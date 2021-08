Julian Nagelsmann sorgte mit seiner angestrebten Grundausrichtung für einiges Erstaunen bei seinen Spielern. Alle Neuigkeiten zu den Bayern heute.

Der FC Bayern München rund eine Woche vor Saisonstart der Bundesliga. Alle News und Entwicklungen zum Rekordmeister gibt es hier.

FC Bayern, News heute: Nagelsmann überraschte offenbar mit taktischer Grundausrichtung

Der neue Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat zu Beginn seiner Tätigkeit offenbar einige Spieler mit seiner anvisierten Grundformation überrascht. Wie Sport1 berichtet, reagierten die Akteure einigermaßen erstaunt, als Nagelsmann mitteilte, dass er im Gegensatz zu Vorgänger Hansi Flick nicht mit einer Doppelsechs im Mittelfeld plane, sondern mit nur einem "Sechser" und zwei "Achtern", die in den Halbräumen davor agieren sollen.

Noch größeres Erstaunen soll allerdings die Positionierung der Außenstürmer hervorgerufen haben. Diese sollen sich extrem weit nach vorne orientieren und damit sogar noch höher stehen als der Mittelstürmer. Dieser agiert eher als fallende, "falsche" Neun. Im Testspiel gegen die SSC Neapel (0:3), als erstmals auch die meisten EM-Fahrer dabei waren, waren zumindest Ansätze der neuen Ausrichtung zu erkennen.

FC Bayern, News heute: Tolisso nach häuslicher Isolation zurück

Nach seinem positiven Coronatest und anschließender Isolation ist der französische Nationalspieler Corentin Tolisso am Freitag ins Training der Bayern zurückgekehrt. Nach abschließenden Untersuchungen absolvierte der Mittelfeldspieler eine individuelle Einheit. Tolisso war am 27. Juli positiv getestet worden.

FC Bayern, News heute: Marsch äußert sich zu Sabitzer

RB Leipzigs neuer Trainer Jesse Marsch hat sich zur Personalie Marcel Sabitzer geäußert, nachdem der Österreicher zuletzt mit einem Wechsel zu den Bayern in Verbindung gebracht worden war. "Die Situation mit Sabitzer ist klar. Er ist unser Spieler, war im letzten Jahr unser Kapitän und hat eine super Saison gespielt. Er wird unser Kapitän bleiben", sagte Nagelsmann-Nachfolger Marsch.

Am Dienstag hatte die Bild-Zeitung über ein angebliches Interesse der Bayern an Sabitzer berichtet. Der 27 Jahre alte Österreicher steht nur noch bis kommenden Sommer bei den Leipzigern unter Vertrag. Unter Nagelsmann war Sabitzer zum unumstrittenen Stammspieler und Leistungsträger in Leipzig aufgestiegen. Im Raum steht laut Bild eine Ablösesumme in Höhe von 18 Millionen Euro.

