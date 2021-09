Auf Leroy Sane wartet ein Gespräch mit Uli Hoeneß und mehrere Spieler kehren verletzt nach München zurück. Alle News zum FC Bayern am Donnerstag.

Der FC Bayern München am Donnerstag in der Länderspielpause. Hier gibt es alle relevanten News und Gerüchte rund um den deutschen Rekordmeister vom heutigen Tage.

FC Bayern, News: Upamecano nicht schwer verletzt

Dayot Upamecano (22) hat sich im Bundesliga-Spiel des FC Bayern gegen Hertha BSC eine muskuläre Verletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. Ob der Innenverteidiger gegen seinen Ex-Klub RB Leipzig spielen kann, ist fraglich.

Nach Informationen von Goal und SPOX handelt es sich nicht um eine schwerwiegende Muskelverletzung. Der Spieler soll im Laufe der kommenden Woche bereits wieder ins Lauftraining einsteigen. Die Situation muss dann von Tag zu Tag neu bewertet werden.

Der FCB tritt am 11. September zum Liga-Kracher bei Vizemeister Leipzig an. Upamecano hatte von 2017 bis 2021 das Trikot der Sachsen getragen, ehe die Bayern ihn für 42,5 Millionen Euro verpflichteten. In der bisherigen Spielzeit zählte der französische Nationalspieler stets zum Stammpersonal von Trainer Julian Nagelsmann, kam auf 315 Einsatzminuten.

Im Duell mit der Hertha reichte es nur für eine Halbzeit, weil sein rechter Oberschenkel zwickte. Nagelsmann sprach hinterher von einer "Vorsichtsmaßnahme", Upamecano reiste daraufhin auch noch zur Equipe Tricolore nach Clairefontaine. Dort angekommen, verspürte der Spieler aber etwas stärkere Schmerzen als noch zuvor und kehrte nach Rücksprache mit dem Ärztestab der Nationalelf in die bayerische Landeshauptstadt zurück.

FC Bayern, News: Thomas Müller nach Abreise vom DFB-Team frustriert

Thomas Müller hat mit Frust auf seine verletzungsbedingte Abreise von der deutschen Nationalmannschaft reagiert. "Das ist das erste Mal in meiner DFB-Karriere. Auf diese Erfahrung hätte ich gerne verzichtet", schrieb der Offensivspieler von Bayern München in seinem Newsletter am Mittwoch.

Seine Absage für die WM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein in St. Gallen am Donnerstag (20.45 Uhr) sowie gegen Armenien und Island sei "sehr bitter", schrieb Müller: "Aber Adduktorenprobleme sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen."

Kapitän Manuel Neuer (ebenfalls Bayern München) wird beim Debüt des neuen Bundestrainers Hansi Flick wegen anhaltender Probleme am Sprunggelenk geschont.

FC Bayern, News: Tolisso erleidet Muskelverletzung

Nach Dayot Upamecano (22) wird auch Corentin Tolisso (27) von Rekordmeister Bayern München verletzungsbedingt nicht an den WM-Qualifikationsspielen der französischen Nationalmannschaft teilnehmen. Wie der Verband FFF am Mittwoch mitteilte, zog sich Tolisso eine "muskuläre Verletzung in der linken Wade" zu. Upamecano hatte sich gegen Hertha BSC (5:0) am rechten Oberschenkel verletzt.

@esmuellert_ und @CorentinTolisso reisen verletzungsbedingt vorzeitig von ihren Nationalmannschaften ab.



Alle Infos: https://t.co/7LS9b8cyv7

Neben Tolisso musste auch Chelseas Superstar N'Golo Kante abreisen. Der Mittelfeldmotor habe sich laut Mitteilung noch nicht ausreichend von einer Knöchelverletzung erholt. Für Tolisso und Kante wurden der frühere Hertha-Profi Mateo Guendouzi und Adrien Rabiot von Juventus Turin nachnominiert.

Weltmeister Frankreich trifft am Mittwoch (20.45 Uhr) auf Bosnien und Herzegowina. Weitere Gegner in der WM-Qualifikation sind die Ukraine (4. September) und Finnland (7. September).

FC Bayern, Transfers: Jonas Hofmann "beschäftigte" sich mit Interesse vom FCB

Nationalspieler Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach hat ein Interesse vom FC Bayern München bestätigt.

"Ich finde zudem, dass es völlig legitim ist, dass man sich im Berufsleben nach Veränderungen umschaut", sagte er gegenüber Sport1. "Natürlich beschäftige ich mich damit, wenn der FC Bayern Interesse an mir zeigt."

Bayerns neuen Trainer Julian Nagelsmann kennt Hofmann bestens, zwischen den beiden herrsche ein "sehr gutes Verhältnis". "Wir kennen uns jetzt schon seit fast 15 Jahren", so Hofmann. "Denn ich war seit der D-Jugend in Hoffenheim. Julian hat immer zwei Jahrgänge unter mir trainiert. Der Kontakt zwischen uns ist nie abgerissen."

Generell ist für Hofmann eine Luftveränderung weiterhin ein Thema. "Ich finde auch, dass es eine Bestätigung für meine Arbeit ist, wenn ich mit solchen großen Vereinen in Verbindung gebracht werde", fuhr er fort.

Bei den Fohlen hat Hofmann noch Vertrag bis 2023.

FC Bayern: Ex-Präsident Uli Hoeneß bittet Leroy Sane angeblich zum Privatgespräch

Ex-Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat nach den zuletzt durchwachsenen Leistungen von Leroy Sane den 25-Jährigen offenbar zu sich nach Hause zum Gespräch an den Tegernsee eingeladen.

Wie Sport1 berichtet, wolle Hoeneß Sane jedoch dabei nicht die Leviten lesen, sondern stattdessen die schwierige Situation, in der sich der Außenstürmer aktuell befindet, in aller Ruhe besprechen. Demnach soll das Treffen nach der aktuellen Länderspielpause stattfinden.

Sane hatte zuletzt mit einigen schwächeren Leistungen zu kämpfen. Stand er anfangs der Saison unter Neu-Trainer Julian Nagelsmann noch regelmäßig in der Startelf, musste er am vergangenen Wochenende gegen Hertha BSC erstmals Youngster Jamal Musiala den Vortritt lassen.

Auch die eigenen Fans wandten sich gegen ihn. Im Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln sowie im Pokal gegen den Bremer SV gab es Pfiffe für den Nationalspieler.

Sane und Hoeneß verbindet eine gegenseitige Wertschätzung. Der 25-Jährige war schon einmal zu Gast bei Hoeneß - vor seiner Vertragsunterschrift beim deutschen Rekordmeister.

