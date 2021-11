Der FC Bayern München spielt heute Abend gegen Benfica Lissabon. Alles zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM und auch die Aufstellung findet Ihr hier.

Heimspiel für den deutschen Rekordmeister am 4. Spieltag der Gruppenphase in der Champions League: Am Dienstagabend geht es für den FC Bayern München gegen Benfica Lissabon. Angepfiffen wird das Spiel um 21 Uhr in der Münchner Allianz Arena.

Souverän und bärenstark, diese beiden Begriffe beschreiben die Auftritte des FC Bayern in der bisherigen Königsklassen-Saison wohl am besten. Mit 3:0, 4:0 und 5:0 gewann man bisher die Spiele und auch in der Bundesliga siegte man am Wochenende deutlich: mit 5:2 bei Union Berlin.

Einziger Wermutstropfen ist und bleibt das Pokal-Aus bei Borussia Mönchengladbach, welches mit 0:5 sehr deutlich ausfiel. Und dennoch: Benfica hielt beim ersten Aufeinandertreffen mindestens 45 Minuten lang stark dagegen und kommt auch mit Ambitionen nach München.

FC Bayern München vs. Benfica Lissabon heute live im TV und LIVE-STREAM sehen und dabei keine Sekunde verpassen? Goal stellt Euch alle Möglichkeiten vor, wie Ihr das ganze Spiel live anschauen könnt.

FC Bayern München vs. Benfica Lissabon in der Champions League: Datum und Ort

Duell FC Bayern München vs. Benfica Lissabon Wettbewerb UEFA Champions League, Gruppenphase - 4. Spieltag Datum 2. November 2021, 21 Uhr Ort Allianz Arena, München Hinspiel 4:0

FC Bayern München vs. Benfica Lissabon heute live im TV sehen: Die Übertragung der Champions League

Es gibt in der Saison 2021/22 genau zwei Sender, die die Champions League live im Fernsehen und auch im Internet übertragen. Dies sind der Ismaninger Streamingsender DAZN und der Internethändler Amazon, der mit seiner Sparte Prime Video ausgewählte Spiele live im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Wie aber teilen sich die beiden Kanäle die Spiele genau auf? Wir werfen einen Blick darauf, wie sich das an diesem 4. Spieltag vollzieht.

Dienstag, 2. November 2021:

7 Spiele exklusiv auf DAZN

Konferenzschaltung dieser Spiele auf DAZN

1 Spiel exklusiv auf Amazon Prime

Mittwoch, 3. November 2021:

alle 8 Spiele exklusiv auf DAZN

Konferenzschaltung dieser Spiele auf DAZN

Damit ist die Verteilung der Übertragungsrechte an diesem Spieltag schon recht detailliert beschrieben, nur die genaue Ansetzung fehlt uns noch. Am Mittwoch kommen alle CL-Duelle exklusiv auf DAZN, heute ist ein Spiel nur auf Amazon zu sehen. Doch um welches Duell handelt es sich?

FC Bayern München vs. Benfica Lissabon heute live im TV auf DAZN 1?

Der Ismaninger Sender DAZN besitzt die meisten Rechte an der Königsklasse und auch zwei lineare TV-Sender mit DAZN 1 und DAZN 2. Hier werden die Spiele der Bundesligisten im Rahmen der UEFA Champions League eigentlich immer ausgestrahlt - sofern die Rechte auch bei DAZN liegen.

Am heutigen Dienstagabend ist dies bei FC Bayern München vs. Benfica Lissabon nicht der Fall. DAZN zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten der Partie nicht, auch in der Konferenzschaltung ab 21 Uhr wird dieses Spiel nicht auftauchen.

Stattdessen sind diese Duelle dort exklusiv zu sehen - Ihr braucht allerdings ein Abonnement für die vollen 90 Minuten jedes Spiels.

DATUM (Uhrzeit) Tag BEGEGNUNG 02.11.2021 (18.45 Uhr) Dienstag VfL Wolfsburg - RB Salzburg Malmö FF - FC Chelsea 02.11.2021 (21.00 Uhr) Dienstag Juventus Turin - Zenit St.- Petersburg Dynamo Kiew - FC Barcelona FC Villarreal - Young Boys Bern Atalanta Bergamo - Manchester United FC Sevilla - Lille OSC

FC Bayern München vs. Benfica Lissabon heute live auf Amazon Prime Video: Die Übertragung

Dass DAZN das Duell FC Bayern München vs. Benfica Lissabon nicht im Fernsehen überträgt, verrät Euch auch sofort, wo Ihr die vollen 90 Minuten heute stattdessen anschauen könnt: bei Amazon Prime.

Dieses Spiel aus Gruppe E ist das Match, welches Amazon Prime heute ausgewählt hat. Im Grunde bedeutet das, dass Ihr nur dort die Begegnung zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem portugiesischen Top-Klub in der Champions League anschauen könnt. Details zu der Übertragung folgen im nächsten Abschnitt.

Amazon zeigt 16 der insgesamt 137 CL-Spiele der Saison 2021/22 exklusiv. Alle via Amazon Prime Video gezeigten Spiele finden an einem Dienstag statt. Für das Dienstagsspiel hat der Amazon-Dienst eben das Erstwahlrecht.

FC Bayern München vs. Benfica Lissabon heute im LIVE-STREAM sehen: So seid Ihr bei der Amazon-Übertragung mit dabei

Weil Bayern gegen Benfica auf Amazon Prime Video zu sehen ist, ist dann diese Partie auch nicht in der CL-Konferenz auf DAZN zu sehen. Amazon beginnt mit seiner Übertragung im LIVE-STREAM bereits eineinhalb Stunden vor Anpfiff.

Amazon ist kein TV-Sender, sondern lediglich ein Streamingdienst. Ihr könnt aber auch die App auf Eurem Smart-TV installieren und dann über diese Fußball heute live schauen.

FC Bayern München vs. Benfica Lissabon heute live auf Amazon: So schaut's aus

Übertragungsbeginn : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Anpfiff : 21 Uhr

: 21 Uhr LINK ZUM LIVE-STREAM

Amazon Prime ist jedoch nicht kostenfrei, zumindest nicht, wenn Ihr FC Bayern München vs. Benfica Lissabon sehen wollt. Ihr braucht ein Abonnement bei Amazon Prime - dieses ist kostenpflichtig. Es gibt zwei Abovarianten:

7,99 Euro pro Monat

69 Euro im Jahresabo

Meldet Euch also bei Amazon Prime an, dann ist das Videoportal auch für Euch vollständig zu sehen.

FC Bayern München vs. Benfica Lissabon heute nicht live auf Amazon: Die Alternativen

Wenn Ihr kein Konto bei Amazon Prime habt und somit das Spiel FC Bayern München vs. Benfica Lissabon verpasst, dann könnt Ihr auf zweierlei Art und Weise doch etwas aus der Allianz Arena mitbekommen.

FC Bayern München vs. Benfica Lissabon: Die Aufstellungen in der Champions League

+++ Der FC Bayern München spielt gegen Benfica. Am Dienstag gegen 19.45 Uhr gibt es hier die Aufstellung +++

FC Bayern München vs. Benfica Lissabon: Die mögliche Aufstellung des FCB

Tor Neuer Abwehr Pavard, Süle, Upamecano, Davies Mittelfeld Kimmich, Tolisso Gnabry, Müller, Coman Angriff Lewandowski

FC Bayern München vs. Benfica Lissabon, Übertragung: TV und LIVE-STREAM auf einen Blick