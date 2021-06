Eric Maxim Choupo-Moting steht vor einer Verlängerung beim FC Bayern, während Karl-Heinz Rummenigge David Alaba kritisiert. Alle News zum FCB heute.

FC Bayern vor Verlängerung mit Choupo-Moting

Der deutsche Rekordmeister Bayern München wird den auslaufenden Vertrag mit Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting um zwei Jahre verlängern.

Nach Sport1 -Informationen wird die Unterschrift des 32-Jährigen zeitnah erfolgen. Trainer Julian Nagelsmann will Choupo-Moting als Backup für Weltfußballer Robert Lewandowski keinesfalls verlieren.

Laut Sport1 sollen Choupo-Moting fünf konkrete Anfragen anderer Vereine vorgelegen haben. In seiner Premieren-Saison in München erzielte er in 32 Pflichtspieleinsätzen neun Tore.

FCB-News: Karl-Heinz Rummenigge übt Kritik an David Alaba

Der scheidende Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge, hat Kritik am abgewanderten David Alaba geübt.

"Der Turbokapitalismus im Fußball macht auch mir zwischenzeitlich große Sorgen, denn er lässt die Fans zu sehr außer Acht", sagte Rummenigge - und kritisierte indirekt auch David Alaba: "Ich glaube, sehr wenige Menschen haben in dieser existenziellen Krise Verständnis, wenn ein Fußballprofi schon 15 Millionen im Jahr verdient und dann mit 19,5 Millionen nicht zufrieden ist."

FC Bayern, News heute: Kramaric will noch einmal mit Nagelsmann arbeiten

Hoffenheim-Torjäger Andrej Kramaric, der in der Vergangenheit immer wieder einmal mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht wurde, hat die Gerüchteküche mit Aussagen über Julian Nagelsmann angeheizt.

"Natürlich wäre es schön, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten. In welchem Verein und wann werden wir sehen", sagte Kramaric dem kroatischen Sportportal sportske.jutarnji.hr über den neuen Bayern-Trainer, den er aus gemeinsamen Hoffenheimer Zeiten kennt.

Kramaric führte aus, wieviel er von Nagelsmann hält: "Ich habe vor drei Jahren gesagt, dass er der beste Trainer der Welt sein wird. Aktuell ist er schon unter den Top fünf. Ich weiß, was er für ein Typ ist. Er hat mit seiner Energie, seinen Ansätzen und seinen Ideen alles verdient, was er erreicht hat."

