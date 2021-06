Romelu Lukaku erklärt: Diese Eigenschaft hätte Cristiano Ronaldo gerne von mir

Romelu Lukaku ist einer der besten Stürmer der Welt - da hätte wohl auch Cristiano Ronaldo gerne eine bestimmte Eigenschaft vom Belgier.

Stürmerstar Romelu Lukaku trifft mit Belgien im Achtelfinale der EM 2021 am Sonntag (21 Uhr) auf Cristiano Ronaldo und Portugal und hat vor dem Duell der beiden Top-Nationen verraten, welche Eigenschaft der Torjäger des Titelverteidigers wohl gerne von ihm hätte.

"Ich hätte gerne seine Fähigkeiten im Dribbling und seine Schusstechnik. Und er hätte sicher gerne meine Power", antwortete Lukaku in einem Pressegespräch auf die Frage, was der eine gerne vom anderen hätte.

Lukaku hofft auf Erfolge mit Belgien

Lukaku ist derzeit in bestechender Form, will aber nicht nur auf seine aktuelle Stärke reduziert werden. "Alle sprechen immer über meine Form. Aber ich denke, in den letzten beiden Jahren habe ich ein neues Level erreicht. Es ist nicht mehr nur gute Form", so der 28-Jährige.

Der Offensivmann erzielte bei der UEFA EURO 2020 bislang drei Tore für Belgien und feierte in der abgelaufenen Saison den Gewinn des Scudettos mit Inter Mailand. "Dass wir mit Inter die Meisterschaft gewonnen haben, gibt mir große Motivation, bei der EM auch mit der Nationalmannschaft den Titel zu holen", sagte er.