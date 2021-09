Einen Wirtz-Wechsel nach München wird es 2022 nicht geben und Lewandowski ist weiter auf Rekordjagd. Alle News zum FC Bayern am Dienstag.

FC Bayern München: Robert Lewandowski will Champions-League-Rekord ausbauen

Robert Lewandowski will seinen Rekord in der Champions League am Mittwoch gegen Dynamo Kiew ( 21 Uhr LIVE auf DAZN ) ausbauen. Der Torjäger ging in seinen letzten 17 Einsätzen in der Königsklasse immer als Sieger vom Platz, was der längsten Siegesserie eines Spielers in der Geschichte des Wettbewerbs entspricht.

Durch den Sieg am 1. Gruppenspieltag gegen den FC Barcelona (3:0) war er mit Manuel Neuer gleichgezogen, der zwischen September 2019 und Februar 2021 17-mal ungeschlagen geblieben war. Mit einem Sieg gegen Kiew könnte sich Lewandowski also den alleinigen Rekord holen. Bei der Niederlage im letzten Jahr gegen PSG hatte Lewy verletzt zuschauen müssen.

Darüber hinaus war der Pole in den 17 Partien an 27 Toren (22 Treffer, 5 Assists) direkt beteiligt.

Außerdem steht Thomas Müller vor einem Meilenstein. Der Nationalspieler erzielte gegen Barcelona in seinem 125. Spiel in der Champions League sein 49. Tor. Somit fehlt Müller noch ein Tor, bis er die magische 50er-Marke geknackt hat. Das schafften zuvor nur sieben weitere Spieler, darunter kein Deutscher.

Marc Rocas schwerer Stand beim FC Bayern: "Muss noch Schritte gehen"

Beim Auswärtsspiel des FC Bayern in Fürth schaffte es neben dem schon länger auf dem Abstellgleis stehenden Michael Cuisance auch Marc Roca zum zweiten Mal in Folge nicht in den Kader von Trainer Julian Nagelsmann.

Dessen Erklärung dafür dürfte dem spanischen Mittelfeldspieler nicht viel Hoffnung auf regelmäßige Einsätze machen.

FC Bayern München, News: Florian Wirtz will Bayer Leverkusen 2022 nicht verlassen

Mittelfeldjuwel Florian Wirtz will Bayer Leverkusen im kommenden Sommer noch nicht verlassen. Das bestätigte sein Vater Hans-Joachim, der gleichzeitig als sein Berater fungiert.

"Florian will auf jeden Fall die nächsten zwei Jahre eine gute Rolle in Leverkusen spielen. Was danach kommt, weiß man noch nicht", zitiert ihn die Bild . Der Fokus des 18-Jährigen liege "nur auf Bayer und der Nationalelf", so Wirtz weiter.

Im August berichtete die Sport Bild , dass der FC Bayern sich längst mit der Personalie Wirtz beschäftige und bereits ein Interesse hinterlegt hätte.

Im Sommer 2023 soll es dem Bericht zufolge eine Ausstiegsklausel im Vertrag des Spielers geben, was Sport-Geschäftsführer Rudi Völler allerdings dementierte . Das Arbeitspapier läuft noch bis 2026.

