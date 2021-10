Manfred Schwabl erklärt den Stand der Dinge bei Karim Adeyemi und Simon Terodde wird als Lewy-Backup ins Gespräch gebracht. Die Bayern-News.

Der FC Bayern München heute am Tag des Bundesligaspiels gegen Eintracht Frankfurt. Hier gibt es die neuesten Infos rund um den Rekordmeister.

Zudem gibt es hier alle Entwicklungen der vergangenen Tage zum Nachlesen:

FC Bayern, News: Schwabl enthüllt Adeyemi-Klausel

Um Jung-Nationalspieler Karim Adeyemi (19) ranken sich seit Wochen Transfergerüchte. Der Angreifer von Red Bull Salzburg wird nicht nur bei Ex-Klub FC Bayern, sondern auch beim FC Barcelona und in Liverpool als Neuzugang gehandelt. Von einem Wechsel des Teenagers würde definitiv auch dessen Ausbildungsverein SpVgg Unterhaching profitieren.

Haching-Boss und Ex-Bayern-Profi Manfred Schwabl verriet im Bild-Podcast Bayern Insider: "Wenn Karim weiter erfolgreich ist, wird der Verein Unterhaching profitierten. Das ist aber auch richtig so, denn wir haben bei ihm die Basis-Arbeit gemacht. Salzburg hat ihn dann weiter geschliffen." Adeyemi stürmte zwischen 2012 und 2018 für den einstigen Bundesligisten.

In Salzburg steht er noch bis 2024 unter Vertrag. Schwabl hält eine Rückkehr zu Bayern München, wo Adeyemi in der Jugend kickte, für möglich. "In erster Linie geht es bei einem solchen Transfer um die sportliche Perspektive. Aber auch das Finanzielle muss stimmen. Ich kann mir schon vorstellen, dass der FC Bayern im Nachgang darüber nachdenkt, dass Karim passen könnte. Er ist in München geboren, war schon einmal kurz beim FC Bayern. Von der Vorgeschichte hängt nichts mehr nach."

"Für ihn steht an erster Stelle, welcher Schritt sportlich den meisten Sinn ergibt. Die Frage ist auch, ob er beim FC Bayern ins Spielsystem hineinpasst. Das müssen die Verantwortlichen beantworten", so Schwabl. Er selbst hoffe aber, dass Adeyemi irgendwann in der Premier League lande.

FC Bayern, News: Simon Terodde als Lewandowski-Backup?

Schalke-Stürmer Simon Terodde steht kurz davor, in der 2. Bundesliga den ewigen Torrekord von Dieter Schatzschneider zu brechen. Schatzschneider selbst und auch Ex-Bundesligatrainer Peter Neururer trauen dem Angreifer auch ein Engagement bei Rekordmeister FC Bayern München zu.

"Wenn ich Bayern München wäre, ich würde mir den holen. Das schadet doch nicht. Und dann spielt er eben nur zehnmal", sagte Schatzschneider bei Sport1. Und Neururer meinte: "Ich bin mir sicher: Würde er als Backup beim FC Bayern spielen, dann würde er dort mindestens genauso viele Tore erzielen wie Eric Maxim Choupo-Moting."

Ein Transfer 33 Jahre alten Teroddes nach München wäre allerdings eine faustdicke Überraschung. Auch, weil Lewandowski-Vertreger Choupo-Moting nach einer Verlängerung vor wenigen Monaten noch bis 2023 unter Vertrag steht.

FC Bayern: Die Top-Scorer 2020/21

Platz Spieler Tore Assists Scorerpunkte 1 Robert Lewandowski 13 0 13 2 Leroy Sane 4 7 11 3 Thomas Müller 4 6 10 3 Eric Maxim Choupo-Moting 7 3 10 5 Serge Gnabry 4 3 7 5 Jamal Musiala 4 3 7 5 Joshua Kimmich 3 4 7

FC Bayern vs. Eintracht Frankfurt: Alles zu TV und LIVE-STREAM

Der FC Bayern München empfängt am Sonntag Eintracht Frankfurt, für die beiden Mannschaften ist es das letzte Spiel vor der nächsten Länderspielpause. Anpfiff in der Allianz Arena ist um 17.30 Uhr.