Bayern München reist zum Champions-League-Auftakt zum FC Barcelona und Müller spricht über die Zeit nach seinem Vertragsende. Alle News zum FCB.

Der FC Bayern München am Samstag. Hier gibt es alle relevanten News und Gerüchte rund um den deutschen Rekordmeister vom heutigen Tage.

Zudem findet Ihr die Entwicklung der vergangenen Tage in separaten Artikeln hier:

FC Bayern München - Thomas Müller über Zukunft nach Vertragsende: "Ausgang: völlig offen"

Offensivspieler Thomas Müller (31) vom FC Bayern München hat sich im Gespäch mit der AZ zu seiner sportlichen Zukunft geäußert.

"Das ist eine Frage, mit der ich mich jetzt nicht beschäftige", entgegnete Müller, dessen Vertrag noch bis 2023 datiert ist, auf die Frage nach seinen Plänen nach besagtem Jahr.

Müller wollte weder einen Verbleib noch einen Wechsel ausschließen. Der Ausgang sei dabei "völlig offen."

FC Bayern München vs. Hertha BSC heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellung - so wird die Bundesliga übertragen

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern empfängt die Hertha aus Berlin. Die Infos zur Partie des 3. Spieltags der Bundesliga gibt es hier.

VIDEO - Bayern-Gerüchte um Gladbach-Spieler: Max Eberl mit herausragender Reaktion

Champions-League-Spielplan: FC Bayern am 1. Spieltag beim FC Barcelona

Das deutsche Champions-League-Quartett startet mit Auswärtsaufgaben in die Gruppenphase. Bayern München tritt am 14. September zum Kracher beim FC Barcelona an, am selben Tag ist auch der VfL Wolfsburg beim französischen Meister OSC Lille gefordert.

Am 15. September spielt RB Leipzig beim Vorjahresfinalisten Manchester City, während Borussia Dortmund bei Besiktas Istanbul um die ersten Punkte kämpft.

Der FC Bayern, zuletzt 2020 Gewinner der Königsklasse, trifft in der Gruppe E in weiteren Spielen auf Benfica Lissabon und Dynamo Kiew. Leipzig hat in der starken Gruppe A neben ManCity noch Paris St. Germain mit Lionel Messi erwischt, weiterer Kontrahent ist der FC Brügge.

Wolfsburg bekommt es in der Gruppe G noch mit dem FC Sevilla und RB Salzburg zu tun, weitere Widersacher des BVB in Staffel C sind Sporting Lissabon und Ajax Amsterdam.

Quelle: SID

FC Bayern München: Der Spielplan des FCB in den kommenden Wochen