Wer zeigt / überträgt Union Berlin - FC Bayern München? Die Übertragung der Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Zum Abschluss einer bemerkenswerten Woche beim FC Bayern München geht es für den Meister in die Hauptstadt zu Union Berlin. Anpfiff im Stadion An Der Alten Försterei ist am Samstag um 15.30 Uhr.

Fünf Gegentore: So viele Tore bekam der FCB bei der Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach am Mittwoch eingeschenkt. Das sind genauso viele Gegentore wie in den neun Pflichtspielen zuvor - dass die Bayern das Spiel verloren haben dürfte klar sein.

Der Wille nach Wiedergutmachung ist dementsprechend groß - vor Union Berlin sollte man aber gewappnet sein. Die Eisernen haben ihrerseits im Pokal gewonnen und stehen in der dritten Runde.

Alle Augen werden an diesem Wochenende auf den FC Bayern München gerichtet sein, wie wird das Spiel bei Union Berlin? Goal erklärt, wer die Partie zeigt / überträgt.

FC Union Berlin vs. FC Bayern München LIVE: Die Bundesliga-Partie im Überblick

Begegnung Union Berlin vs. FC Bayern München Datum Samstag | 30. Oktober 2021 Wettbewerb Bundesliga | Hinrunde | 10. Spieltag Anstoß 15.30 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Stadion An Der Alten Försterei | Berlin

Wer zeigt / überträgt Union Berlin - FC Bayern München im TV? Die Bundesliga im Fernsehen

War das Spiel gegen Mönchengladbach für die Bayern nur ein Ausrutscher oder kommen die Bayern jetzt tatsächlich ins Straucheln? Das wollen viele Anhänger:innen natürlich wissen - wir erklären, wie die Übertragung im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

Union Berlin - FC Bayern München LIVE im TV: So seht ihr die Bundesliga

Fangen wir im Fernsehen an - und hier gibt es gleich gute Neuigkeiten! Das Spiel zwischen Union Berlin und dem FC Bayern München ist LIVE im TV zu sehen!

Das Unternehmen Sky hält weiterhin alle Übertragungsrechte an den Bundesligaspielen, die Samstags ausgetragen werden - so also auch am Samstag. Der richtige Fernsehsender dafür ist Sky Sport Bundesliga 2, alternativ kann man das Spiel auch im HD oder auf Sky Sport Bundesliga UHD sehen.

Bundesliga LIVE im Fernsehen: So wird FCU - FCB übertragen

Beginnen tut die Übertragung um 15.15 Uhr, also eine Viertelstunde vor Anpfiff, aber natürlich gibt es vorher auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) auch die Vorberichterstattung des Bundesliga-Samstag. So läuft das Bayern-Spiel am Samstag auf Sky:

Beginn der Übertragung : 15.15 Uhr

: 15.15 Uhr Anpfiff : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD

: Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD Kommentator: Kai Dittmann

Bundesliga-Konferenz auf Sky? Kein Problem!

Die fünf Einzelspiele zur gleichen Zeit sind nicht das einzige Bundesligaprogramm auf Sky am Samstag, alternativ kann man auch die Konferenz genießen. Diese läuft auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und läuft so ab:

Beginn der Übertragung : 15.15 Uhr

: 15.15 Uhr Anpfiff : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Moderatorin : Britta Hofmann

: Britta Hofmann Experte : Dietmar Hamann

: Dietmar Hamann Gezeigte Spiele : 1. FC Union Berlin - FC Bayern München Borussia Dortmund - 1. FC Köln Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg SC Freiburg - SpVgg Greuther Fürth Arminia Bielefeld - 1. FSV Mainz 05

:

Bundesliga kostenlos? So teuer ist es, Union - Bayern LIVE zu sehen

Der Haken an Sky: Der Pay-TV-Sender ist nicht kostenlos zu empfangen. Sky ist finanziert sich nicht nur durch Werbung, sondern auch durch feste monatliche Preise für das Programm.

Daher kann man Pakete abschließen, je nach Paket bekommt man unterschiedliche Inhalte zu sehen. Ihr wollt die Bundesliga sehen? Dann benötigt ihr logischerweise das Bundesliga-Paket, wo auch die gesamte 2. Bundesliga zu sehen ist. Mehr Informationen dazu findet ihr hier.

Wer zeigt / überträgt Union Berlin - FC Bayern München im LIVE-STREAM? So wird die Bundesliga im Internet übertragen

Sky überträgt also das Bundesligaspiel zwischen Union Berlin und den FC Bayern München LIVE im Fernsehen, auch die Konferenz ist dort zu sehen. Das sind ja schon mal gute Nachrichten.

Allerdings hat nicht jeder Mensch einen Fernseher zu Hause - vor allem in Zeiten von Streaming ist die Übertragung im Internet immer wichtiger. Wir werfen einen Blick auf einen möglich LIVE-STREAM.

Bundesliga am Samstag im LIVE-STREAM: Sky Go zeigt Union Berlin vs. Bayern München

Davon gibt es sogar zwei, Sky bietet zwei Plattformen an, mit denen man das Spiel im Internet sehen kann! Fangen wir bei Sky Go an, womit ihr das gewöhnliche TV-Programm ganz einfach auf anderen Geräten streamen könnt.

Ihr habt ein Paket bei Sky, abgeschlossen, zum Beispiel das Bundesliga-Paket? Dann könnt ihr mit Sky Go alle Inhalte, die ihr sonst auf dem TV sehen könntet, kostenlos streamen!

Sky Ticket zeigt Union gegen Bayern: Die Bundesliga LIVE auf Sky

Die Alternative: Das Sky Ticket! Dieses ist für alle, die kein teures und jahrelanges Abonnement abschließen wollen, welches wir oben vorgestellt haben. Stattdessen kann man es mit dem Sky Ticket beim Streamen der Inhalte belassen, die man wirklich sehen will.

Es ist flexibler (Ihr könnt monatlich kündigen) und wenn man weiß, was man will günstiger - es hat also viele Vorteile. Klingt interessant? Dann solltet ihr hier vorbeischauen!

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Union Berlin LIVE: Die Aufstellungen der Bundesliga

Ihr wollt wissen, wer am Samstag für die beiden Mannschaften auf dem Feld stehen werden? Dann klickt euch etwa eine Stunde vor Anpfiff wieder in diesen Text, wenn wir die Aufstellungen hier veröffentlichen.

