FC Bayern München, News und Gerüchte: Bayern-Leihgabe Cuisance in Marseille aussortiert, Nagelsmann hat Abfindungsklauseln im Vertrag

Bayern München, News: Michaël Cuisance bei Olympique Marseille aussortiert

Der von Bayern München an Olympique Marseille verliehene Mittelfeldspieler Mickaël Cuisance ist von Marseilles Trainer Jorge Sampaoli aussortiert worden. Laut einem Bericht von France Football sei Sampaoli über das mangelnde Engagement von Cuisance verärgert gewesen und habe ihn im Training als "zu egoistisch" bezeichnet. Das Verhalten habe Trainerstab und Mannschaftskameraden geärgert.

Damit endet für Cuisance das Kapitel Marseille auf enttäuschende Weise. Trotz einiger positiver Ansätze konnte der 21-Jährige in der französischen Liga nicht überzeugen. Insgesamt 23-mal kam er in der Ligue 1 zum Einsatz, erzielte zwei Tore und bereitete einen Treffer vor. Hinzu kommen ein Pokalspiel und sechs Einsätze in der Champions League - alle ohne Torbeteiligung. Im Spiel gegen SCO Angers stand Cuisance nicht mehr im Kader, bei den drei Spielen zuvor wurde er nicht eingewechselt. In den letzten Saisonspielen wird Trainer Sampaoli auf ihn verzichten.

Nach der Spielzeit wird Cuisance deswegen wieder zum FC Bayern zurückkehren. Marseille hatte den 21-Jährigen vor der Saison verpflichtet und wird die Kaufoption von kolportieren 18 Millionen Euro nicht ziehen.

Bayern München, News und Gerüchte: Nagelsmann hat wohl Abfindungsklauseln im Vertrag

Im Arbeitsvertrag des neuen Bayern-Trainers Julian Nagelsmann sollen einem Bericht der Sport Bild zufolge Abfindungsklauseln verankert sein. Das Arbeitspapier von Nagelsmann gilt bis zum Jahr 2026, eine vorzeitige Trennung ab 2023 soll finanziell in festgelegten Stufen geregelt sein. Nötig sei dies wegen der Rekordablösesumme, die der FC Bayern an RB Leipzig für die Verpflichtung Nagelsmann bezahlt hat.

Für die Verpflichtung von Nagelsmann sollen zunächst 15 Millionen Euro als Sockelbetrag zu RB Leipzig fließen. Die Sachsen rechnen aber wohl mit weiteren Einnahmen, beispielsweise soll ein Freundschaftsspiel zwischen den beiden Klubs vereinbart worden sein, was Leipzig weitere zwei Millionen Euro garantieren würde.

Diese Art von Einnahmen planen die Bayern laut Sport Bild auch durch ein Freundschaftsspiel mit der deutschen Nationalmannschaft ein, welches anstelle einer Ablösesumme für Hansi Flick vorgesehen sein soll. Diese Einnahmen sollen an den Rekordmeister fließen, sollte Flick neuer Bundestrainer werden.

Bayern München, News und Gerüchte: Lewandowski wohl unzufrieden mit Transferpolitik

Bayerns 40-Tore-Stürmer Robert Lewandowski soll unzufrieden mit der Transferpolitik vor der Saison 2020/21 gewesen sein. Das berichtet die Sport Bild. Der 32-Jährige soll verärgert gewesen sein, dass der erfahrene Offensivspieler Ivan Perisic aufgrund zu geringer finanzieller Möglichkeiten nicht gehalten wurde, dafür aber Geld für Spieler wie Douglas Costa (30) oder Bouna Sarr (29) ausgegeben wurde.

Costa und Sarr konnten in dieser Spielzeit nicht überzeugen und kamen nur selten zum Einsatz. Perisic dagegen war in der Triple-Saison 2019/20 ein wichtiger Spieler, der insgesamt 35 Pflichtspiele für Bayern absolvierte und dabei acht Tore und zehn Torvorlagen lieferte. Dem Bericht der Sport Bild zufolge sehe Lewandowski die Neuzugänge aus dem Oktober 2020 nicht auf höchstem Niveau an. Damit könne sich Lewy "nur schwer anfreunden", heißt es.

Aus diesem Grund wolle der Pole die weitere Entwicklung genau beobachten, schließlich will Lewandowski auch weiterhin die Chance haben, um den Champions-League-Titel zu spielen. Zuletzt aber bekannte sich der 32-Jährige öffentlich zum FC Bayern, wo er noch einen Vertrag bis 2023 hat. "Die Wahrheit ist, dass ich einen Vertrag bei Bayern habe und sehr glücklich in diesem Verein bin", sagte er im Interview mit Tuttosport.

