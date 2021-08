Während Kingsley Coman seine Zukunft beim FC Bayern offenlässt, wird Leroy Sane weiterhin der Durchbruch in München zugetraut. Alle News zum FCB.

Der FC Bayern München am Montag. Hier gibt es alle relevanten News und Gerüchte rund um den deutschen Rekordmeister vom heutigen Tage.

#FCBBSC war für @Manuel_Neuer sein 2️⃣0️⃣5️⃣. Zu-Null-Spiel in der #Bundesliga ! 👏



Damit ist unser Kapitän nun alleiniger Rekordhalter und lässt @OliverKahn in der ewigen Rangliste hinter sich! #FCBayern #MiaSanMia — FC Bayern München (@FCBayern) August 29, 2021

Zudem findet Ihr die Entwicklung der vergangenen Tage in separaten Artikeln hier:

FC Bayern München, News: Kingsley Coman spricht über Zukunftspläne und lobt Nagelsmann

Bis 2023 läuft noch der Vertrag von Bayerns Flügelspieler Kingsley Coman, auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung konnte man sich bisher nicht einigen. Ein Zeichen dafür, dass der Franzose seine mittelfristige Zukunft bei einem anderen Klub sieht?

"Ich habe das Glück, noch jung zu sein, daher kann ich beides machen. Ich kann hier noch für mehrere Jahre bleiben und danach schauen, wie es woanders ist. Es ist also ein Zwischending", sagte Coman im Interview mit Eurosport Frankreich . Bereits seit 2015 läuft er für den FCB auf, zunächst per zweijähriger Leihe, danach wechselte er für 21 Millionen Euro fest von Juve an die Isar.

Zudem stellte er klar, dass ihn das Projekt unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann definitiv reize: "Es ist richtig, dass dieser neue Touch, den er bei uns einbringt, Lust macht, mit dieser Art von Trainer zu arbeiten und zu sehen, wie viel wir uns persönlich und im Kollektiv verbessern können." Der Start sei "großartig" gewesen. "Er ist wirklich gut, er hat viele Ideen und ist sehr motiviert. Ich denke, er wird der Mannschaft viel bringen und ich bin sehr davon begeistert, mit ihm zu arbeiten."

Nagelsmann bringe jene "jugendliche Freude" mit, an der es älteren Trainern teilweise fehle. Dies übertrage sich auf die Mannschaft: "Es ist toll, weil wir eine Mannschaft sind, die es gewohnt ist, zu gewinnen und dann diese DNA von jemanden zu haben, der nochmals heißer auf Siege ist, bringt jeden nach oben."

Nachdem Coman in der Vorsaison auf 23 Torbeteiligungen in 39 Spielen gekommen war, konnte er in dieser Spielzeit verletzungsbedingt noch nicht durchstarten. Nur im Supercup gegen den BVB stand er in der Startelf, musste allerdings angeschlagen ausgewechselt werden und pausieren. Beim 5:0 gegen die Hertha wurde er in der 67. Minute eingewechselt.

FC Bayern München, News: Weitere Unterstützung für Leroy Sane - Oliver Kahn stellt Forderung

Eines der Sorgenkinder des FCB ist Leroy Sane, der zuletzt mehrfach Pfiffe der eigenen Anhänger kassierte und gegen den 1. FC Köln bereits in der Pause ausgewechselt wurde. Nach lobenden Worten von Trainer und Teamkollegen gab es nun auch Unterstützung aus der Fanszene.

"Leroy auszupfeifen, ist nicht in Ordnung", sagte Mathias Scheurl, der Vorsitzende des Fanklubs "Da rode Stean" im kicker : "Es spricht ja auch niemand über die Abspielfehler von Thomas Müller. Für mich geht es darum, das eigene Team zu unterstützen, sonst können die Fans auch daheim bleiben." Leroy werde es schaffen, "genauso ein Unterschiedsspieler" zu werden und "uns noch viele Titel bringen wie einst Arjen Robben".

Währenddessen stellte Vorstandsboss Oliver Kahn auch Forderungen an den Spieler selbst und sagt bezüglich der Pfiffe: "Wir, die Profis waren und sind, haben das alle schon erlebt. Das ist nichts Schönes. Auch mir ist das mal widerfahren, als ich in frühen Jahren nach München gewechselt bin." Sane sei nun gefordert, "das wegzustecken und zu verarbeiten. Als Klub ist es unsere Aufgabe zu schauen, was wir jetzt tun können, damit Leroy seine Leistung beim FC Bayern bringen will. Es gehören immer zwei dazu - er muss das wollen."

Jan Kirchhoff, der bereits mit Sane auf Schalke zusammenspielte und auch für den FC Bayern auflief, ergänzte, er habe "schnell gemerkt, dass Leroy ein besonderer Fußballer mit besonderen Qualitäten ist". In München sei die Erwartungshaltung im Vergleich mit sonstigen Klubs "eine andere. Man wird hart beurteilt. So ist das in einem Klub, wo nur die Besten spielen. Leroy weiß das aber - und es liegt jetzt nur an ihm. Er erfüllt alle Kriterien, um es in München zu packen. Deshalb ist es für mich nur eine Frage der Zeit, bis er komplett durchstartet."

Andre Breitenreiter trainierte Sane in der Saison 2015/16 vor seinem Wechsel zu Manchester City. Er schreibt in seiner kicker -Kolumne: "Er hat sportliche Waffen mit seiner Geschwindigkeit und seiner Abschlussstärke, die jeder Mannschaft helfen, Spiele entscheiden und gewinnen zu können. Seine Entwicklung und sportliche Wertigkeit stiegen damals rasant nach oben, mit diesem Hype musste er lernen umzugehen, was ihm zunächst verständlicherweise nicht leicht fiel."

Sane habe sich "jederzeit sehr lernwillig und wissbegierig" gezeigt, "sodass er es auch nach dieser kurzen Zeit der Ablenkung verstanden hat, sich wieder auf das Training zu konzentrieren". Leroy sei "ein anständiger und fleißiger Junge, dem sehr unrecht getan wird, wenn man ihm wegen seiner lässig wirkenden Haltung fehlende Einstellung und Motivation unterstellt. Er braucht Liebe und Vertrauen - und wird dies mit Leistung zurückzahlen."

FC Bayern München, News: DFB-Pokalkracher bei Gladbach

Der FC Bayern tritt in der zweiten Runde des DFB-Pokals zum Klassiker bei Borussia Mönchengladbach an. Dies ergab die Auslosung am Sonntagabend. Der zweimalige Kanu-Olympiasieger Ronald Rauhe zog in der ARD -Sportschau die Paarungen, Ziehungsleiterin war die 111-malige Nationalspielerin Celia Sasic.

In der zweiten Runde des @DFB_Pokal reisen wir zum Liga-Rivalen Borussia Mönchengladbach! 🔥



ℹ️ Die Partie wird am 26./27. Oktober 2021 ausgetragen, die zeitgenaue Ansetzung des Duells zwischen dem #FCBayern und den Fohlen wird noch bekannt gegeben.



🔗 https://t.co/8CZsniszeX — FC Bayern München (@FCBayern) August 29, 2021

Die Spiele werden am 26. und 27. Oktober ausgetragen, eine zeitgenaue Ansetzung gibt es noch nicht.

FC Bayern München: Transfer von RB Leipzigs Marcel Sabitzer steht kurz bevor

Der FC Bayern steht offenbar kurz vor einer Einigung mit RB Leipzig auf einen Transfer von Marcel Sabitzer . Bild vermeldete den Transfer am Sonntag bereits als perfekt. Jedoch sind nach Informationen von Goal und SPOX noch letzte Details zu klären.

Unter anderem wird noch über einige Feinheiten gefeilscht und der Spieler muss sich noch dem Medizincheck unterziehen. Aber: Alles läuft darauf hinaus, dass Bayern-Trainer Julian Nagelsmann seinen Wunschspieler bekommt.

Nach Informationen von Goal und SPOX besteht ohnehin schon eine mündliche Einigung zwischen dem FC Bayern und Sabitzer. Laut Bild soll die Ablöse nun bei unter 16 Millionen Euro liegen, nachdem zuvor eine Summe in Höhe von 18 bis 20 Millionen Euro kolportiert worden war.

FC Bayern München: Der Spielplan des FCB in den kommenden Wochen