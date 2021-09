Rummenigge sieht Haalands Zukunft nicht in der Bundesliga und Boateng wird wohl heute bei Lyon vorgestellt. Alle News zum FC Bayern München.

Der FC Bayern München am Mittwoch, einen Tag nach dem Deadline Day für Transfers. Hier gibt es alle relevanten News und Gerüchte rund um den deutschen Rekordmeister vom heutigen Tage.

FC Bayern München, News: Chris Richards wird erneut nach Hoffenheim verliehen

Der deutsche Rekordmeister Bayern München hat den Vertrag von Youngster Chris Richards bis 2025 verlängert und ihn zeitgleich für ein weiteres Jahr an die TSG Hoffenheim verliehen.

"Chris ist ein junger Spieler, der jetzt in Hoffenheim weitere Bundesliga-Erfahrung sammeln wird, und genau das braucht er“, kommentierte Sportvorstand Hasan Salihamidzic die Leihe.

Richards war 2018 vom FC Dallas zu den Bayern gekommen. In der letzten Saison konnte er in Hoffenheim überzeugen, die Kraichgauer waren deshalb wohl bereits frühzeitig an einer Verlängerung des Engagements interessiert.

ℹ Der FC Bayern hat den Vertrag mit Verteidiger Chris Richards bis 2025 verlängert und leiht den 21-jährigen US-Nationalspieler für eine Saison an die TSG Hoffenheim aus. — FC Bayern München (@FCBayern) August 31, 2021

FC Bayern München, News: Jerome Boateng wird am Mittwoch bei Lyon vorgestellt

Der französische Erstligist Olympique Lyon wird heute die Verpflichtung des langjährigen Bayern-Spielers Jerome Boateng bekanntgeben.

Nach Informationen von Goal und SPOX absolviert der Weltmeister von 2014 im Laufe des Tages den Medizincheck, um anschließend einen Vertrag bis 2023 zu unterschreiben.

Boateng stand bis zum Ende der letzten Saison beim FC Bayern unter Vertrag, sein Kontrakt wurde im Anschluss an die Spielzeit nicht verlängert.

Jerome #Boateng ist in Lyon eingetroffen. Morgen Medizincheck, danach Unterschrift bei #OL bis 2023. Neue, spannende Herausforderung im Ausland nach zehn Jahren #FCBayern - auch wenn der Spieler ursprünglich zu einem CL-Vertreter wechseln wollte. @goal @goalfrance @spox — Kerry Hau (@kerry_hau) August 31, 2021

FC Bayern München, News: Rummenigge sieht Zukunft von Haaland nicht in der Bundesliga

Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat gegenüber der Sport Bild einen Wechsel von Dortmund-Stürmer Erling Haaland ins Ausland prognostiziert.

"Er ist neben vielen Bayern-München-Spielern zu einem absoluten Aushängeschild der Liga geworden. Aber die Zahlen, die kursieren, zeigen: Es ist schwierig, ihn in Deutschland zu halten", sagte Rummenigge und kam zu dem Schluss: "Ich gehe davon aus, dass man Haaland in Zukunft im Ausland bestaunen wird."

Der Norweger, der im nächsten Sommer wohl per Ausstiegsklausel zu haben ist, gehört zu den begehrtesten Spielern der Welt. Neben fast allen anderen Schwergewichten der Branche wird auch der FC Bayern hin und wieder mit Haaland in Verbindung gebracht. Es scheint allerdings unwahrscheinlich, dass die Münchner die rund 50 Millionen Euro an jährlichem Gehalt zahlen werden, die Raiola dem Vernehmen nach für seinen Klienten fordert.

