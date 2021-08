Franck Ribery kann laut Aussagen seines Fitnesstrainers noch auf höchstem Niveau spielen und Bayerns Pokalgegner äußert sich selbstbewusst. Alle News.

Der FC Bayern München heute am Freitag. Alle News und Gerüchte rund um den deutschen Rekordmeister findet Ihr in diesem Artikel. Die Erkenntnisse der FCB-Vorbereitung gibt es in einem separaten Artikel .

Erfolgreiche Impfaktion vor der Allianz Arena: FC Bayern plant weitere Initiativen mit der Stadt München.



FC Bayern München, News - DFB-Pokalgegener Bremer SV sicher: "Haben besseren Teamgeist"

Eigentlich hätte der FC Bayern am Freitag in den DFB-Pokal starten sollen, nach einem Coronafall beim Gegner Bremer SV wurde das Spiel auf den 25. August verschoben. Benjamin Eta, Trainer der Hanseaten, ist froh, dass die Partie überhaupt stattfindet und hat zudem eine Kampfansage an den übermächtigen Gegner geschickt.

"Wir sind ein mega gutes Team. Wir sind wie Freiburg oder Union Berlin. Wir haben das beste Zentrum der Liga, spielen nur gezielte lange Bälle. Die Bayern sind überall stärker, aber in Sachen Teamgeist werden wir besser sein als der FC Bayern", erklärte der Coach des Oberligisten im Sport1-Podcast Meine Bayern-Woche.

Aufgrund des Coronafalls "mussten alle Spieler, die nicht vollständig geimpft waren, in Quarantäne", Eta hatte danach sogar ein kampfloses Weiterkommen der Bayern befürchtet, "weil wir der Fünftligist sind". So wird es nun aber nicht kommen.

Besonders angetan ist Eta von Robert Lewandowski, den er im Testspiel gegen die SSC Neapel im Stadion hautnah beobachtete: "Er ist nicht nur im Strafraum. Er spielt so viel mit, er kommt so oft dem Ball entgegen. Dadurch können Spieler wie Serge Gnabry und Leroy Sane oder die Achter immer wieder in die Tiefe gehen. Das ist sehr schwer zu verteidigen."

FC Bayern München, News: Lucas Hernandez steigt ins Lauftraining ein

Abwehrmann Lucas Hernandez ist beim FC Bayern München nach seinem bei der EM erlittenen Einriss des Innenmeniskus' wieder ins Lauftraining eingestiegen.

Wann der 25-Jährige wieder auf dem Platz stehen wird, ist noch unklar.

FC Bayern München, News - Fitnesstrainer sicher: Franck Ribery kann Top-Team noch helfen

Im Legendenspiel am vergangenen Mittwoch lief Franck Ribery erstmals seit zwei Jahren wieder im Bayern-Trikot auf, sein Fitnesstrainer Matthias Blankenburg ist überzeugt davon, dass der 38-Jährige auch in fortgeschrittenem Alter noch einem Top-Team weiterhelfen könnte.

"Er macht einen sehr, sehr fitten Eindruck. In ihm steckt nach wie vor ein Riesen-Athlet. Er ist schnell, agil und spritzig", sagte Blankenburg der Bild. Dieser arbeitete in den vergangenen Wochen mehrfach mit dem Franzosen zusammen.

Zwar sei es für Ribery, der von 2007 bis 2019 für den FCB spielte, "schwierig, für 90 Minuten bei einem Top-Verein" aufzulaufen, aber: "Er könnte eine tragende Joker-Rolle spielen, auch für 60 Minuten ein herausragendes Spiel abliefern!"

In der vergangenen Spielzeit absolvierte Ribery 28 Spiele für die AC Florenz, eine Zukunft beim Serie-A-Klub hat er allerdings nicht und ist seit Juli vereinslos. Für den FCB bestritt er 273 Spiele und gewann neunmal die deutsche Meisterschaft. Mit Kingsley Coman, Serge Gnabry und Leroy Sane ist sein Ex-Klub auf den Flügeln in der Breite bisher noch recht dünn besetzt.

FC Bayern München, Spielplan: Die ersten Pflichtspiele der Saison 2021/22

Datum Wettbewerb Begegnung 6. August | 20.45 Uhr DFB-Pokal | 1. Runde Bremer SV vs. FC Bayern München (abgesagt, neuer Termin: 25. August) 13. August | 20.30 Uhr Bundesliga | 1. Spieltag Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München 17. August | 20.30 Uhr Supercup Borussia Dortmund vs. FC Bayern München 22. August | 17.30 Uhr Bundesliga | 2. Spieltag FC Bayern München vs. 1. FC Köln 28. August | 18.30 Uhr Bundesliga | 3. Spieltag FC Bayern München vs. Hertha BSC

FC Bayern, News: Wer zeigt / überträgt FCB beim Bremer SV im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der 1. Hauptrunde im DFB-Pokal

In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals gastiert der FC Bayern München beim Bremer SV. Ursprünglich sollte die Partie am heutigen Freitagabend stattfinden, aufgrund eines Coronafalls bei den Bremern wurde die Partie nun auf den 25. August verlegt.

ℹ️ Neuer Termin für das DFB-Pokalspiel des FC Bayern beim Bremer SV: Die Partie wird am Mittwoch, 25. August, nachgeholt.



FC Bayern, News: FCB-Verantwortliche trauern um Ballack-Sohn

Der ehemalige Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack trauert um seinen Sohn Emilio, der nach einem Quad-Unfall in Portugal verstarb. Auch die Bayern-Verantwortlichen sind in Gedanken bei ihrem ehemaligen Spieler, der von 2002 bis 2006 in München aktiv war.

Herbert Hainer (Präsident): "Diese Nachricht ist ein großer Schock für die gesamte FC Bayern-Familie und für mich persönlich. Ich kenne und schätze Michael seit mehr als 20 Jahren, es tut mir unfassbar leid für ihn und seine Familie. Ich wünsche ihnen jetzt alle Kraft der Welt."

Oliver Kahn (Vorstandsvorsitzender): "Die Nachricht von Emilios Tod hat mich zutiefst erschüttert. In so einem Moment gibt es keine Worte. Der FC Bayern steht in Gedanken an der Seite unseres früheren Mannschaftskollegen Michael Ballack, seiner Familie und allen seinen Angehörigen."

Hasan Salihamidzic (Sportvorstand): "Ich bin fassungslos über Emilios Tod. Michael war viele Jahre mein Mitspieler und ist mein Freund. Unsere Gedanken sind bei ihm und seiner ganzen Familie und werden es in dieser schweren Zeit bleiben."

