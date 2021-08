FC Bayern München, News und Gerüchte: Gladbachs Jonas Hofmann ein Kandidat? Keine Bwegung im Sabitzer-Poker

Jonas Hofmann steht wohl auf der FCB-Wunschliste, im Sabitzer-Poker wartet RB Leipzig auf eine Aktion der Bayern. Die FCB-News am Mittwoch.

Der FC Bayern nach dem Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln (3:2). Hier gibt es die wichtigsten News und Gerüchte um den Rekordmeister am Mittwoch.

FC Bayern, Gerücht: Gladbachs Jonas Hofmann ein Kandidat?

Nationalspieler Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach steht offenbar auf der Wunschliste des FC Bayern. Dies berichten kicker, Sport Bild und Sport1 übereinstimmend.

Demnach sollen die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters bereits Kontakt zu Hofmanns Berater aufgenommen haben. Der Flügelflitzer, der meist auf der rechten Seite zu finden ist, wäre wohl eine offensivfreudigere Alternative zu Rechtsverteidiger Benjamin Pavard.

Nach Angaben von Sport1 beläuft sich die mögliche Ablösesumme für den 29-Jährigen auf rund 22 Millionen Euro. Hofmann hat in Gladbach einen bis 2023 datierten Vertrag, eine Ausstiegsklausel soll darin nicht festgeschrieben sein.

FC Bayern, Transfers: Keine Bewegung im Sabitzer-Poker

Noch ist keine Bewegung in den Transferpoker um den österreichischen Nationalspieler Marcel Sabitzer (27) von RB Leipzig gekommen. Der Ball liegt beim FC Bayern. "Es gibt keinen Kontakt zwischen dem FC Bayern und uns bezüglich eines Spielers", stellte Florian Scholz, Sportchef der Leipziger, am Dienstag klar.

Zuvor hatten mehreren Medien über erste konkrete Verhandlungen zwischen den Vereinen über Sabitzer berichtet. Tatsächlich herrscht eine Woche vor der Schließung des Transferfensters, das ist auch aus dem Umfeld des FC Bayern zu erfahren, aber weiterhin Funkstille.

Ein Umstand, der sich schnell ändern könnte, denn die Münchner haben nach Informationen von Goal und SPOX die mündliche Zusage des Spielers für einen sofortigen Wechsel. Sportvorstand Hasan Salihamidzic ist in engem Austausch mit Sabitzers Berater Roger Wittmann - es liegt nun am FC Bayern, ein Angebot vorzubereiten oder nicht.

FC Bayern, News: Müller "bereit" für die Nationalmannschaft

Offensivspieler Thomas Müller steht Nationaltrainer Hansi Flick auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar weiterhin zur Verfügung. Am Rande einer Sponsoren-Veranstaltung am Münchner Nockherberg bestätigte der Bayern-Star, weiterhin für die DFB-Elf auflaufen zu wollen.

"Wir haben natürlich schon telefoniert, wir haben auch persönlich ein gutes Verhältnis. Da ging es aber noch nicht konkret um irgendwelche Nominierungen", führte Müller aus und erklärte: "Grundsätzlich habe ich meine Bereitschaft signalisiert. Wenn er mich anrufen will und nominieren will, dann stehe ich bereit. Den Rest wird man in der Zukunft sehen."

Der 31-Jährige, der unter Flicks Regie beim FC Bayern zu alter Stärke fand, war von dessen DFB-Vorgänger Joachim Löw zeitweise nicht mehr nominiert worden, um einem geplanten Umbruch nicht im Wege zu stehen. Für die EM 2021 kehrte Müller ins Nationalteam zurück, konnte das Achtelfinal-Ausscheiden gegen England aber auch nicht verhindern.

FC Bayern - DFB-Pokal heute live: Wer zeigt / überträgt Bremer SV vs. FC Bayern München im TV?

Die 1. Runde im DFB-Pokal fand eigentlich bereits Anfang August statt. Abgeschlossen wird sie allerdings erst am Mittwoch (25. August) mit dem Duell zwischen Oberligist Bremer SV und Rekordmeister FC Bayern München. Anstoß im Weserstadion, der Heimat von Werder Bremen, ist um 20.15 Uhr.

Die Partie musste aufgrund von Coronafällen beim Bremer SV verschoben werden. Nun darf sich der Fünftligist, der vergangenes Wochenende mit einem 3:1-Sieg gegen den Blumenthaler SV in die neue Saison der Bremen-Liga gestartet ist, aber auf das wohl größte Spiel seiner Vereinsgeschichte freuen.

