FC Bayern - Gerücht: Rechtsverteidiger Denzel Dumfries im Visier

Der FC Bayern sucht für die kommende Saison vor allem nach einem Rechtsverteidiger. Da die kolportierte Wunschlösung Achraf Hakimi von Inter Mailand den in diesem Sommer limitierten Preisrahmen der Münchner deutlich übersteigt, muss wohl eine Alternative her.

Eine solche könnte nun Denzel Dumfries sein. Der 25-Jährige von der PSV Eindhoven soll einem Bericht von Eindhovens Dagblad zufolge für 15 Millionen Euro zu haben sein. Der Spieler sei "auf dem Radar mehrerer Klubs", als Favorit gelte jedoch derzeit der FC Everton.

Jedoch sei auch der FC Bayern eine Option für den Nationalspieler, der im Kader der Niederlande für die anstehende EM steht.

FC Bayern - Gerücht: Sven Ulreich vor Rückkehr an die Isar?

Am Freitag wurde bekannt, dass Torhüter Sven Ulreich und der HSV getrennte Wege gehen. Der Vertrag des früheren Stuttgarters wurde im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst.

Was folgte, waren Spekulationen mehrerer Medien, wonach Ulreich zum FC Bayern zurückkehren könnte, wo er von 2015 bis 2020 Ersatzmann von Manuel Neuer war. Ulreich wäre ablösefrei und würde damit ein wichtiges Kriterium in der aktuell angespannten finanziellen Lage der Münchner erfüllen.

Möglich machen könnte eine solche Rückkehr in erster Linie eine Leihe vom aktuellen Backup Alexander Nübel, der mangels Einsatzzeit sehr an einer Ausleihe interessiert ist.

Nach Informationen von Goal und SPOX soll Ulreich durchaus an einem Wechsel nach München interessiert sein, konkret ist ein solches Szenario jedoch nicht. Bis Ende Juli soll jedoch nach Möglichkeit Klarheit herrschen.

FC Bayern - News: David Alabas Vater George kritisiert Uli Hoeneß

Der Wechsel von David Alaba zu Real Madrid ist nun amtlich. Doch zuvor gab es lange, zähe Verhandlungen mit dem FC Bayern um eine Verlängerung.

Warum diese scheiterten, wollte Vater George Alaba letztlich nicht erläutern, doch verriet er im "Bayern Insider"-Podcast von Bild, dass "die Verantwortlichen wissen, was vorgefallen ist. In der letzten Zeit der Verhandlungen haben sich die Fronten so verhärtet".

Speziell Uli Hoeneß' öffentliche Aussagen stießen Alabas Vater übel auf. Für dessen negative Äußerungen zu Alabas Berater Pini Zahavi "fehlen mir die Worte", sagte George Alaba. Er habe es "nicht verstanden, weshalb in der letzten Zeit nur über Geld geredet wurde". Außerdem seien währenddessen andere Transfers getätigt worden.

FCB-News: Eric Maxim Choupo-Moting verlängert bis 2023

Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting hat seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern München um zwei weitere Jahre bis 2023 verlängert. Das gab der deutsche Rekordmeister am Freitag offiziell bekannt.

