Nach der europäischen Woche ist vor der Bundesliga: Der FC Bayern München empfängt Eintracht Frankfurt. Goal erklärt alles rund um die Übertragung.

Der FC Bayern München empfängt am Sonntag Eintracht Frankfurt, für die beiden Mannschaften ist es das letzte Spiel vor der nächsten Länderspielpause. Anpfiff in der Allianz Arena ist um 17.30 Uhr.

Feiertag und Sonntag zugleich? Das stört die Bundesliga nicht - auch heute wird wieder Spitzenfußball ausgetragen. Neben den Begegnungen zwischen Arminia Bielefeld und Bayer Leverkusen (19.30 Uhr, hier geht's zum LIVE-TICKER) spielen der FSV Mainz 05 und Union Berlin bereits um 15.30 Uhr gegeneinander (zum LIVE-TICKER).

Unser Augenmerk soll aber auf dem Spiel zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt liegen: Auf die Frankfurter, die noch sieglos in der Bundesliga sind, kommt der FC Bayern München zu, welcher eine Serie von neun Pflichtspielsiegen im Rücken hat.

Spitzenfußball am Ende des Wochenendes - was gibt es Besseres? Goal erklärt in diesem Artikel alles rund um die Übertragung im TV und LIVE-STREAM - dazu kommen noch Informationen rund um LIVE-TICKER, Highlights und Aufstellungen.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt live? Die Begegnung der Bundesliga im Überblick

Begegnung FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt Datum Sonntag | 3. Oktober 2021 Wettbewerb Bundesliga | Hinrunde | 7. Spieltag Anstoß 17.30 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Allianz Arena | München | Deutschland

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute LIVE im TV sehen: Die Bundesliga im Fernsehen

Rechtzeitig zum Spiel beim Rekordmeister, amtierenden Meister und Tabellenführer ist bei der Eintracht der Knoten geplatzt: Im Spiel gegen Royal Antwerpen gab es einen 1:0-Sieg dank eines verwandelten Foulelfmeters von Goncalo Pacienca in der Nachspielzeit.

Schafft es die Eintracht nun vielleicht auch, den Bayern gefährlich zu werden? Verloren haben die Adler schließlich auch seit sieben Spielen nicht mehr - vor allem mit Unentschieden kennen sich Oliver Glasner und Co. jetzt aber aus (sechs Unentschieden in Folge, davon fünfmal 1:1).

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute LIVE? Die Übertragung der Bundesliga im TV

Es kann also sogar sein, dass die Eintracht dem FC Bayern München ein Unentschieden abkauft - das scheint ja die neue Frankfurter Spezialität zu sein. So oder so wird das Spiel heute spannend, wie können also Fußballanhänger:innen in Deutschland die Begegnung verfolgen?

Es gibt gute Nachrichten - und das obwohl es kaum noch möglich ist, einen Überblick zu den unterschiedlichen Anbietern rund um Fußball zu bekommen. DAZN hat sich die Rechte an allen Sonntags-Bundesligapartien in dieser Saison gesichert und überträgt heute FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt!

DAZN im TV und LIVE-STREAM? So richtet ihr FC Bayern München - Eintracht Frankfurt am Sonntag ein

Noch viel besser: DAZN überträgt das Spiel nicht nur wie üblich im LIVE-STREAM, sondern auch im TV! Richtig gelesen: Seit diesem Sommer betreut der Streamingdienst zwei Fernsehsender (DAZN 1 und DAZN 2), die täglich von 8.00 Uhr morgens bis Mitternacht Programm ausstrahlen.

Diese lassen sich durch Vodafone und Sky empfangen - ein reguläres Signal ist bei DAZN aktuell noch nicht möglich. Wer aber einen Vodafone- oder Sky-Anschluss hat, der kann heute ab 16.30 Uhr bei DAZN 1 einschalten, die anderen beiden Bundesliga-Begegnungen am heutigen Sonntag werden übrigens auf DAZN 2 gezeigt.

Eintracht Frankfurt beim FC Bayern München: Die Übertragung der Bundesliga auf DAZN

Ihr braucht euch nicht zu ärgern, wenn ihr keinen Sky- oder Vodafone-Zugang habt - das Spiel ist wie gewöhnlich auch über alle anderen bekannten Wege abrufbar. Sei es auf dem Smart-TV, dem Tablet, Handy, Laptop oder der Spielekonsole - ihr habt die Wahl.

Das Großartige an DAZN: Man weiß, dass der Streamingdienst immer mühevoll an einer hochqualitativen Übertragung arbeitet. Heute sind zum Beispiel Laura Wontorra und Sebastian Kneißl dabei, Letzterer spielte in der Jugend für Eintracht Frankfurt.

Beginn der Übertragung im LIVE-STREAM : 16.30 Uhr

: 16.30 Uhr Beginn der Übertragung auf DAZN 1 : 16.30 Uhr

: 16.30 Uhr Anstoß : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Plattform : DAZN

: DAZN Sender : DAZN 1

: DAZN 1 Moderatorin : Laura Wontorra

: Laura Wontorra Kommentator : Marco Hagemann

: Marco Hagemann Experte: Sebastian Kneißl

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM: Die Bundesliga heute LIVE im Internet sehen

DAZN 1 und DAZN 2 werden also am Wochenende die Bundesliga im TV übertragen - Eintracht Frankfurt, der FC Bayern München, Arminia Bielefeld, der FSV Mainz 05, Union Berlin und Bayer Leverkusen werden hier zu sehen sein!

So weit, so gut, aber das kann doch noch nicht alles sein? Schließlich haben viele Anhänger:innen der Bundesliga in Deutschland keinen Zugang zu Sky oder Vodafone - dürfen die etwa keine Bundesliga verfolgen? Keine Sorge, wie wir oben bereits erwähnt haben kann man das Spiel auch ganz einfach im LIVE-STREAM verfolgen.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt kostenlos sehen? So funktioniert DAZN

Um die Bundesliga auf DAZN verfolgen zu können benötigt ihr ein DAZN-Abonnement - wie teuer dieses ist, steht ein paar Sätze weiter unten. Ihr könnt das Abo hier abschließen. Sobald ihr euch angemeldet habt, könnt ihr aus allerlei Programmpunkten wählen - einschließlich Bayern gegen Eintracht Frankfurt ab 16.30 Uhr. Alternativ könnt ihr auch nach Wettbewerb und Sportart filtern.

Seit 2016 überträgt DAZN LIVE-Sport auf dem deutschen Markt - damals machte man sich dank des kostenlosen Probemonats schnell beliebt. Diesen gibt es zwar nicht mehr, durch die niedrigen Preise und dem flexiblen Monatsabo ist das aber auch nicht notwendig!

"Netflix des Sports" für wenig Geld: So wenig kostet DAZN

Das Monatsabo ist nicht die einzige Möglichkeit, ein Abonnement bei DAZN einzugehen - alternativ steht euch auch noch das Jahresabo zur Verfügung. Mit diesem seid ihr zwar weniger flexibel, spart aber fast 30 Euro im Jahr!

Jahresabo: 149,99 Euro pro Jahr | knapp 12,50 Euro pro Monat | Jährlich kündbar | Jährliche Zahlung

Monatsabo: 14,99 Euro pro Monat | 179,88 Euro pro Jahr | Monatlich kündbar | Monatliche Zahlung

Die Aufstellungen vom FC Bayern München und Eintracht Frankfurt? So laufen die Teams in der Bundesliga auf

Etwa eine Stunde vor geplantem Anpfiff, also gegen 16.30 Uhr, veröffentlichen die beiden Teams die Aufstellungen von Oliver Glasner und Julian Nagelsmann, woraufhin wir diese hier eintragen. Kommt rechtzeitig in diesen Artikel zurück, um perfekt auf das Bundesligaspiel am heutigen Nachmittag vorbereitet zu sein!

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute LIVE: Highlights und LIVE-TICKER zur Bundesliga

Ihr schafft es heute nicht, die Bundesliga im TV oder LIVE-STREAM zu verfolgen, wollt aber unbedingt stets auf dem aktuellen Stand des Geschehens bleiben? Dann legen wir Euch unseren LIVE-TICKER ans Herz!

Dieser tickert in Echtzeit das Spiel, ihr verpasst hier nichts! Egal ob Tor, Karte, Großchance oder Auswechslung, hiermit seid ihr bestens versorgt. Der LIVE-TICKER von Goal ist selbstverständlich kostenlos!

FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt: DAZN und Sportschau zeigen Highlights

Ihr konntet das Spiel nicht LIVE verfolgen, wollt aber unbedingt die Highlights sehen, um das verpasst nachzuholen? Wie wäre es mit der Zusammenfassung von DAZN? Der Streamingdienst, welcher ja auch das Spiel LIVE verfolgt, lädt bereits eine Stunde nach Abpfiff die Highlights hoch.

Ihr habt keinen DAZN-Zugang? Dann müsst ihr etwas länger warten, um die Highlights sehen zu können: Der YouTube-Kanal der Sportschau lädt diese in der Nacht von Sonntag auf Montag hoch. Wie die meisten Inhalte auf YouTube wird das Video kostenlos sein.

