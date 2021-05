FC Bayern München, News und Gerüchte: Hansi Flick erste Wahl in Barcelona, Chelsea will Süle für die deutsche Wand in der Abwehr

Für Flick gibt es nun auch Interesse aus Barcelona. Was macht der Bayern-Coach? Süle könnte der nächste Abgang werden. Alle News und Gerüchte.

Die News vom FC Bayern München heute: Diese aktuelle Nachrichten, Informationen und Gerüchte gibt es beim Rekordmeister vom Tage zu Hansi Flick, Niklas Süle und Co. Alle Neuigkeiten über Transfers findet Ihr hier.

Alles Wissenswerte der letzten Tage über den aktuellen deutschen Meister könnt Ihr hier nachlesen:

FC Bayern München, Gerücht: Hansi Flick erste Wahl für den FC Barcelona

Der frischgewählte Präsident des FC Barcelona, Joan Laporta, will mit den Katalanen eine neue Ära starten. Dafür soll in der kommenden Saison ein neuer Trainer her. Laut des spanischen Radiosenders RAC1 ist Hansi Flick die erste Wahl des Barca-Bosses.

Ein erstes Gespräch zwischen Laporta und dem Bayern-Trainer, der München im Sommer verlassen wird, soll bereits geführt worden sein. Flick soll deutlich gemacht haben, dass er die Chance, den FC Barcelona zu coachen, sehr schätzen würde.

Bei Oliver Bierhoff und der deutschen Nationalmannschaft soll Flick jedoch bereits im Wort stehen. Da die Zusage nur mündlich getroffen wurde, bleibt dem 56-Jährigen jedoch immer noch Spielraum bei seiner Entscheidung.

Hansi Flick kam in der Saison 2019/20 zum FC Bayern, nachdem das Team unter Niko Kovac zu Beginn der Saison in eine Krise geschlittert war. Anschließend krempelte er das Team um und holte sechs Titel. Zuvor war der Erfolgscoach neun Jahre lang Co-Trainer unter Joachim Löw bei der deutschen Nationalmannschaft.

FC Bayern München, Gerücht: FC Chelsea will Süle für deutsche Wand in der Abwehr

Der Premier-League-Klub FC Chelsea und Trainer Thomas Tuchel zeigen laut der Abendzeitung Interesse an Bayern-Abwehrspieler Niklas Süle. Zusammen mit Antonio Rüdiger soll der 25-Jährige eine deutsche Wand in der Innenverteidigung bilden. Der FC Bayern soll einem Transfer nicht unbedingt abgeneigt zu sein.

"Das ist durchaus denkbar", sagte Vorstand Oliver Kahn über Spekulationen, dass Bayern Süle bei den Verhandlungen über einen möglichen neuen Vertrag eine Frist setzen könnte. Obwohl der Spieler regelmäßig beim Rekordmeister zum Einsatz kommt, wenn er fit ist, könnte trotzdem nun ein Transfer folgen, wenn sich beide Seiten nicht über eine Ausdehnung der Zusammenarbeit einigen können.

Der Vertrag von Süle endet im Sommer 2022, weshalb die Münchner momentan letztmalig eine hohe Ablöse verlangen könnten. Der FC Chelsea würde den Ex-Hoffenheimer mit offenen Armen begrüßen, auch finanziell sollten die Londoner einen Transfer stemmen können.

FC Bayern München, News: Lucas Hernandez hofft auf langfristigen FCB-Verbleib

Lucas Hernandez hat beim FC Bayern keine einfache Zeit hinter sich, dennoch hofft der der französische Innenverteidiger, dass er noch lange in München bleiben kann. Nach den Abgängen in der Defensive will Hernandez in Zukunft eine wichtigere Rolle in der Mannschaft übernehmen.

"Ich war oft verletzt und das Niveau des gesamten Kaders ist einfach top. Wir haben intern einen harten, aber sehr gesunden und freundschaftlichen Konkurrenzkampf", sagte Hernandez der Bild bezüglich der Tatsache, dass er nicht immer zum Stammpersonal unter Hansi Flick zählte. "Da passiert es im Fußball, dass du in eine Rolle kommst, die kein Spieler gerne spielt. Dann musst du aber weiter alles geben und auf deine Chance lauern."

Dennoch sei es "hart, trotz aller Comeback-Mühen nicht zu spielen. Da verlierst du dein Selbstvertrauen. Ich will immer spielen und bin natürlich nicht glücklich, wenn das nicht klappt. Und wenn ich dann dran kam, fehlte mir der Spielrhythmus." In der ersten Saison nach seinem 80 Millionen Euro teuren Wechsel fehlte er wochenlang aufgrund eines Innenbandrisses, auch in der laufenden Spielzeit kam er phasenweise nicht über die Reservistenrolle hinaus.

Spekulationen, wonach der 25-Jährige den Verein deshalb bereits vor Ablauf seines bis 2024 laufenden Vertrags verlassen könnte, bezeichnete er als "Gerüchte. Aber ich hatte viel Selbstvertrauen. Ich wusste, dass meine Zeit kommen würde. Ich will bei Bayern triumphieren." Ohne David Alaba, Jerome Boateng und auch Javi Martinez, die den Klub allesamt verlassen werden, sei es nun auch an ihm, "die Anführer-Rolle zu übernehmen. Es gilt, dieses Loch zu stopfen."

Hernandez will Vertrauen zurückzahlen

Hernandez habe sein "Top-Niveau zurückgewonnen" und hoffe, "noch viele Jahre hier sein zu dürfen. Ich will Bayern unbedingt das Vertrauen zurückzahlen, das sie mir mit meiner Verpflichtung entgegengebracht haben." Dass der FCB auch unter dem neuen Coach Julian Nagelsmann erfolgreich sein wird, glaubt er fest: "Er kommt mit demselben Ziel, das wir haben: Viele Titel gewinnen. Ich weiß, dass er ein sehr junger Trainer ist, der aber alle seine Teams bisher aufs höchstmögliche Niveau gebracht hat."

In den kommenden Wochen wird der Fokus vorübergehend auf die Nationalmannschaft gerichtet sein, bei der EM geht es gleich im ersten Spiel gegen Deutschland und somit auch gegen zahlreiche Kollegen aus dem Verein, zudem findet das Spiel in Hernandez' Wahlheimat München statt. "Es wird ein großartiges Match! Wir werden von der ersten Minute an den Titel im Kopf haben." Das DFB-Team sei allerdings ebenfalls ein Mitfavorit auf den Titel und habe "großartige Spieler mit unglaublicher Qualität".

