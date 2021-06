Denzel Dumfries' Fokus liegt auf der EM, während Adrian Fein den Rekordmeister dauerhaft verlassen will. Die News zum FCB heute.

FC Bayern, Gerücht: FCB-Transferziel Dumfries beschäftigt sich nicht mit einem Wechsel

Denzel Dumfries, Shootingstar der Europameisterschaft und angeblicher Wunschspieler des FC Bayern, denkt aktuell nicht über einen Transfer nach. "Ich spiele einfach mein Spiel, wie ich es immer tue", erklärte der 26-Jährige am Rande eines Medientages der Oranje. Mit einem Wechsel "beschäftige ich mich überhaupt nicht. Ich konzentriere mich voll und ganz auf das Turnier", erklärte er weiter.

"Natürlich habe ich noch Energie, das Turnier hat gerade erst begonnen. Diese Energie bekomme ich von mir selbst, an intrinsischer Motivation mangelt es nicht", so Dumfries.

Der FC Bayern, Inter Mailand und der FC Everton werden als Interessenten für Dumfries genannt, der die PSV Eindhoven für 15 Millionen Euro verlassen kann.

FC Bayern, News: Robert Lewandowski lobt Polens "Kampfeswillen und Engagement"

"Retter" Robert Lewandowski hat nach dem hart erkämpften ersten EM-Punkt von der Einstellung der polnischen Nationalmannschaft geschwärmt. "Uns fehlen vielleicht die Fähigkeiten, aber nicht der Kampfeswillen und das Engagement", sagte der Weltfußballer am späten Samstagabend nach dem 1:1 (0:1) gegen Spanien in Sevilla .

Im Interview mit dem polnischen TV-Sender TVP forderte der Bundesliga-Rekordtorschütze von Bayern München außerdem von seinen Mitspielern, nun "auf dem Boden" zu bleiben: "Wir haben erst einen Punkt", stellte Lewandowski fest.

Der polnische Kapitän hatte das deutsche Nachbarland mit seinem Kopfballtreffer in der 54. Minute vor dem vorzeitigen EM-Aus bewahrt. Spanien war im ersten Abschnitt durch ein Tor von Juve-Angreifer Alvaro Morata (25.) in Führung gegangen.

Trainer Paulo Sousa lobte Lewandowski, der nach dem 1:2 zum Auftakt gegen die Slowakei im Zentrum der Kritik gestanden hatte , als Leader: "Er hat für uns in jeder Aktion gekämpft. Er hat mit seinen Mitspielern interagiert, Räume aufgerissen, Angriffe eingeleitet und schließlich das Tor gemacht", sagte der Portugiese.

Sowohl Polen als auch Spanien haben ihr Schicksal in der Gruppe E am letzten Spieltag der Vorrunde in der eigenen Hand . Gewinnen die Iberer am kommenden Mittwoch (18.00 Uhr) in Sevilla gegen die Slowakei, wäre der Achtelfinal-Einzug sicher. Gleiches gilt für die Polen, sollten diese parallel gegen Schweden in St. Petersburg einen Sieg feiern.

"Es ist klar, dass wir gegen Schweden nicht in der Favoritenrolle sind, aber wenn es uns an Fähigkeiten mangelt, müssen wir das mit Einsatz wettmachen", sagte Lewandowski.

FC Bayern, Gerücht: Adrian Fein will den Verein verlassen

Adrian Fein will den FC Bayern München im Sommer verlassen, das berichtet Sport1. Eine erneute Leihe sei für den Mittelfeldspieler keine Option mehr. Demnach forciere dieser einen dauerhaften Abschied vom Rekordmeister.

Fein war in der vergangenen Saison an die PSV Eindhoven ausgeliehen und konnte die Erwartungen der Niederländer nicht erfüllen. Daher kam es nicht überraschend, dass PSV die Kaufoption verstreichen ließ.

In München besitzt der 22-jährige Fein noch einen Vertrag bis Sommer 2023. Laut Sport1 soll Holstein Kiel Interesse signalisiert haben, zwei andere Klubs hätten jedoch momentan noch die Nase vorn.

FC Bayern, Transfers: Das sind die fixen Zu- und Abgänge zur Saison 2021/22

Zugänge Abgänge Dayot Upamecano (RB Leipzig, 42,5 Mio. Euro) David Alaba (Real Madrid, ablösefrei) Omar Richards (FC Reading, ablösefrei) Jerome Boateng (Ziel unbekannt, ablösefrei) Christian Früchtl (1. FC Nürnberg, Leih-Ende) Javi Martinez (Ziel unbekannt, ablösefrei) Adrian Fein (PSV Eindhoven, Leih-Ende) Tiago Dantas (Benfica Lissabon, Leih-Ende) Michael Cuisance (Olympique Marseille, Leih-Ende) Joshua Zirkzee (Parma Calcio, Leih-Ende) Lars Lukas Mai (Darmstadt 98, Leih-Ende) Chris Richards (TSG Hoffenheim, Leih-Ende)

FC Bayern, News: Nagelsmann wünscht sich mehr mentale Stärke bei Nachwuchsspielern

Der künftige Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat in einem Doppel-Interview mit MotoGP-Profi Marcel Schrötter in der Bild am Sonntag Kritik an Nachwuchsspielern geäußert.

"Ich glaube, dass alle Motorsportler, vor allem die auf zwei Rädern, schon den ein oder anderen Krankenhaus-Besuch hinter sich haben. Wenn sie in jeder Kurve daran denken würden, dass sie stürzen könnten, würde sie das sehr bremsen. Die mentale Stärke ist ein unglaublich wichtiger Faktor. Das wünsche ich mir vor allem im Nachwuchsbereich", erklärte Nagelsmann.

Im Folgenden führte der 33-Jährige seine Ausführungen aus: "Das Dranbleiben - zunächst auch ohne monetären Ausgleich. Der Weg bis ganz nach oben ist sehr, sehr weit. Dieser unbedingte Wille, in den elitären Kreis zu kommen, fehlt bei vielen Fußballern im Nachwuchs, die teilweise zu früh aufgeben."

Generell genieße der neue Bayern-Coach das Motorradfahren. Er betonte allerdings, dass er kein Raser sei, "weil ich Familien-Papa bin und mir mein eigenes Leben zu viel wert ist, als dass ich das unnötig aufs Spiel setzen würde".

Mit Marcel Schrötter spielte Nagelsmann zusammen beim FC Issing.