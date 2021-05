FC Bayern München, News und Gerüchte: Gespräche mit Georginio Wijnaldum wohl positiv, Corentin Tolisso bekommt Auszeichnung

Ein Wijnaldum-Transfer wird wohl wahrscheinlicher, Tolisso bekommt einen "Fußball-Oscar" und um Lewandowski entbrennt ein Ausrüsterkrieg.

Die News vom FC Bayern München heute: Diese aktuelle Nachrichten, Informationen und Gerüchte gibt es beim Rekordmeister vom Tage zu Hansi Flick, Niklas Süle und Co. Alle Neuigkeiten über Transfers findet Ihr hier.

Alles Wissenswerte der letzten Tage über den aktuellen deutschen Meister könnt Ihr hier nachlesen:

FC Bayern München, Gerücht: Offenbar positive Gespräche mit Wijnaldum

Der FC Bayern München soll sich im Poker um Liverpools Mittelfeld-Motor Georginio Wijnaldum, Champions-League-Sieger 2019, in die Pole Position manövriert haben. Dies berichtet Sport1.

Demnach habe der TV-Sender aus dem Umfeld der Reds erfahren, dass es bereits Gespräche gab, die insgesamt "positiv verlaufen" seien. Der Niederländer präferiere daher laut Sport1 trotz Gerüchten um einen Barca-Transfer nun einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister. Bereits im Vorfeld hatte sein Berater die Bayern zur Kontaktaufnahme eingeladen.

Wijnaldum gilt an der Anfield Road als Schlüsselspieler, ist im Sommer aber ablösefrei zu haben. Schwierig könnte für die Bayern, die bereits einen Sparkurs angekündigt haben, das Gehalt des 30-Jährigen werden: Rund 104.000 Euro pro Euro soll Wijnaldum laut Anfield Central verlangen. Der zukünftige Bayern-Coach Julian Nagelsmann soll ein großer Befürworter eines Transfers des Nationalspielers sein.

FC Bayern München, News: Auszeichnung für Corentin Tolisso

Große Ehre für Corentin Tolisso: Der Mittelfeldspieler des FC Bayern ist in Frankreich für sein Engagement für Menschen mit Behinderung ausgezeichnet worden. Er erhielt bei den als Fußball-Oscars bekannten "Trophees UNFP du Football" einen Sonderpreis. Die Auszeichnungen werden jedes Jahr von der französischen Gewerkschaft der Berufsfußballer vergeben.

Tolisso (26) bedankte sich bei der digitalen Preisverleihung für die Ehrung. "Meine Mutter hat früher in einer Einrichtung für behinderte Menschen gearbeitet. Ich habe mir damals gesagt, dass ich, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, diesen Menschen helfen werde", erklärte er sein Engagement. Tolisso setzt sich seit Jahren für Menschen mit Handicap ein. Im letzten Jahr jubelte er nach seinem Treffer in der Champions League sogar in Zeichensprache.

Womöglich erhält er auch bei der EM in wenigen Wochen wieder die Gelegenheit dazu. Obwohl er nach Sehnenriss und monatelanger Pause erst am 15. Mai gegen den SC Freiburg (2:2) sein Comeback feierte, wurde er von Didier Deschamps in den französischen Kader berufen. Ob er in der nächsten Saison weiter für Bayern aufläuft, ist dagegen fraglich.

FC Bayern München, News: Ausrüster streiten sich um Lewandowski

Um Rekordtorjäger Robert Lewandowski von FC Bayern München könnte nach der Saison ein Tauziehen vonseiten der prominentesten Schuh-Ausrüster entstehen. Dies berichtet die Bild.

Laut dem Blatt läuft Lewandowskis Vertrag mit Nike zu Saisonende aus. Sowohl sein bishiger Ausrüster als auch Adidas und Puma werden wohl dementsprechend um eine Kooperation mit dem Weltfußballer buhlen. Der Stürmer soll Schuhe aller Marken in dieser Saison bereits getestet haben.

Nach Angaben der Bild soll Lewandowski nach von Nike eine eigene Markenlinie fordern, wie sie auch Cristiano Ronaldo hat. An einer solchen würde der Pole deutlich mehr Geld als bisher verdienen. Der amerikanische Sportausrüster zögert offenbar aber, einen solchen Deal einzugehen.

FC Bayern München, News: Der Spielplan zum Saisonende