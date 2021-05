FC Bayern München: Verträge von Goretzka, Süle und Tolisso laufen 2022 aus - Kahn will zweiten Fall Alaba verhindern

Der ablösefreie Abgang von David Alaba schmerzt den FC Bayern. In Zukunft soll ein solches Szenario unbedingt verhindert werden.

Im kommenden Jahr laufen unter anderem die Verträge von Niklas Süle, Leon Goretzka und Corentin Tolisso aus. Um einen zweiten Fall David Alaba zu vermeiden, der den FC Bayern zum Saisonende ablösefrei verlässt - höchstwahrscheinlich zu Real Madrid - sei es laut Kahn "durchaus denkbar", eine Deadline zu setzen, nach der die Entscheidung über die Zukunft der Spieler gefallen ist.

"Man muss ja auch sehen, welches Paket wir als FC Bayern einem Spieler bieten können", sagte er der Sport Bild und brach eine Lanze für "seinen" Verein: "Der Klub ist wirtschaftlich stabil. Der FC Bayern hat einen exzellenten Kader, der alle Titel gewinnen kann. Dazu diese wunderbare Stadt! Das muss man in Europa erst noch einmal finden. Was will man denn als Spieler noch mehr?"

FC Bayern München: Kahn kein Freund von Leihgeschäften

Während im Fall von Leistungsträger Goretzka fest von einer Vertragsverlängerung ausgegangen wird, gestaltet sich die Lage bei Süle und Tolisso schwieriger: Beim lange verletzten Franzosen würde sich der FCB laut kicker "ein Angebot anhören", auch Süle ist nicht unumstritten.

"Kein Freund" ist Kahn hingegen von Leihen, um finanzielle Investitionen zu verringern. Zwar könne ein solches Geschäfts sinnvoll sein, aber: "Für mich zählt vor allem die Identifikation mit dem Klub, und ich weiß nicht, ob sich ein Leihspieler mit den Werten und Zielen eines Klubs ausreichend identifizieren kann. Gerade beim FC Bayern ist die Identifikation mit dem Klub ein Geheimnis des Erfolgs."