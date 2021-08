Marcel Sabitzer wurde zuletzt mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Allerdings ist der Leipziger wohl keine ernsthafte Option. Alle FCB-News.

Der FC Bayern München heute am Donnerstag. Alle News und Gerüchte rund um den deutschen Rekordmeister findet Ihr in diesem Artikel. Die Erkenntnisse der FCB-Vorbereitung gibt es in einem separaten Artikel .

Die Ereignisse der vergangenen Tage gibt's hier:

FC Bayern München, Gerücht: Sabitzer kein ernsthaftes Thema beim FCB

Marcel Sabitzer von RB Leipzig soll entgegen anderslautender Gerüchte keine ernsthafte Option für den FCB sein. Das berichtet der kicker . Demnach habe es bei den Bayern bislang keine Gespräche über den Mittelfeldspieler der Sachsen gegeben.

Sabitzer und auch sein Teamkollege Marcel Halstenberg sollen eine Verlängerung ihrer 2022 auslaufenden Verträge abgelehnt haben, was sie automatisch zu Verkaufskandidaten in diesem Sommer machen würde, weil Leipzig gerne noch Ablösesummen für dieses Duo kassieren würde.

Während Halstenberg mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wurde, tauchte der Name Sabitzer nun in Verbindung mit dem FCB auf. Laut kicker ist eine Verpflichtung durch die Münchner ohnehin nur möglich, wenn zuvor eine ordentliche Ablösesumme mit dem Verkauf eines Bayern-Profis erzielt wird.

FC Bayern, News: Kimmich schnauzt Mitspieler im Training an

Joshua Kimmich hat im Training des FC Bayern München seinen Mannschaftskollegen Josip Stanisic angeschnauzt. "Komm weiter rein, Alter! Ich raste hier gleich aus, Mann. Du stehst drei Meter im Aus", schimpfte der 26-Jährige bei einer Übung, die BR24 Sport filmte und postete.

Die Szene ereignete sich am Mittwoch im Training im Rahmen der Teampräsentation der Münchner in der Allianz Arena. In der Tat schien der 21-jährige Stanisic bei der Übung außerhalb des Passfeldes zu stehen. Das passte dem für seinen Ehrgeiz bekannten Kimmich freilich nicht .

FC Bayern München, Spielplan: Die ersten Pflichtspiele der Saison 2021/22

Datum Wettbewerb Begegnung 6. August | 20.45 Uhr DFB-Pokal | 1. Runde Bremer SV vs. FC Bayern München ( abgesagt ) 13. August | 20.30 Uhr Bundesliga | 1. Spieltag Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München 17. August | 20.30 Uhr Supercup Borussia Dortmund vs. FC Bayern München 22. August | 17.30 Uhr Bundesliga | 2. Spieltag FC Bayern München vs. 1. FC Köln 28. August | 18.30 Uhr Bundesliga | 3. Spieltag FC Bayern München vs. Hertha BSC

FC Bayern, News: Baku äußert sich zu Bayern-Gerücht

Ridle Baku vom VfL Wolfsburg wurde in der Vergangenheit auch schon mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Im kicker äußerte sich der Rechtsverteidiger nun dazu.

"Das kam medial auf, nachdem ich schon in Wolfsburg unterschrieben hatte. Konkret war da nie etwas", sagte er. Baku war im Sommer 2020 von Mainz zu Wolfsburg gegangen und hatte sich dort hervorragend entwickelt.

Grundsätzlich wollte Baku einen Wechsel zu einem Top-Klub nicht ausschließen. "Ich traue mir irgendwann auf jeden Fall einen größeren Schritt zu. Jetzt aber muss ich nicht weg aus Wolfsburg, ich bin total zufrieden", sagte er.

FC Bayern München, Transfers: Die Zu- und Abgänge des FCB