Lothar Matthäus sieht die Münchner für die nächste Saison nicht optimal aufgestellt, vor allem bei den Ersatzleuten. Alle News zu den Bayern heute.

Der FC Bayern München rund eine Woche vor Saisonstart der Bundesliga. Alle News und Entwicklungen zum Rekordmeister gibt es hier.

In separaten Artikeln findet Ihr zudem alle Infos der vergangenen Tage.

FC Bayern, News heute: Matthäus kritisiert Bayerns Kaderbreite

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat den Kader des FC Bayern für die kommende Saison kritisiert. Dabei ging es dem 60-Jährigen nicht um die Stammspieler, sondern vielmehr um die Akteure aus der zweiten Reihe.

"Bis zum Spieler 13, 14 ist der Kader gut, danach aber nicht mehr. Es dürfen keine weiteren Verletzungen hinzukommen, sonst wird es eng", sagte Matthäus der Abendzeitung .

Im vergangenen Jahr hatten die Münchner kurz vor Ende des Transferfensters überraschend Spieler wie Marc Roca (Espanyol Barcelona) und Bouna Sarr (Olympique Marseille) verpflichtet, die in der vergangenen Saison nicht zu überzeugen wussten. "Insgesamt hat sich der Kader in den vergangenen Jahren verschlechtert", meinte Matthäus.

FC Bayern, Gerücht heute: FCB erkundigt sich nach Noni Madueke

Der FC Bayern München hat Interesse an Noni Madueke von der PSV Eindhoven. Das berichtet der London Evening Standard . Demnach sind die Münchner einer von mehreren Vereinen, die am 19-jährigen Engländer dran sind. Auch Tottenham, Crystal Palace, Leeds und Southampton werden mit dem Offensivspieler in Verbindung gebracht.

Dem Bericht zufolge wollen die PSV-Bosse für Madueke eine ähnlich hohe Ablösesumme wie für Donyell Malen erhalten, der zu Borussia Dortmund gewechselt ist. Für den Stürmer bezahlte der BVB rund 30 Millionen Euro.

FC Bayern, News heute: Matthäus legt Bayern Vertragsverlängerungen bei Kimmich und Goretzka ans Herz

Für Lothar Matthäus haben die Vertragsverlängerungen von Joshua Kimmich und Leon Goretzka beim FC Bayern Priorität. Das sagte der Rekordnationalspieler der Abendzeitung . Das Mittelfeld-Duo befindet sich aktuell in Verhandlungen mit dem Klub.

“Kimmich ist das Gesicht des FC Bayern in der Zukunft, ein Leader und der künftige Kapitän”, sagte Matthäus: “Er wird einmal die Rolle einnehmen, die jetzt noch Manuel Neuer und Thomas Müller ausfüllen", ergänzte er.

Und auch für Goretzka hatte er lobende Worte übrig. Bayern müsse “alles daran setzen, mit ihm zu verlängern. Es sind die beiden wichtigsten Vertragsverlängerungen, die aktuell anstehen bei Bayern”, so Matthäus über Kimmich und Goretzka.

