FC Bayern München, News und Gerüchte: Ortega bietet sich dem FCB an, Effenberg spekuliert über Boateng-Aus

Bielefeld-Keeper Stefan Ortega bringt sich erneut beim FCB ins Spiel. Er würde zum Rekordmeister wechseln. Alle News zum FC Bayern München.

Der Rekordmeister Bayern München heute am Samstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum FCB vom Tage.

FC Bayern, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Bayern München, News: Ortega bietet sich erneut bei den Bayern an

Torhüter Stefan Ortega von Arminia Bielefeld hat sich wieder beim FC Bayern ins Gespräch gebracht. Der 28-Jährige steht angeblich seit Längerem auf dem Zettel der Münchner und wäre den eigenen Angaben zufolge zu einem Wechsel zum FCB bereit.

"Am Ende hat man nur eine Karriere", sagte Ortega der FAZ. "Ginge ich nach München, hätte ich die Möglichkeit, Titel zu gewinnen, europäisch in der Champions League unterwegs zu sein, vielleicht auch ein paar Spiele bei einem Weltverein zu machen", fügte er hinzu.

Dass er als klare Nummer zwei hinter Manuel Neuer bei den Bayern eingeplant wäre, würde Ortega nicht stören. "Warum sollte ich eine solche Konstellation, in der ich womöglich nicht so viele Spiele bestritte, kategorisch ausschließen?", stellte er eine Gegenfrage.

Bayern München, News: Effenberg sieht nicht-sportliche Gründe für Boateng-Aus

Nach Ansicht von Stefan Effenberg liegen die Gründe für die ausbleibende Verlängerung des Vertrags von Jerome Boateng nicht auf dem Spielfeld.

"Die Verantwortlichen legen schon einen großen Wert darauf, dass es nicht nur wichtig ist, was auf dem Platz passiert, sondern auch das Drumherum", sagte Effenberg bei Sport1. "Rein sportlich müsste er für ein, zwei oder vielleicht sogar drei Jahre einen neuen Vertrag bekommen. Also hat es keine sportlichen Gründe", ergänzte er.

Bayern München, News: Bender traut Flick den Bundestrainer-Job zu

Hansi Flicks ehemaliger Mitspieler Manfred Bender hat den aktuellen Bayern-Coach als geeigneten Kandidaten für die Nachfolge von Jogi Löw bezeichnet. "Er hat mittlerweile den Stellenwert dazu im deutschen Fußball", sagte Bender dem Donaukurier.

Ob die Münchner ihren Übungsleiter trotz laufenden Vertrags an den DFB abgeben, ist noch nicht klar. "Die Bayern werden den Markt sondieren und überlegen, ob sie Flick freigeben oder nicht", hängt laut Bender die Entscheidung auf mit der Suche nach einem möglichen Nachfolger zusammen.

Bayern München, News: Der Bundesliga-Spielplan des FC Bayern