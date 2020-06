FC Bayern München: Uli Hoeneß spottet über Bundesliga-Langeweile und hält Triple für möglich - alle News und Gerüchte zum FCB

Uli Hoeneß stellt klar, dass der FC Bayern nicht zurückstecken wird, nur um die Bundesliga möglicherweise wieder spannender zu machen. Alle FCB-News.

Der hat nach dem 4:0 in Wolfsburg am letzten Spieltag die achte Meisterschale in Folge in die Höhe gereckt. Dass sich viele Fans mehr Spannung wünschen, ist FCB-Ehrenpäsident Uli Hoeneß herzlich egal.

Zudem ist er überzeugt, dass Bayern in dieser Saison gute Chancen hat, sogar das Triple zu gewinnen. Thomas Müller spricht indes von der emotionalsten Meisterschaft seit langem und Michael Cuisance blühte zum Saisonende auf.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen rund um den FC Bayern München am Montag.

FC Bayern: Uli Hoeneß spottet über Langeweile in der

Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat nach der achten Meisterschaft in Folge für den FC Bayern die Konkurrenz in die Pflicht genommen und betont, dass die Münchener keinesfalls nachlassen werden.

Er rief die anderen Mannschaften in der Sendung Blickpunkt Sport im Bayerischen Rundfunk dazu auf, "sich einfach noch mehr anzustrengen. Man kann jetzt nicht von den Leuten vom FC Bayern erwarten, dass sie nur halbtags arbeiten, damit die Bundesliga wieder spannend wird", so Hoeneß.

Coronakrise: Wohl keine Prämien für FCB-Mitarbeiter

Wie die Bild berichtet, wird der FC Bayern in diesem Jahr wohl keine Erfolgsbeteiligung an die Angestellten auszahlen. Aufgrund der Corona-Krise erwarten die Verantwortlichen um den Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge und Finanz-Boss Jan-Christian Dreesen, dass der Gewinn des Vereins nicht so hoch ausfällt wie in den Vorjahren.

Laut den Informationen des Blattes wurde in den vergangenen Jahren, als der FCB jeweils die deutsche Meisterschaft gewann, mindestens ein Monatsgehalt zusätzlich für die Mitarbeiter ausgezahlt. Dies wird 2020 offenbar nicht drin sein, trotz des Gehaltsverzichts der Profis.

Eine endgültige Entscheidung über die Auszahlung der Prämien, die jährlich an den wirtschaftlichen Erfolg des FCB angepasst wird, steht allerdings noch aus. Sie soll erst getroffen werden, wenn die exakten Zahlen zur Saison vorliegen.

FC Bayern München: Uli Hoeneß hält das Triple für möglich

Ehrenpräsident Uli Hoeneß traut seinem FC Bayern in dieser Saison das Triple zu . "Wenn unsere Mannschaft diese Form konservieren kann, haben wir eine gute Chance, alles zu gewinnen", sagte der 68-Jährige am Sonntagabend in der Sendung Blickpunkt Sport des Bayerischen Rundfunks.

Nach dem Gewinn der 30. Meisterschaft greifen die Münchner am Samstag (20.00 Uhr) gegen im Endspiel nach dem DFB-Pokalsieg, beim Finalturnier der (ab 12. August) in Lissabon ist der FC Bayern auch dabei. "Ich hoffe, dass die Mannschaft den Rhythmus halten kann", sagte Hoeneß mit Blick auf die kommenden Aufgaben.

Thomas Müller über achte Meisterschaft in Folge mit Bayern: "Mit die intensivste und emotionalste"

Offensivspieler Thomas Müller hat die Besonderheit der achten deutschen Meisterschaft in Folge mit dem FC Bayern München hervorgehoben.

"Der Herbst war nicht einfach, sowohl für den Verein als auch für mich. So war es nach meiner ersten Meisterschaft vielleicht mit die speziellste, die intensivste, die emotionalste", sagte Müller nach dem 4:0-Sieg in Wolfsburg am letzten Spieltag.

FC Bayern - Michael Cuisance blüht zum Saisonende auf: Mentalität frisst Phlegma

Doha, , Anfang Januar dieses Jahres: Der FC Bayern hat sich zum zehnten Mal ins Emirat am Persischen Golf begeben, die Spieler schwitzen unter der arabischen Sonne, bereiten sich akribisch auf die Rückrunde vor. Auch Michael Cuisance, für den die Münchner im Sommer über zehn Millionen Euro an überwiesen hatten, ist mit von der Partie.

Zumindest physisch ist der Franzose anwesend, richtige Bindung zum Team scheint er nicht zu haben. Während der zahlreichen Spielformen, die in der zweiten und für die Medienvertreter zugänglichen Trainingseinheit absolviert werden, blitzt sein Können bisweilen auf, zumeist wirkt der 20-Jährige aber etwas lustlos, phlegmatisch und schleicht dann und wann mit gesenktem Haupt über den Platz.

Cuisance, bis dato in 17 Bundesligaspielen mit lediglich 30 Minuten Spielzeit bedacht, vermittelt nicht den Eindruck, sich großartig aufdrängen zu wollen. Trainer Hansi Flick gibt mit Blick auf den U-Nationalspieler allerdings den Diplomaten.