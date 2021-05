FC Bayern München, News und Gerüchte: Joshua Kimmich mit emotionalen Worten an David Alaba, Robert Lewandowski feiert seinen Rekord

Kimmich wird Alaba sehr vemissen, Lewandowski ist die Dimension seines Rekords noch gar nicht bewusst und Flick verabschiedet sich. Die FCB-News.

Die News vom FC Bayern München heute: Diese aktuelle Nachrichten, Informationen und Gerüchte gibt es beim Rekordmeister vom Tage zu Robert Lewandowski, David Alaba und den anderen Bayern-Stars.

Alles Wissenswerte der letzten Tage über den aktuellen deutschen Meister könnt Ihr hier nachlesen:

FC Bayern München, News: Joshua Kimmich mit emotionalen Worten an David Alaba

Joshua Kimmich hat seinen langjährigen Teamkollegen David Alaba nach ihrem letzten gemeinsamen Spiel für den FC Bayern München mit emotionalen Worten verabschiedet.

"David ist ein sehr, sehr guter Freund von mir geworden. Er hat mir und meiner Familie hier in München ein Stück weit Heimat gegeben. Unsere Familien sind sehr, sehr eng. Das macht es für mich persönlich sehr schwer, dass er uns verlässt", sagte Kimmich.

Alaba kam 2008 als Jugendspieler zum FC Bayern und spielt seit 2015 mit dem drei Jahre jüngeren Kimmich, der damals von RB Leipzig nach München wechselte, zusammen. Weil Alaba seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern wollte , endet nun die gemeinsame Zeit der beiden beim FC Bayern.

FC Bayern München, News - Hansi Flick verabschiedet sich: "Werde die Mannschaft vermissen"

Trainer Hansi Flick hat sich auf der Pressekonferenz nach seinem letzten Bundesliga-Spiel als Bayern-Coach mit sichtlicher Dankbarkeit verabschiedet.

"Ich werde die Mannschaft vermissen. Für mich war es eine Ehre, diesen Verein über diese Zeit begleitet zu haben. Ich bin total happy und stolz, was wir erreicht haben", sagte Flick und führte mit Blick auf seinen weiteren Karriereweg aus: "Es ist die absolute Benchmark für die Zukunft. Danke an alle."

Der Erfolgstrainer, der mit den Bayern das historische Sextuple holte, hatte nach einigen Querelen mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic um die Auflösung seines Vertrags beim Rekordmeister gebeten . Es wird allgemein erwartet, dass Flick nun Nachfolger des nach der EM scheidenden Bundestrainers Joachim Löw wird .

FC Bayern München, News - Robert Lewandowski über seinen Rekord: "War für mich bisher unvorstellbar"

Die Dimensionen seines neuen Bundesliga-Torrekords , den er mit seinem 41. Saisontor gegen den FC Augsburg aufgestellt hat, kann Lewandowski noch gar nicht fassen: "Die Bedeutung für mein späteres Leben kann ich noch nicht einschätzen. Schon der Moment mit 40 Treffern war etwas Besonderes. Es war für mich bisher einfach unvorstellbar gewesen, dass ich diese Marke erreichen könnte."

Der Pole hatte am letzten Spieltag beim 5:2-Sieg gegen den FC Augsburg in der letzten Minute sein 41. Saisontor erzielt. Der alte Rekord von Gerd Müller aus der Saison 1971/72 lag bei 40 Toren. "Ich habe nicht einmal davon zu träumen gewagt, dass man in einer Saison so viele Tore schießen kann", sagte der 32-Jährige.

Gleichzeitig zollte Lewandowski Müller Respekt: "Ich weiß, dass Gerd Müller eine historische Leistung gebracht hat, und ich habe allergrößten Respekt vor ihm. 1971/72 hat er diese Marke gesetzt. Es war damals eine andere Welt, ein anderer Fußball, eine andere Generation. Nach knapp 50 Jahren haben wir mit dem FC Bayern und ich jetzt etwas Neues geschaffen und auch Geschichte geschrieben."