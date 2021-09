In der Königsklasse führt laut Robert Pires kein Weg an Bayern vorbei. Der Franzose hält die Münchner für das Maß aller Dinge. Alle FCB-News heute.

Der FC Bayern München nach dem 3:1-Sieg bei Greuther Fürth. Hier gibt es alle Neuigkeiten rund um den Rekordmeister.

FC Bayern, News heute: Pires sieht Bayern als beste Mannschaft Europas

Robert Pires, der französische Weltmeister von 1998, hat sich begeistert vom FC Bayern München gezeigt. Dem deutschen Rekordmeister traut er in der laufenden Saison erneut den großen Wurf in der Königsklasse zu. 2020 hatten sich die Bayern den Titel in der Champions League durch einen Finalerfolg gegen Paris Saint-Germain gesichert.

"Ich sehe derzeit keine bessere Mannschaft in Europa", sagte Pires dem kicker. In seinem Heimatland hatte PSG in diesem Sommer mit den Verpflichtungen von unter anderem Lionel Messi, Sergio Ramos und Gianluigi Donnarumma richtig aufgerüstet, doch auf die UCL wird das laut Pires keine großen Auswirkungen haben, denn es gebe schließlich noch die Bayern: "Sie sehe ich als absoluten Top-Favoriten", meinte Pires.

Er hob hervor, dass bei den Münchnern der Klub an oberster Stelle stehe, während in Paris vor allem über Individualisten wie Neymar und Kylian Mbappe gesprochen werde. "In dieser Hinsicht sollten sich die Pariser am FC Bayern orientieren, wenn sie international ihre Ziele erreichen möchten", riet Pires.

FC Bayern, News heute: Nagelsmann erklärt erneuten Verzicht auf Roca und Cuisance

Marc Roca und Michael Cuisance standen beim 3:1 der Bayern in Fürth erneut nicht im 20 Mann starken Spieltagskader der Münchner. Bereits in der Vorwoche hatte Trainer Julian Nagelsmann das Duo beim 7:0 gegen Bochum nicht berücksichtigt, obwohl beide hätten spielen können.

"Die Trainingswoche war nicht so, dass ich unbedingt etwas hätte verändern müssen. Wir haben also denselben Kader genommen wie in der Vorwoche", erklärte Nagelsmann. "Es ist nicht so, dass die beiden schlecht trainiert hätten, aber auch nicht so gut, dass sie jemand anderen verdrängen könnten", führte er aus.

Roca verletzte sich während der Vorbereitung am Knöchel, doch inzwischen hat er sich fit zurückgemeldet. Nagelsmann meinte aber, der Spanier müsse noch "in der Positionsfindung Schritte gehen". Und auch bei Cuisance blieb Nagelsmann eher vage, was die Gründe für die Nicht-Berücksichtigung angeht: "Es ist wichtig, dass er versteht, dass er sich in die richtigen Räume bewegt", sagte der FCB-Coach.

FC Bayern, News heute: Magath kritisiert Nagelsmann für Taktik-Fokussierung

Der ehemalige Bayern-Coach Felix Magath hat den aktuellen Münchner Trainer Julian Nagelsmann indirekt für dessen Fokussierung auf die Taktik kritisiert. "Die Taktik ist ein Teil des Spiels, aber es ist nicht der entscheidende", sagte Magath bei Bild live.

Ois Guade zum 64. Geburtstag, Klaus #Augenthaler! 🎉 #MiaSanMia



Sein Tor des Jahrzehnts können wir uns nicht oft genug anschauen. 👇🤯 pic.twitter.com/xe8EciIq7S — FC Bayern München (@FCBayern) September 26, 2021

"Ich halte nichts davon, was man heute macht. Also das Spiel allein taktisch zu beurteilen und aufzubauen", erklärte der 68-Jährige. "Damit manifestiert man das Mittelmaß und macht das Spiel uninteressant", so Magath.

Als Begründung für sein These kramte Magath in seiner eigenen Traner-Vergangenheit: "Wir haben auch manchmal ohne Taktik gewonnen“, behauptete er.

