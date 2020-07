FC Bayern München: KHR mit verstecktem Jobangebot für Schweinsteiger, Seitenhieb gegen Kovac - alle News und Gerüchte zum FCB

Nach dem Pokalsieg gegen Leverkusen bot Karl-Heinz Rummenige Bastian Schweinsteiger unterschwellig eine Rückkehr zum FC Bayern an. Alle FCB-News.

Der hat zum 13. Mal das Double aus Pokal und Meisterschaft gewonnen. Mit einem 4:2 setzte sich der Rekordmeister gegen im Finale des DFB-Pokals im Berliner Olympiastadion durch.

Nach dem Erfolg fand Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge lobende Worte für Trainer Hansi Flick und kritisierte dabei unterschwellig Vorgänger Niko Kovac. Zudem deutete der FCB-Boss ein Jobangebot für Bastian Schweinsteiger an.

Flick zeigte sich derweil zuversichtlich, David Alaba halten zu können. Bei Thiago werde es hingegen schwieriger. Außerdem brachte der 55-Jährige Robert Lewandowski als Kandidat für die Wahl zum Weltfußballer des Jahres ins Spiel. Und: Jürgen Klopp macht den FC Bayern als Favoriten auf den Champions-League-Titel aus.

FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge mit Jobangebot für Bastian Schweinsteiger?

Karl-Heinz Rummenigge hat nach dem Erfolg des FC Bayern im angedeutet, dass er sich eine Rückkehr von Bastian Schweinsteiger wünscht. In einem Gespräch mit Schweinsteiger, der erstmals als Experte in der ARD zum Einsatz kam, fand der zum Jahresende scheidende Vorstandsvorsitzende lobende Worte.

"Ich wünsche viel Spaß mit Bastian. Er ist ein super Kerl und ich finde, er sieht so super erholt aus, dass ich glücklich bin, dass er jetzt hier steht und hoffentlich irgendwann wieder mit dem FC Bayern feiern kann", betonte Rummenigge. Schweinsteiger ging nicht auf das versteckte Jobangebot ein und bedankte sich grinsend bei dem 64-Jährigen.

Bereits beim Abschied des Weltmeisters von 2014 erklärte Rummenigge, dass die Tür für Schweinsteiger beim FC Bayern "sperrangelweit offen" stehe. In einem Interview mit der Abendzeitung erklärte er kurz darauf: "Der FC Bayern ist immer interessiert, wichtige ehemalige Spieler an den Klub zu binden. Ich würde mir zum Beispiel auch Bastian Schweinsteiger bei uns wünschen."

FC Bayern - Karl-Heinz Rummenigge mit Seitenhieb gegen Kovac: "War ein furchtbares Spiel"

Karl-Heinz Rummenigge hat nach dem Pokal-Triumph mit dem FC Bayern am vergangenen Samstag lobende Worte für Trainer Hansi Flick gefunden. Dabei kritisierte der Vorstandsvorsitzende auch unterschwellig Flicks Vorgänger Niko Kovac.

"Das Pokal-Spiel gegen Bochum war ein furchtbares Spiel. Danach kam das Spiel gegen Frankfurt, nach dem er Chef-Trainer wurde", sagte Rummenigge in der ARD über die letzten zwei Spiele unter dem ehemaligen Frankfurter. Nach seiner Übernahme habe Flick "die Mannschaft wieder Bayern-like Fußball spielen lassen und die Empathie zurück in die Mannschaft gebracht."

Jürgen Klopp: FC Bayern und Favoriten auf die

Bayern München und Manchester City sind laut Liverpool-Trainer Jürgen Klopp in dieser Saison die heißesten Anwärter auf den Champions-League Titel. Dabei würde sich der frisch gekrönte Premier-League-Meister über ein Endspiel zwischen den beiden Teams freuen.

"Für mich sind die beiden großen Favoriten im Wettbewerb Bayern und ManCity. Das wäre ein interessantes Spiel! Ich weiß nicht genau, ob es passieren könnte, ob sie sich schon im Halbfinale treffen, oder was auch immer“, sagte Klopp während einer Pressekonferenz.

Er führte aus: "Die Bayern haben in vor und nach dem Lockdown offensichtlich eine sehr beeindruckende Saison gespielt. Nach der Übernahme von Hansi Flick war es wirklich beeindruckend, was sie gemacht haben."

FC Bayern holt das 13. Double der Vereinsgeschichte: Die furchterregende Gier nach Erfolg

Der FC Bayern bezwingt Leverkusen und sichert sich das 13. Double der Klubgeschichte. Die Unersättlichkeit der Münchner ist mittlerweile beängstigend.

FC Bayern: Hansi Flick sieht Robert Lewandowski als Weltfußballer-Kandidaten

Trainer Hansi Flick vom Rekordmeister Bayern München hält Torjäger Robert Lewandowski für einen Kandidaten für die Wahl zum Weltfußballer des Jahres . "Wenn man sieht, dass er in der 34 Buden gemacht hat, da ist es schon so, dass man da auch nachdenken kann, dass man einen Spieler aus der Bundesliga zum Weltfußballer machen kann", sagte Flick nach dem 4:2 (2:0)-Sieg gegen Bayer Leverkusen im Finale des DFB-Pokals am Samstag in Berlin.

Mit seinen Treffern im Endspiel (59. und 89. Minute) kommt Lewandowski in der laufenden Saison auf bis dato insgesamt 51 Treffer und kann seine Bilanz im Finalturnier der Champions League noch ausbauen.

Laut Flick habe der Pole für eine Wahl "alle Voraussetzungen geschaffen mit einer guten Leistung dieses Jahr", so der 55-Jährige, der im Bezug auf eine erfolgreiche Wahl anfügte: "Ich würde es ihm wünschen."

FC Bayern: Hansi Flick ist bei David Alaba zuversichtlich, bei Thiago wird es "schwieriger"

Hansi Flick hat sich nach dem DFB-Pokalsieg mit dem FC Bayern zu den sich hinziehenden Vertragsverhandlungen mit David Alaba und Thiago geäußert . "Ich werde mich dafür einsetzen und versuche alles, dass wir zwei solche Qualitätsspieler halten können", sagte der Erfolgscoach nach dem 4:2-Sieg über Bayer Leverkusen. Sowohl der Vertrag von Alaba als auch der Vertrag von Thiago läuft 2021 aus.

Bei Alaba, der bei mehreren ausländischen Klubs gehandelt wird, sei er hinsichtlich einer Verlängerung "zuversichtlich", meinte Flick. "David ist hier zu einem außergewöhnlichen Spieler gereift. Er tut uns nicht nur auf dem Platz gut. Er weiß, dass er im Verein eine riesengroße Wertschätzung hat. Es wäre etwas ganz Besonderes, wenn er seine Karriere hier bei uns beendet."

Bei Thiago, der vor allem mit dem in Verbindung gebracht wird, sei es hingegen "schwieriger". Mit 29 darüber nachzudenken, sich noch einmal in einer anderen Top-Liga zu beweisen, sei schließlich "normal und menschlich". Flick gab jedoch zu verstehen: "Ich sehe die Dinge positiv und habe immer Hoffnung."

