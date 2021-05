FC Bayern München, News und Gerüchte: Rummenigge deutet Lewandowski-Verlängerung an, ManUnited offenbar an Coman interessiert

Der FC Bayern München bekommt heute die Meisterschale, aber das ist noch nicht alles: ManUnited zeigt Interesse an Coman. Und: Neues von Lewandowski.

Die News vom FC Bayern München heute: Diese aktuelle Nachrichten, Informationen und Gerüchte gibt es beim Rekordmeister vom Tage zu Robert Lewandowski, David Alaba und den anderen Bayern-Stars.

Alles Wissenswerte der letzten Tage über den aktuellen deutschen Meister könnt Ihr hier nachlesen:

FC Bayern München, News: Kingsley Coman zu Manchester United?

Flügelflitzer Kingsley Coman (24) vom FC Bayern München steht wohl beim englischen Rekordmeister Manchester United hoch im Kurs. Dies berichtet die Sport Bild. Angeblich sollen die Red Devils Coman bei einem Wechsel ins Old Trafford ein Netto-Gehalt in Höhe von zwölf Millionen Euro bieten, was derzeit seinem Brutto-Einkommen beim FCB entspricht.

Diese Offerte soll den französischen Nationalspieler zum Nachdenken gebracht haben. Der 24 Jahre alte Linksaußen will für eine vorzeitige Vertragsverlängerung an der Isar offenbar eine Summe fordern, die auch von David Alaba in dessen Verhandlungen genannt worden war.

Comans Vertrag in München läuft noch bis 2023. Er kam 2015 auf Leihbasis aus Turin nach Deutschland, ehe der FCB ihn 2017 dann fest verpflichtete. Der Offensivspieler, der die Bayern 2020 zum Champions-League-Titel köpfte, machte in der sich dem Ende neigenden Saison 38 Pflichtspiele (sieben Tore, 13 Assists).

FC Bayern München, News: Rummenigge deutet Lewandowski-Verlängerung an

Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge ist voller Überzeugung, dass Angreifer Robert Lewandowski (32) sein Niveau halten kann und hofft dabei auch, dass der Pole weiter für den deutschen Rekordmeister aufläuft.

"Ich werde nur noch ein paar Monate in meiner jetzigen Position sein, aber ich kann mir vorstellen, dass die Bayern mit ihm verlängern. Lewandowski ist in einer erstaunlichen körperlichen Verfassung und kann noch 4-5 Jahre auf höchstem Niveau spielen. Warum nicht bei den Bayern?", sagte Rummenigge in einem Interview mit dem polnischen Portal Wirtualna Polska.

Lewandowski ist noch bis 2023 an die Bayern gebunden, jüngst betonte man, dass er unverkäuflich ist. Lewandowski wird im Sommer 33 Jahre alt und befindet sich derzeit im Herbst seiner Karriere.

FC Bayern München, Meldung: Douglas Costa wird von Juventus an Gremio Porto Alegre verliehen

Offensivspieler Douglas Costa kehrt nach knapp einem Jahr beim FC Bayern zu seinem Heimatklub Gremio Porto Alegre zurück. Wie Costas Stammverein Juventus Turin am Freitagabend offiziell bekanntgab, wird der 30-Jährige für ein Jahr an den brasilianischen Erstligisten verliehen.

Kurz zuvor hatte Bayern verkündet, dass Costa München nach Saisonende verlassen wird. Der FCB hatte den Brasilianer seit Anfang Oktober 2020 von Juve ausgeliehen, allerdings erfüllte Costa die Erwartungen bei seiner Rückkehr zum deutschen Meister nicht.

Douglas Costa hatte bei Gremio den Sprung zum Profi geschafft So kam Costa, der bereits von 2015 bis 2017 für Bayern spielte, in 20 Pflichtspielen für die Münchener zu nur einem Tor und drei Vorlagen. Seit Mitte Februar war er wegen eines Haarrisses im Fuß ausgefallen.

FC Bayern München: David Alaba schwärmt von Mark van Bommel

David Alaba vom FC Bayern München hat von seinem ehemaligen Teamkollegen Mark van Bommel geschwärmt.

"Von ihm konnte ich sehr gut lernen, was es heißt, ein Leader zu sein - auf dem Platz und außerhalb des Platzes", sagte Alaba in einem Video, das der FC Bayern anlässlich seines bevorstehenden Abschieds zum Saisonende über seine sozialen Netzwerke verbreitete. Van Bommel war einer von zahlreichen Weggefährten Alabas, die im Laufe des Videos zu Wort kamen und ihn mit emotionalen Worten würdigten. Hier erfahrt Ihr, wann Alaba die Tränen kamen.

FC Bayern München, News: Der Spielplan zum Saisonende

Datum Anstoß Gegner Samstag, 22.05.2021 15.30 Uhr FC Augsburg (H)

