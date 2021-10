FC Bayern München, Doku: Start, Folgen, Inhalt, Übertragung - alle Infos zu "Behind the Legend"

Rund um den FC Bayern München ist eine neue Doku entstanden: "Behind the Legend". Goal erklärt alles Wissenswerte rund um die Miniserie.

Rekordmeister, amtierender Meister, amtierender Tabellenführer: Der FC Bayern München ist der erfolgreichste Verein im deutschen Männerfußball. Nun kommt eine Dokumentation auf den Markt, welche näher auf alle Aspekte des FCB eingeht: "Behind the Legend" !

Prime Video, das Streamingportal des Unternehmens Amazon, versucht in letzter Zeit sich mehr und mehr auf dem Fußballmarkt zu etablieren und hat nun die Doku fertig produziert.

Echte Bayern-Fans freuen sich auf Einblicke in das Geschehen bei den Roten. Goal wirft in diesem Artikel einen Blick auf die neue Doku und was sich dahinter so verbirgt.

"Behind the Legend": Der FC Bayern München im Überblick

Verein FC Bayern München Gründung 27. Februar 1900 Präsident Herbert Hainer Cheftrainer Männer Fußball Julian Nagelsmann Geschätzter Kaderwert Männer Fußball 840 Millionen Euro Heimspielstätte Männer Fußball Allianz Arena, Säbener Straße Erfolge Männer Fußball (Auswahl) 31x deutscher Meister

20x deutscher Pokalsieger

4x Weltpokalsieger/FIFA-Klub-Weltmeister

6x Sieger der Champions League / Sieger des Europapokals der Landesmeister

Die Doku zum FC Bayern München: Start, Folgen, Inhalt, Übertragung

Wir haben es bereits erwähnt - Prime Video überträgt die Dokumentation. Wie genau das ablaufen wird erklären wir im Laufe des Artikels, zuvor wollen wir uns damit befassen, was genau uns in der Doku erwartet.

FC Bayern München: Prime Video zeigt "Behind the Legend"-Doku und Champions League

Das Wichtigste vorab: Ab dem 2. November ist die Doku auf Prime Video! Dabei wird es nicht so sein, dass man wöchentlich oder monatlich auf eine neue Folge warten muss - nein, alle Folgen werden zur gleichen Zeit hochgeladen!

Sechs Folgen sind es insgesamt, also genug, um einen schönen Abend oder einen freien Tag vor dem Fernseher zu verbringen. Das Besondere an dem Veröffentlichungsdatum: Am gleichen Tag spielt der FC Bayern München gegen Benfica Lissabon in der Champions League!

Insgesamt sechs Folgen: Das ist die neue Doku zum FC Bayern München

Dabei wird Prime Video in dieser Woche das Bayern-Spiel LIVE im TV übertragen - da ist die Doku natürlich ideale Werbung für das Spiel und umgekehrt. Wer also an dem Tag genug Zeit machen, der kann sich erst "Behind the Legend" und im Anschluss das CL-Spiel anschauen.

Wie die sechs Folgen heißen werden, ist leider noch nicht bekannt - was uns nicht davon abhält, gespannt auf den Inhalt zu sein. Dass wir Einiges zu sehen bekommen werden, was davor noch nicht öffentlich war, davon dürfen wir ausgehen:

Über 2.000 Stunden Rohmaterial: Das erwartet uns bei "Behind the Legend"

"Um den Fans exklusive Einblicke hinter die Kulissen zu ermöglichen, haben die Kameras die Mannschaft seit dem Triple-Gewinn im Sommer 2020 hautnah begleitet" schreibt der FC Bayern München auf seiner Website, gefolgt von eine Aufzählung der Situationen: "Kabinenansprachen, Teamsitzungen, Verhandlungen im Vorstand, Präsidiumsrunden, tiefgründige Gespräche, virtuelle und reale Fantreffen sowie die emotionalsten Momente auf dem Spielfeld [...]".

In 25 Locations war die Produktionsfirma W&B Television dabei - das ist übrigens die gleiche Firma, die auch 4 Blocks oder die Netflix-Serie Dark produziert hat. Insgesamt wurden für "Behind the Legend" 2000 Stunden Videomaterial aufgenommen, mehr als 145 Interviews sollen dabei entstanden sein.

Die Dokumentation des FC Bayern Münchens: So wird "Behind the Legend" durch Prime Video übertragen

Prime Video ist ja noch nicht so lange im Fußballgeschäft tätig, weshalb nicht alle Anhänger:innen mit dem Anbieter vertraut sein dürften. Daher schauen wir uns an, was man tun muss, um die neue Doku zum FC Bayern München sehen zu können.

Inhalte von Prime Video verfolgen zu können, ist denkbar einfach: Jede/r Kund:in, welche/r eine Amazon-Prime-Mitgliedschaft abgeschlossen hat, hat damit auch Zugang zu Prime Video! Das ist noch nicht alles: Mit Amazon Prime habt ihr auch Vorteile beim Online-Shopping oder auf Twitch.tv.

Umsonst gibt es das nicht, man muss für Amazon Prime einen monatlichen Preis bezahlen. Dieser liegt bei 7,99 Euro pro Monat, alternativ ist auch ein Jahresabonnement für 69 Euro möglich.

Auf Prime Video kann man übrigens mehr als nur die Dokumentation zum FC Bayern München sehen: Two And A Half Men, Four Blocks, Lucifer, Scrubs, Big Bang Theory, Grey's Anatomy gehören alle zum Programm. Eine weitere gute Nachricht: Prime bietet einen kostenlosen Probemonat!

"Behind the Legend": Auch DAZN überträgt Sportdokus

Neu ist das System übrigens nicht: Viele Sportvereine auf der Welt lassen sich von professionellen Videoproduzent:innen begleiten, um im Anschluss eine Doku herauszubringen, wie "Behind the Legend" eine sein wird.

So hat gerade Prime-Konkurrent DAZN einiges zu bieten: Dort gibt es zum Beispiel eine zehnteilige Serie rund um Borussia Dortmund ("BVB 09 - Stories who we are"), in der unterschiedliche Personen und Geschichten des Vereins erleuchtet werden.

Auch weitere Produktionen wie "Jona 99 - Mehr Sein als Schein" (Jonathan Tah), "El Presidente" (Ronaldo Luís Nazario de Lima), "Neymar JR and the Line of Kings" (Neymar) oder Dokus, die nichts mit Fußball zu tun haben (Beispiel: "Canelo: The Greatest Athlete You've Never Seen"), sind auf DAZN zu sehen.

Ihr wollt nicht auf "Behind the Legend" warten? Dann solltet ihr bei DAZN vorbeischauen! Der Streamingdienst bietet zwar nicht mehr seinen kostenlosen Probemonat an, hier findet ihr aber alle Details dazu, wie ihr weiterhin günstig Spitzensport und spannende Dokus sehen könnt.