer - Stanisic, Upamecano, Süle, Davies - Kimmich, Goretzka - Musiala, Müller, Gnabry - Lewandowski Aufstellung Hertha BSC Schwolow - Zeefuik, Boyata, Stark, Mittelstädt - Serdar, Tousart, Ascacibar - Lukebakio, Jovetic - Selke Gelbe Karten -

18. | Es scheint ernsthafte Probleme bei Jovitic zu geben, doch nach geraumer Zeit kehrt der 31-Jährige erst einmal zurück - nur um sich wenig später wieder niederzulassen. Es ist das endgültige Aus.

16. | Stevan Jovitic sitzt auf dem Rasen, benötigt medizinische Hilfe. Auf der Gästebank herrscht umgehend hektische Betriebsamkeit. Kann der montenegrinische Nationalspieler nicht weitermachen?

14. | In dieser Phase bekommt der Rekordmeister das Geschehen im Regen von München immer besser in den Griff und übt Kontrolle aus, ohne dabei zielstrebig zu werden. Die Herthaner bremst man damit fürs Erste völlig ein.

12. | Nun steht der erste Eckstoß dieser Begegnung an. Joshua Kimmich schreitet auf links für die Gastgeber zur Tat, setzt seine Hereingabe aber zu hoch an. Der Ball segelt auf der anderen Seite ins Toraus.

10. | Hinsichtlich der Effizienz können die Gäste dem Rekordmeister nicht das Wasser reichen. Hertha steht bei drei Torschüssen, Bayern bei einem. Mit Blick auf das Ergebnis macht dies bislang den Unterschied aus.

8. | Offenbar möchte sich Hertha nicht schrecken lassen. Die Alte Dame gelangt wiederholt rechts in den Sechzehner. Suat Serdar zieht ab und findet in Manuel Neuer seinen Meister.

TOOOR! FC Bayern München gegen Hertha BSC 1:0 | Torschütze: Müller

6. | An der Mittellinie erobert Gnabry gegen Mittelstädt den Ball und leitet den Angriff ein. Musiala legt zu Davies ab, der von links diagonal in den Sechzehner spielt. Ganz clever lässt Lewandowski die Kugel passieren, denn hat auf halbrechts die bessere Position. Der Direktschuss aus etwa zehn Metern mit dem rechten Fuß zischt flach ins lange Eck. Für den Nationalspieler ist es der erste Saisontreffer in der Bundesliga.

5. | Dann erläuft Davie Selke einen langen Ball. Rechts im Strafraum gestaltet sich der Winkel äußerst ungünstig. Der Stürmer verfehlt mit seinem Rechtsschuss das Tor.

4. | Offenbar macht die erste gute Szene den Berlinern Mut. Die Gäste nehmen in der Folge recht aktiv am Spiel teil und gewinnen über den Ballbesitz an Sicherheit.

2. | Dafür sorgen die Herthaner über einen ersten Konter. In halblinker Position schließt Davie Selke etwas überhastet ab. Der Linksschuss aufs lange Ecke ist eine sichere Beute für Manuel Neuer.

2. | Umgehend übernehmen die Hausherren das Kommando und werden dauerhaft in der gegnerischen Hälfte vorstellig. Noch führt das aber nicht zu Abschlüssen.

FC Bayern München gegen Hertha BSC im LIVE-TICKER: ANPFIFF

vor Beginn | Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Schiedsrichtergespann. Mit der Spielleitung wurde Sven Jablonski betraut. Der 31-jährige Referee kommt zu seinem 48. Einsatz im deutschen Fußball-Oberhaus. Zur Hand gehen ihm dabei die Assistenten Norbert Grudzinski und Sascha Thielert.

vor Beginn | Gegen Hertha ist der FC Bayern seit sechs Pflichtspielen ohne Niederlage, fünf davon konnten gewonnen werden - unter anderem beide Begegnungen der vergangenen Spielzeit (4:3, 1:0). Ihr letztes Erfolgserlebnis feierten die Berliner im August 2019 bei einem 2:2 in München. Den letzten Sieg gab es im September 2018 in Berlin (2:0). In München konnten die Hauptstädter bei insgesamt 36 Gastspielen lediglich zweimal gewinnen. Und das ist praktisch verjährt, weil es 1977 (2:0) und 1969 (2:1) passierte.

vor Beginn | Inzwischen ist der Titelverteidiger seit sieben Pflichtspielen ohne Niederlage. Letztmals das Nachsehen hatte man im April bei Mainz 05 (1:2). Daheim baut der Rekordmeister auf eine viel eindrucksvollere Serie. Während der gesamten vergangenen Saison blieb man in der Allianz Arena ohne Niederlage und ist inzwischen seit stattlichen 28 Heimspielen ungeschlagen. 23 Partien davon wurden gewonnen. Die letzte Pleite auf heimischem Terrain kassierten die Münchener im November 2019, als gegen Bayer Leverkusen mit 1:2 verloren wurde.

vor Beginn | Auf Seiten der Hausherren ist nach der sieglosen Vorbereitung mit drei Niederlagen in vier Spielen längst wieder alles im Lot. Zwar stotterte es auch noch zum Saisonauftakt bei Borussia Mönchengladbach (1:1), doch inzwischen schob der FC Bayern drei Siege nach - im Supercup gegen Borussia Dortmund (3:1), in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln (3:2) und im DFB-Pokal gegen den Bremer SV (12:0).

Zumindest hat Hertha im DFB-Pokal bewiesen, dass es auswärts gewinnen und ohne Gegentor bleiben kann. Allerdings handelte es sich beim Gegner SV Meppen um einen Drittligisten. In der Bundesliga ist die Alte Dame saisonübergreifend seit vier Partien ohne Sieg. Letztmals einen Punkt gab es Mitte Mai zu Hause gegen Köln (0:0), was damals für den Klassenerhalt genügte. Den letzten Dreier fuhr die Hertha drei Tage zuvor ein, auf Schalke wurde mit 2:1 gewonnen.

vor Beginn | Als einzige noch punktlose Mannschaft stehen die Herthaner am Tabellenende. Nach den Niederlagen in Köln (1:3) und gegen Wolfsburg (1:2) ist nicht unbedingt damit zu rechnen, dass es ausgerechnet heute gegen den Klub-Weltmeister etwas Zählbares zu holen gibt. Eine Außenseiterchance ist trotzdem gegeben, sonst hätten die Berliner nicht nach München reisen brauchen.

vor Beginn | Vier Veränderungen gibt es auf Seiten der Gäste. Anstelle von Peter Pekarik (Bank), Marvin Plattenhardt (Adduktorenprobleme), Kevin-Prince Boateng (Rückenprobleme) und Javairo Dilrosun (Bank) rutschen Maximilian Mittelstädt, Deyovaisio Zeefuik, Lucas Tousart und Stevan Jovetic in die Startelf.

vor Beginn | Die Aufstellungen sind inzwischen eingetroffen. Im Vergleich zur letzten Bundesliga-Partie gegen den 1. FC Köln ergeben sich beim FC Bayern lediglich zwei Umstellungen: Für Tanguy Nianzou und Leroy Sane rücken Josip Stanisic und Jamal Musiala in die Münchener Anfangsformation.

vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des dritten Spieltages zwischen dem FC Bayern und Hertha BSC.

FC Bayern München gegen Hertha BSC: So lauten die Aufstellungen beider Mannschaften

Das ist die Aufstellung des FC Bayern:

Neuer - Stanisic, Upamecano, Süle, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Musiala - Lewandowski

Hertha BSC setzt auf folgende Aufstellung:

Schwolow - Zeefuik, Boyata, Stark, Mittelstädt - Serdar, Tousart, Ascacibar - Lukebakio, Selke, Jovetic

FC Bayern München gegen Hertha BSC im LIVE-TICKER: Das sind die Opta-Fakten zur Bundesliga

Seit einem 0-2 im Oktober 1977 blieb der FC Bayern in 26 Bundesliga-Heimspielen in Folge unbesiegt gegen Hertha BSC (20 Siege, 6 Remis) – nur gegen Borussia Mönchengladbach hatten die Münchner in ihrer BL-Historie von 1966 bis 1994 eine längere Ungeschlagen-Serie zu Hause (30 Spiele).

Nach zuvor nur einem Sieg aus sechs Bundesliga-Duellen gewann der FC Bayern zuletzt drei BL-Spiele in Folge gegen Hertha BSC – nur von 2002 bis 2003 (4) und von 2009 bis 2016 (11) feierten die Münchner noch mehr BL-Siege in Folge gegen die Berliner.

Der FC Bayern München ist seit 28 Bundesliga-Heimspielen unbesiegt (23S, 5U) – seit dem Umzug in die Allianz Arena im Sommer 2005 hatten die Münchner nur von März 2016 bis April 2018 eine längere Serie ohne Niederlage in BL-Heimspielen (38 Spiele).

Hertha BSC startete als einziges Team mit zwei Niederlagen in die neue Bundesliga-Saison – zuvor war dies den Berlinern nur 1972/73 und 1990/91 passiert, beim zuvor letzten Mal 1990/91 stiegen die Berliner am Saisonende ab.

Hertha BSC verlor an den ersten beiden Bundesliga-Spieltagen trotz zwischenzeitlicher Führung – das war zuvor in diesem Jahrtausend nur der TSG Hoffenheim 2015/16 passiert. An den ersten drei Spieltagen einer Saison passierte dies noch keinem Team in der BL-Historie.

FC Bayerns Robert Lewandowski traf in jedem seiner letzten 12 Bundesliga-Spiele und stellte damit seinen persönlichen Rekord aus der Saison 2012/13 ein (damals für Borussia Dortmund) – nur Gerd Müller gelang in der BL-Historie noch eine längere Trefferserie (16 Spiele 1969/70). Das letzte torlose Spiel Lewandowskis war beim 1-0 im Februar beim kommenden Gegner Hertha BSC, als er einen Elfmeter vergab.

Bayerns Robert Lewandowski erzielte beim 4-3 der Münchner gegen Hertha BSC in der vergangenen Bundesliga-Saison erst zum zweiten Mal in seiner BL-Karriere mindestens vier Tore in einem Spiel (zuvor 5 beim 5-1 gegen Wolfsburg im September 2015) und kam dabei auf einen Expected-Goals-Wert von 3.04 – Bestwert in der gesamten vergangenen BL-Saison.

FC Bayerns Serge Gnabry erzielte seit Beginn der vergangenen Bundesliga-Rückrunde acht Tore im Oberhaus, sieben davon zu Hause – nur Teamkollege Robert Lewandowski (15) und Andre Silva (neun, für Frankfurt und Leipzig) erzielten in diesem Zeitraum mehr BL-Heimtore.

Herthas Dodi Lukebakio schoss in drei Bundesliga-Gastspielen beim FC Bayern vier Tore – seit dem Umzug in die Allianz Arena schoss nur Bremens Markus Rosenberg als Gastspieler genauso viele BL-Tore bei den Münchnern, kein Spieler mehr.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann verlor keins seiner 11 Bundesliga-Spiele als Trainer gegen Hertha BSC (7 S, 4U) – kein anderer aktueller BL-Trainer trat im Oberhaus so oft gegen einen Gegner an, ohne mindestens einmal zu verlieren (Nagelsmann selbst ebenfalls 11-mal gegen Augsburg).

FC Bayern München gegen Hertha BSC im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Bundesliga-Begegnung

Trainer Julian Nagelsmann kann beim Heimspiel von Bayern München gegen Hertha BSC am Samstagabend wieder auf Kingsley Coman zurückgreifen. "Er ist wieder dabei, er hat keine Probleme mehr", sagte er am Freitag über den französischen Angreifer. Dessen Landmann Lucas Hernandez, ergänzte er, habe zudem erstmals wieder mit der Mannschaft trainiert, "was mich sehr gefreut hat". Für Samstag aber sei er "noch keine Option".

Nagelsmann ergriff auch noch einmal Partei für Leroy Sane, der beim Heimspiel am vergangenen Sonntag gegen den 1. FC Köln (3:2) Ziel von Pfiffen des Publikums gewesen war. "Wir müssen ihn jetzt einfach auch mal ein bisschen in Ruhe lassen, dann werdet ihr sehen, dass der noch früh genug durch die Decke geht", sagte er. Bundestrainer Hansi berief Sane am Freitag in sein Aufgebot für die anstehenden drei Länderspiele.

Zu möglichen Transfers vor dem Ablauf der Frist am kommenden Dienstag äußerte sich Nagelsmann nur verhalten. Die Bayern diskutierten "alle möglichen Varianten", sagte er, dies beträfe jedoch nicht nur mögliche Neuzugänge. Zu den neuen Spekulationen um Matthias Ginter und Jonas Hoffmann von Borussia Mönchengladbach sagte er: "Das sind alles skurrile Gerüchte", beide Fälle seien "nicht mal ansatzweise konkret".

Dagegen sprach Nagelsmann gerne über den Transfer seines ehemaligen Spielers Ishak Belfodil von der TSG Hoffenheim zum kommenden Gegner Hertha BSC. "Ishak ist ein sehr cooler Typ, ein unglaublich witziger Zeitgenosse und ein sehr lieber Mensch", sagte er. Belfodil "hat bei mir in Hoffenheim sehr viele Tore geschossen. Blöd, dass er genau vor unserem Spiel noch gewechselt ist, aber ich hoffe, dass wir ihn in den Griff kriegen werden".

Die noch punktlose Hertha will Nagelsmann aber ohnehin nicht unterschätzen. "Am Ende geht es um die eigenen Ansprüche, egal gegen wen man spielt. Gegen jeden Gegner bekommst du drei Punkte. Wir wollen unseren Ansprüchen gerecht werden und den 25.000 Zuschauern eine tolle Leistung liefern", so der Bayern-Trainer abschließend.

FC Bayern München gegen Hertha BSC im LIVE-TICKER: Die Bundesliga-Begegnung im Überblick