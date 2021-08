FC Bayern München: Gerüchte um Abschied von Robert Lewandowski - Wechsel im Sommer ausgeschlossen

Mit dem FC Bayern München hat Robert Lewandowski alles erreicht. Nun häufen sich Berichte, wonach er eine neue Aufgabe sucht. Das ist der Stand.

Robert Lewandowski wird trotz der jüngsten Berichte um mögliche Abwanderungsgedanken in der Spielzeit 2021/22 für den FC Bayern spielen. Der Klub wird nach Informationen von Goal und SPOX den Stürmer auf keinen Fall ziehen lassen.

Am Donnerstag hatte Sky Sports in England berichtet, dass der bald 33-jährige Lewandowski noch einmal eine neue Herausforderung bei einem europäischen Topklub suche. Deswegen wolle er noch vor seinem 35. Geburtstag den Verein wechseln.

Dem Bericht zufolge habe er bei den Verantwortlichen vorgefühlt, ob ein Wechsel möglich wäre. Die Bayern wären angeblich ab einem Betrag von 130 Millionen Euro gesprächsbereit.

FC Bayern wird Robert Lewandowski nicht abgeben

Nach Informationen von Goal und SPOX lehnt der Rekordmeister einen Verkauf in diesem Sommer allerdings kategorisch ab, Lewandowski hat dies auch akzeptiert. "Sein Vertrag läuft noch zwei Jahre, in dieser Zeit wird er definitiv für den FC Bayern spielen", sagte Herbert Hainer vor drei Wochen in einer Fragerunde mit chinesischen Medien, an der auch Goal und SPOX teilnahmen . Damit schloss der Bayern-Präsident eigentlich sogar einen Verkauf im nächsten Sommer aus.

Lewandowski wurde in den vergangenen Jahren immer wieder in Transferspekulationen involviert. Zuletzt hatte offenbar vor allem Chelsea ein Auge auf den Polen geworfen, jedoch mit Romelu Lukaku den gewünschten Mittelstürmer verpflichtet.

Robert Lewandowski: Längere Zusammenarbeit mit dem FC Bayern?

Da Lewandowskis Vertrag 2023 ausläuft, hätte der FC Bayern im nächsten Sommer die letzte Möglichkeit, eine Ablöse für den Stürmer zu generieren. Die Münchner könnten sich aber auch eine längere Zusammenarbeit vorstellen.

"Ich habe es bereits vor einiger Zeit gesagt, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, ihn darüber hinaus im Kader zu haben", sagte Hainer.

Lewandowski kam 2014 ablösefrei von Borussia Dortmund zum FC Bayern. In insgesamt 331 Pflichtspielen für den Klub erzielte er 297 Tore.