FC Bayern München: Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting verlängert bis 2023

Es hatte sich angebahnt, nun ist es fix: Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern München um zwei weitere Jahre.

Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting hat seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern München um zwei weitere Jahre bis 2023 verlängert. Das gab der deutsche Rekordmeister am Freitag offiziell bekannt.

"Wir sind glücklich, dass Maxim für zwei weitere Jahre bei uns bleibt“, wird Sportvorstand Hasan Salihamidzic in der offiziellen Pressemitteilung zitiert: "Er ist für uns ein sehr wichtiger Spieler, hat vergangene Saison starke Leistungen gebracht und viele Tore erzielt." Der 32-Jährige sei "auf mehreren Positionen einsetzbar, hat eine sehr gute Technik, viel Erfahrung und ist torgefährlich. Neben seiner sportlichen Qualität ist Maxim auch als Typ wichtig für unsere Mannschaft. Er wird uns helfen, unsere Ziele in den kommenden zwei Jahren zu erreichen.“

Choupo-Moting selbst sei stolz, "hier zu sein. Der FC Bayern ist ein ganz besonderer Verein, die Nummer eins in Deutschland und auch weltweit einer der absoluten Top-Klubs. Mein erstes Jahr hier war super - auf dem Platz, aber auch abseits des Platzes, wir hatten viel Spaß zusammen. Ich möchte mit der Mannschaft weiterhin Erfolg haben, ich würde gerne das Pokalfinale in Berlin erreichen und am liebsten die Champions League gewinnen.“

FC Bayern München: Choupo-Moting kam 2020 von PSG

Choupo-Moting wechselte im Sommer 2020 als Backup für Stürmer-Star Robert Lewandowski ablösefrei von PSG an die Säbener Straße.

In der abgelaufenen Saison kam der Rechtsfuß wettbewerbsübergreifend 32-mal zum Einsatz und erzielte neun Treffer. Mit den Bayern wurde er Deutscher Meister und gewann die FIFA-Klub-WM.