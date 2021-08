FC Bayern München, News und Gerüchte: Baumjohann kritisiert Umgang mit Sane, Sabitzer-Alternative gefunden?

Sofern der Sabitzer-Transfer platzen sollte, hat Bayern wohl schon eine Alternative im Auge. Baumjohann kritisiert den Umgang mit Sane. Alle FCB-News.

Der FC Bayern München am Freitag. Hier gibt es alle relevanten News und Gerüchte rund um den deutschen Rekordmeister vom heutigen Tage.

FC Bayern, Gerücht: Romain Faivre als Alternative zu Marcel Sabitzer?

Sollte der Transfer von Wunschspieler Marcel Sabitzer von RB Leipzig in den letzten Tagen des Transferfensters nicht mehr zustande kommen, hat der FC Bayern München offenbar bereits eine Alternative ausgemacht.

Wie Sky-Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, beschäftige sich der deutsche Rekordmeister intensiv mit Romain Faivre vom französischen Erstligisten Stade Brest.

Der 23-jährige Franzose, der in der Offensive variabel einsetzbar ist, steht noch bis 2025 bei seinem aktuellen Klub unter Vertrag. Die Schmerzgrenze für einen Abgang soll bei 15 Millionen Euro liegen.

Neben den Münchnern soll bereits auch die AC Milan Kontakt zum Spieler aufgenommen haben.

FC Bayern München: Alexander Baumjohann kritisiert Umgang mit Leroy Sane

Alexander Baumjohann hat den Umgang mit dem seit Monaten in der Kritik stehenden Nationalspieler Leroy Sane vom FC Bayern angeprangert. Der 34-Jährige erkennt Ähnlichkeiten zu Mesut Özil.

"Auf Leroy wird von allen Seiten eingeschlagen, weil es bei ihm nicht so gut läuft. Er wurde aber über lange Zeit gelobt und es wurde gesagt, dass er der neue Arjen Robben sei", sagte Baumjohann im Sport1-Podcast "Meine Bayern-Woche".

Bei jüngeren Spielern wie dem 25-Jährigen müsse man allerdings Geduld haben, erklärte der frühere Bayern-Profi, der zuletzt beim Sydney FC in Australien unter Vertrag stand. Dafür sei Julian Nagelsmann der perfekte Trainer.

"Die Körpersprache, die Leroy jetzt hat, hatte er auch, als es lief. Nur hat darauf keiner geschaut. Mesut Özil ist ein ähnlicher Typ. Bei ihm sieht es auch oft so aus, als ob er auf dem Platz lustlos wirkt oder lethargisch ist", so Baumjohann.

Sane sei auch außerhalb des Platzes ein Spieler, der polarisiert. Trotzdem sei der 2020 von Manchester City nach München gewechselte Offensivspieler nach wie vor ein Mann von Weltklasse-Format.

"Das weiß jeder und das hat man auch beim FC Bayern schon gesehen. Sonst hätten sie ihn nicht für so viel Geld gekauft und ansonsten hätte er auch nicht unter Pep Guardiola gespielt", sagte der aktuell vereinslose Profi.

Baumjohann: "In Deutschland muss man ruhiger bleiben"

"Vor allem in Deutschland muss man ruhiger bleiben. Deutsche Nationalspieler im eigenen Land so fertig zu machen, ist nicht der richtige Weg. Daher wünsche ich mir gerade von den Medien ein bisschen mehr Unterstützung für solche Spieler. Denn es bringt keinem Spieler etwas, wenn er noch mehr an Selbstvertrauen verliert", erklärte Baumjohann.

Baumjohann wechselte 2009 von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern. Nach nur einem Jahr zog er weiter zum FC Schalke 04. Über Kaiserslautern und Hertha ging es für den Nordrhein-Westfalen weiter nach Brasilien und anschließend Australien, wo er derzeit wohnt.

FC Bayern München, News: FCB trifft in der Champions League auf Barca

Machbare Aufgaben für Bayern München und Borussia Dortmund, Hammerlos für RB Leipzig: Die Bundesliga-Klubs haben in der Gruppenphase der Champions League Gegner ganz unterschiedlichen Kalibers erwischt.

Während sich Bayern und der BVB für die Achtelfinals warmspielen können und auch der VfL Wolfsburg zufrieden sein darf, wird das Erreichen der K.o.-Phase für Leipzig extrem schwierig.

FC Bayern München: Chris Richards vor Vertragsverlängerung - erneute Leihe nach Hoffenheim?

Erst im Sommer ist Bayern-Verteidiger Chris Richards von seiner erfolgreichen Leihe aus Hoffenheim zurückgekehrt. Nach Informationen der Bild -Zeitung steht der 21-Jährige nun vor einem erneuten Leih-Geschäft nach Sinsheim.

Demnach steht für Richards vor allem Spielpraxis im Vordergrund. Mit Dayot Upamecano, Niklas Süle, Lucas Hernandez und Tanguy Nianzou ist die Konkurrenz bei den Bayern diesbezüglich zu groß. Deshalb soll eine erneute Leihe zur TSG Hoffenheim im Raum stehen. Bei den Sinsheimern absolvierte Richards schon die abgelaufenen Rückrunde.

