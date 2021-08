Nagelsmann tauschte sich mit Ex-Trainer Flick aus und ist eine Ribery-Rückkehr nach München ein Thema? Alle News zu den Bayern heute.

FC Bayern München: Nagelsmann holte sich "wertvolle" Infos bei Flick

Bayern Münchens neuer Trainer Julian Nagelsmann hat sich bei seinem Vorgänger Hansi Flick einige Ratschläge für seinen Start beim Fußball-Rekordmeister geholt. "Ich habe mit ihm gesprochen, weniger über die Vergangenheit und Dinge, die vielleicht nicht so liefen", sagte Nagelsmann im BR : "Wir haben uns über die Spieler ausgetauscht, was ist den Spielern wichtig, was waren seine Erfahrungen im Umgang mit den einzelnen Spielern, was bedeutet ihnen viel, was sollte man weglassen."

Es sei seine Aufgabe, gewisse Strömungen innerhalb der Mannschaft zu registrieren und für gute Stimmung zu sorgen, da nur so Erfolge möglich wären, betonte Nagelsmann. Dafür seien Flicks Informationen "wertvoll", sagte der 34-Jährige: "Da bin ich ihm sehr dankbar."

"Bei Bayern München bist du nicht selbst der Star, sondern die Spieler", so Nagelsmann, der zugab, dass ihn die durchwachsene Vorbereitung mit vielen fehlenden Spielern "schon ein bisschen genervt" habe. Aber: "Wenn du das erste Spiel gegen Gladbach gewinnst und dann idealerweise auch den Supercup, dann sind die Fans auch ganz wohlgesonnen und wir können angreifen."

Grundsätzlich werde der FC Bayern auch aufgrund der Pandemie auf dem Transfermarkt besonnen handeln. "Wir sind im täglichen Austausch, was den Kader angeht. Wenn irgendwas passiert, was zu uns passt und wir finanzieren können, dann wird keiner bei Bayern München sagen: Ne, machen wir auf keinen Fall", meinte der Trainer.

FC Bayern - Gerücht: Rückkehr von Franck Ribery nach München ein Thema?

Der FC Bayern sucht dem Vernehmen nach immer noch nach einer weiteren Alternative für die offensiven Flügel. Aktuell stehen für diese Rolle mit Leroy Sane, Serge Gnabry und dem offenbar wechselwilligen Kingsley Coman nur drei Spieler im Kader.

Ein möglicher vierter Mann könnte nun offenbar ein alter Bekannter sein - Franck Ribery. Der 38-Jährige, der zuletzt für die ACF Fiorentina in der Serie A aktiv war und nach zwei Jahren keinen neuen Vertrag erhielt, ist derzeit vereinslos, soll aber beim Rekordmeister zumindest auf dem Zettel stehen.

Das berichtet die Gazzetta dello Sport , verweist aber darauf, dass die Münchner erst Ende August, wenn das Transferfenster schließt, diese Personalie konkret angehen wollen - wenn überhaupt.

Schon zuvor kursierte dieses Gerücht, wobei sich die Bayern-Bosse intern uneins sein sollen, ob der Franzose tatsächlich noch eine sinnvolle Alternative darstelle.

FC Bayern München will wohl noch zwei Spieler - Tolisso und Cuisance auf Streichliste

Der FC Bayern München sucht offenbar weiter Verstärkungen auf zwei Positionen. Wie der kicker berichtet, haben dabei ein Rechtsverteidiger und ein zentraler Mittelfeldspieler Priorität.

An der Haltung, dass Neuzugänge erst nach dem Verkauf von Spielern in Angriff genommen werden soll, ändert sich vorerst jedoch nichts.

Dem Bericht zufolge sollen Corentin Tolisso und Michael Cuisance den Klub beim richtigen Angebot verlassen dürfen.

