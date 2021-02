FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB offenbar im Vierkampf um Gonzalo Sosa, Goretzka für Hamann "wichtigster Spieler" beim Rekordmeister

Der FC Bayern hat wohl ein neues Top-Talent im Visier. Doch auch City, PSG und Real wollen den Youngster. Alle News und Gerüchte aus München.

Der Tabellenführer der Bundesliga am Freitag. Alle wichtigen News, Informationen und Gerüchte zum FC Bayern München findet ihr heute alle hier in einem Artikel.

Die Nachrichten der letzten Tage rund um den Rekordmeister könnt Ihr hier nochmal nachlesen:

FC Bayern München wohl im Vierkampf um "El Talentoso" Gonzalo Sosa

Der FC Bayern München steigt angeblich in einen Vierkampf um das argentinische Talent Gonzalo Sosa ein. Der 15-Jährige von Racing Club in Argentinien wird auch "El Talentoso" zu Deutsch "der Talentierte" genannt. Den jungen Spieler haben offenbar auch PSG, Manchester City und Real Madrid im Visier. Dies berichtet die spanische Zeitung AS.

Am Donnerstag soll Paris Saint-Germain bereits bei Racing versucht haben, 50 Prozent der Rechte an dem jungen Spieler zu erwerben. In Argentinien soll der Spieler bis zu seinem 18. Geburtstag im Jahr 2023 bleiben und weiter Erfahrung sammeln. Auch City, Real und die Bayern würden gerne einen ähnlichen Deal mit dem jungen Mann vereinbaren.

Der Traum von Sosa sei es jedoch immer gewesen, für Real Madrid zu spielen. Für den Klub von Pep Guardiola spricht hingegen die finanzielle Seite, während der FC Bayern bekannt ist für die gute Perspektive von jungen Talenten.

Doch bevor eine Vereinbarung zustande kommt, muss erst Racing Club dem Spieler einen Vertrag anbieten. Diesen kann er erst ab seinem 16. Geburtstag bekommen, der am 5. März ist. Bis dahin werden alle vier Vereine weiter um "El Talentoso" kämpfen.

FC Bayern News: Goretzka für Hamann "wichtigster Spieler" beim Rekordmeister

Dietmar Hamann, ehemaliger Nationalspieler und TV-Experte, schätzt Leon Goretzkas Rolle im Spiel der Bayern als besonders essenziell ein. "Er ist mittlerweile einer der wichtigsten Spieler, wenn nicht sogar der wichtigste Spieler der Bayern", sagte der 47-Jährige über den Mittelfeldspieler bei Sky.

Dies schließt Hamann vor allem aus den letzten beiden Partien gegen Lazio Rom und Eintracht Frankfurt. "Ein wichtiger Grund für das starke Auftreten war vor allem die Tatsache, dass Leon Goretzka wieder dabei war", analysierte er die Leistungssteigerung beim 4:1-Sieg gegen Lazio in der Champions League.

Beim Spiel gegen Frankfurt kam der 26-jährige Bayern-Star erst zur Halbzeit beim Stand von 1:2 aus Sicht der Münchner rein. Ab dann verbesserte sich die Leistung der Münchner auf dem Platz und der Rekordmeister schoss noch den Anschlusstreffer. Das bemerkte auch der TV-Experte: "Das hat einen großen Unterschied ausgemacht."

Goretzka, der 2018 vom FC Schalke kam, absolvierte in der Bundesliga diese Saison 16 Partien für den FC Bayern. Er bereitete drei Tore für den Rekordmeister vor und schoss zwei selbst. Wegen einer Corona-Infektion war der Ballverteiler im Mittelfeld für einige Wochen nicht dabei.

