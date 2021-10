Manuel Neuer macht sich für eine Vertragsverlängerung mit Niklas Süle stark, die Trennung von Vorstand Jörg Wacker wird teuer. Alle Bayern-News heute.

Der FC Bayern München heute am Freitag. Alles, was es rund um den Rekordmeister an Neuigkeiten gibt, haben wir hier zusammengefasst.

Zudem gibt es hier alle News der vergangenen Tage zum Nachlesen:

FC Bayern, News heute: Neuer macht sich für Süle-Verbleib stark

Kapitän Manuel Neuer hat sich klar für eine Vertragsverlängerung von Abwehrspieler Niklas Süle beim FC Bayern ausgesprochen. "Die Fans mögen ihn. Die wollen, dass er weiter Spieler des FC Bayern bleibt. Wir sind froh, dass wir ihn haben. Er ist ein ganz wichtiger Faktor für uns, hat gute Leistungen gezeigt", wird Neuer von der Bild zitiert.

Süles Vertrag beim Rekordmeister läuft im kommenden Sommer aus. Während die Münchner zuletzt nacheinander mit Joshua Kimmich und Leon Goretzka verlängerten und auch Serge Gnabry ein neues Arbeitspapier erhalten soll, standen die Zeichen beim 26 Jahre alten Abwehrturm bislang eher auf Abschied. Laut Sport Bild will sich Süle in der Premier League versuchen.

Unter dem neuen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann knüpfte Süle zuletzt wieder an seine Bestform an, beide kennen sich bereits aus gemeinsamen Tagen bei der TSG Hoffenheim. "Niki hat sehr konzentriert gespielt, vor allem auf der Position hat er bei mir noch nie gespielt. Das hat er sehr gut gemacht", sagte Nagelsmann nach dem 5:0-Sieg in der Champions League gegen Dynamo Kiew. In diesem Spiel bot Nagelsmann Süle als Rechtsverteidiger auf. Die Fans in der Allianz Arena feierten den Abwehrspieler am Ende des Spiels mit Sprechchören.

FC Bayern, News heute: Trennung von Vorstand Jörg Wacker wird teuer

Die Trennung von Vorstand Jörg Wacker dürfte dem FC Bayern teuer zu stehen kommen. Wie die Bild berichtet, kassierte der 53-Jährige ein siebenstelliges Jahresgehalt. Sein Vertrag war erst im Jahr 2019 um fünf Jahre bis 2024 verlängert worden. Er dürfte eine hohe Abfindung erhalten. Eine Begründung für die am Mittwoch verkündete Trennung lieferte der Rekordmeister nicht.

Wacker war zum 1. Juli 2013 zum FC Bayern gekommen und verantwortete seither den Bereich "Internationalisierung und Strategie". Unter seiner Leitung wurden die beiden Auslandsbüros in New York und in Shanghai eröffnet. Unter Wackers Aufgabengebiet fielen auch die Bereiche Merchandising und Lizenzen.

Seine Aufgaben sollen nun unter den Vorstandsmitgliedern um den Vorsitzenden Oliver Kahn, Andreas Jung (Marketing) und Jan-Christian Dreesen (Finanzen) aufgeteilt werden. Ebenfalls Teil des nun nur noch vierköpfigen Gremiums der Bayern ist Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Kahn treibt im Hintergrund das Projekt "AHEAD" weiter nach vorne. Zusammen mit Präsident Herbert Hainer will Kahn den FC Bayern damit für die Zukunft besser rüsten und auch international stärker positionieren.

An manchen Abenden klappt einfach alles! 😉 Eine starke Leistung der Mannschaft beim ersten #UCL-Spiel mit unseren Fans seit 19 Monaten. Schön, dass wir euch allen zur Rückkehr einen so großen Fußballabend bieten konnten. 🙌 @FCBayern #MiaSanMia #WeiterImmerWeiter pic.twitter.com/4CD06tj8Hk — Oliver Kahn (@OliverKahn) September 30, 2021

FC Bayern, News heute: Fans verspotten Pavard als "Kreisliga"-Spieler

Nach seiner Roten Karte im Bundesligaspiel bei Greuther Fürth wurde Weltmeister Benjamin Pavard von zwei Bayern-Fans vor dem Champions-League-Spiel gegen Dynamo Kiew verspottet. Das Duo hing ein Plakat mit der Aufschrift "Pavard = Kreisliga" an der Brüstung des Unterrangs auf.

Pavard sieht sich bereits länger Kritik ausgesetzt, da ihm im Gegensatz zu Alphonso Davies auf der linken Seite der Offensivdrang etwas abgeht. Nach seinem Platzverweis in Fürth kritisierte Trainer Julian Nagelsmann das Foul als "nicht notwendig". Pavard wurde vom DFB-Sportgericht für zwei Spiele gesperrt und fehlt den Münchnern damit am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt sowie zwei Wochen später im Topspiel bei Bayer Leverkusen.

FC Bayern München: Die kommenden Spiele