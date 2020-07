FC Bayern München: Zweiter Sommertransfer perfekt, Klopp überraschte Rummenigge 2012 - alle News und Gerüchte zum FCB

Bayern-Boss Rummenigge war von Klopps Reaktion nach dem Pokalfinale 2012 überrascht und Sane ist wohl bald Spieler der Münchner. Alle FCB-News.

Der bereitet sich auf das Pokalfinale gegen (Sa., 20 Uhr im LIVE-TICKER) vor. Im Hintergrund laufen bereits die Planungen für die neue Saison.

Nach Alexander Nübel hat der Rekordmeister nun den Transfer von Tanguy Kouassi offiziell bestätigt. Auch eine Verpflichtung von Leroy Sane ist nur noch eine Frage der Zeit.

Außerdem: FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge spricht über ein Erlebnis mit Jürgen Klopp nach der bitteren Saison 2011/12.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen rund um den FC Bayern München am Mittwoch.

FC Bayern: Rummenigge spricht über Begegnung mit Klopp im Urlaub nach Pokal-Blamage

Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge (64) vom FC Bayern hat sich an eine Begegnung im Urlaub mit Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp im Jahr 2012 zurückerinnert. Die Münchner verloren wenige Tage vorher das DFB-Pokalfinale mit 2:5 und hatten auch in der das Nachsehen.

"Jürgen Klopp und ich sind uns auf Sylt über den Weg gelaufen. Ich kann mich noch leidlich an den Sommer 2012 erinnern: Wir wurden dreimal Zweiter. Dann kam Klopp in der Sommerpause danach am Strand entlanggelaufen. Ich dachte mir schon: 'Ach du meine Güte'", so der FCB-Boss in der Sport Bild.

Klopp habe sogar einen Umweg genommen, um auf Rummenigge zu treffen. "Ich dachte mir schon, ob er jetzt nur kurz grinsen will oder was sein Plan ist? Aber nein: Er hat meiner ganzen Familie die Hand gegeben, war sehr angenehm. Ich fand es total entspannt, wie er mit meiner Unentspanntheit damals umgegangen ist", so Rummenigge.

Offiziell: FC Bayern schnappt sich PSG-Juwel Tanguy Kouassi

Der amtierende deutsche Meister FC Bayern München hat sich die Dienste des französischen U18-Nationalspielers Tanguy Kouassi gesichert. Das bestätigte der Rekordmeister am Mittwoch.

Der 18-jährige Innenverteidiger, der bei ausgebildet wurde, hatte seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag nicht verlängert und wechselt folglich ablösefrei nach München. Dort unterschreibt Kouassi einen bis 2024 gültigen Kontrakt.

Bericht: FC Bayern bei Verhandlungen mit David Alaba weiter ohne Fortschritt

Bei den Verhandlungen um eine Verlängerung des 2021 auslaufenden Vertrages von Leistungsträger David Alaba (28) gibt es für den FC Bayern München wohl keinen Durchbruch. Nach Informationen der Sport Bild trafen sich in der vergangenen Woche die beiden Vorstände Karl-Heinz Rummenigge und Hasan Salihamidzic mit Alabas Vater und Agent George sowie seinem neuen Starberater Pini Zahavi.

Eine Einigung konnte demnach nicht erzielt werden. Grund seien unter anderem die hohen Gehaltsforderungen Zahavis, der eine Aufstockung der Bezüge seines Klienten fordert.

: Transfer von Leroy Sane zum FC Bayern perfekt

Der Wechsel von Leroy Sane von Manchester City zum FC Bayern München ist perfekt. Goal und SPOX können einen Bericht der Bild-Zeitung bestätigen, die sich auf Informationen aus dem Umfeld von City-Trainer Pep Guardiola beruft. Demnach wechselt der 24-Jährige zur kommenden Saison von den Citizens zum FCB, wo er einen Fünfjahresvertrag unterschreibt.

FC Bayern: Uli Hoeneß spottet über Langeweile in der Bundesliga

Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat nach der achten Meisterschaft in Folge für den FC Bayern die Konkurrenz in die Pflicht genommen und betont, dass die Münchener keinesfalls nachlassen werden.

Er rief die anderen Mannschaften in der Sendung Blickpunkt Sport im Bayerischen Rundfunk dazu auf, "sich einfach noch mehr anzustrengen. Man kann jetzt nicht von den Leuten vom FC Bayern erwarten, dass sie nur halbtags arbeiten, damit die Bundesliga wieder spannend wird", so Hoeneß.