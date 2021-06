Der FC Bayern München hat angeblich einen neuen möglichen Ersatz für Nübel im Auge, während es Martinez nach Katar zieht. Alle News zum FCB heute.

Alle News zum FC Bayern München am heutigen Montag und was sonst wichtig wird rund um die Säbener Straße, gibt es hier.

Zudem könnt Ihr hier die Entwicklungen der vergangenen Tage beim FCB noch einmal nachlesen.

FC Bayern, News: Greuther Fürth wohl an Adrian Fein interessiert

Adrian Fein ist noch bis 30. Juni an die PSV Eindhoven verliehen. Dann wird der Mittelfeldspieler zunächst zum FC Bayern München zurückkehren, wo er noch bis 2023 unter Vertrag steht.

Eine Zukunft hat Fein an der Säbener Straße aber wohl nicht, ein Wechsel steht im Raum. Laut kicker hat neben Zweitligist Holstein Kiel dabei nun auch Bundesliga-Aufsteiger Greuther Fürth Interesse an dem 22-Jährigen, der seit seinem achten Lebensjahr im Nachwuchs der Bayern ausgebildet wurde.

FC Bayern München an Denis Zakaria dran? So ist der aktuelle Stand

Mittelfeldspieler Denis Zakaria von Borussia Mönchengladbach gilt bereits seit längerem als Kandidat für einen Wechsel zum FC Bayern München.

Aktuell gibt es in der Personalie Zakaria allerdings wenig Bewegung. Einem Bericht des kicker zufolge unternehmen weder Bayern noch angebliche Interessenten aus der Premier League aktuell ernsthafte Bmühungen, um den Schweizer Nationalspieler zu verpflichten.

Zakaria spielt seit 2017 in Gladbach, der Vertrag des 24-Jährigen bei der Borussia läuft noch bis 2022.

FC Bayern, Gerücht: Viljami Sinisalo angeblich als Nübel-Ersatz im Gespräch

Der FC Bayern München soll sich mit einem neuen Kandidaten auf die Nachfolge von Nummer 2 Alexander Nübel beschäftigen, der die Säbener Straße diesen Sommer möglicherweise verlassen wird.

Laut der Sunday People hat Bayern Interesse an dem 19-jährigen Keeper Viljami Sinisalo aus der U23 von Premier-League-Klub Aston Villa. Der Finne steht bei den Engländern noch bis 2022 unter Vertrag, vergangene Saison war er an den schottischen Zweitligisten Ayr United verliehen gewesen.

Dem Bericht zufolge soll neben Bayern auch RB Leipzig den finnischen U21-Nationaltorhüter im Auge haben.

FC Bayern: Javi Martinez wechselt nach Katar

Mittelfeldspieler Javi Martinez hat einen neuen Klub gefunden . In einem Video auf Twitter verriet der langjährige Profi des FC Bayern München, dass er zum Qatar Sports Club in die Stars League wechselt.

Martinez begrüßte in einer kurzen Botschaft die Fans seines neuen Arbeitgebers. Er sei "glücklich bekanntzugeben", diese schon "sehr, sehr" bald zu sehen.

Der Transfer kommt durchaus überraschend, Martinez war zuletzt vor allem bei seinem Ex-Klub Athletic Bilbao und bei Vereinen aus der MLS als Neuzugang gehandelt worden. Der Vertrag des 32-Jährigen beim FC Bayern läuft aus, er heuert nun ablösefrei beim Klub aus Doha an.

Bayern München, News: Auch FCB war an Wijnaldum interessiert

Der Berater von Noch-Liverpool-Profi Georginio Wijnaldum hat bestätigt, dass unter anderem auch der FC Bayern München seine Fühler nach dem Mittelfeldspieler ausstreckte . Wijnaldum entschied sich letztlich für einen ablösefreien Wechsel zu Paris Saint-Germain, wo er einen ab 1. Juli gültigen Dreijahresvertrag unterschrieben hat.

"Es begann relativ früh, im Januar zeigte Inter Mailand Interesse", erklärte Humphry Nijman im Here We Go Podcast zum Entscheidungsprozess über die Zukunft seines Klienten. Finanzielle Hürden hätten es Inter jedoch nicht möglich gemacht, intensiv um Wijnaldum zu buhlen, "kurz darauf rief mich der Sportdirektor von Juventus Turin an und signalisierte ebenfalls Interesse", führte Nijman aus.

"Etwa zur gleichen Zeit nahm PSG-Sportdirektor Leonardo erstmals Kontakt zu mir auf", so Nijman weiter. "Wir wussten zudem, dass Ronald Koeman Georginio gerne nach Barcelona holen wollte. Und zu einem späteren Zeitpunkt zeigte dann auch Bayern München Interesse."

Auch Liverpool habe Wijnaldum indes ein Angebot zur Verlängerung seines am 30. Juni auslaufenden Vertrages unterbreitet, der 30-jährige niederländische Nationalspieler entschied sich jedoch dagegen. Am Ende sei es ein Zweikampf zwischen Barca und Paris gewesen, erklärte Nijman: "Pochettino (PSG-Trainer, d. Red.) hatte einige Gespräche mit Gini und erklärte ihm, was er von ihm erwartet und in welcher Rolle er ihn sieht. Mit Barcelona sah es anfangs sehr gut aus und wir waren auf einem guten Weg, aber Paris machte uns klar, dass ihr Interesse wirklich sehr ernsthaft ist. Als dann beide Angebote auf dem Tisch lagen, musste er eine Entscheidung treffen."

FC Bayern, Transfers: Das sind die fixen Zu- und Abgänge zur Saison 2021/22