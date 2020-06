FC Bayern München: Hammarby-Talent Roback hofft auf Auslandswechsel, Robben kündigt Spieler-Comeback in Groningen an - alle News und Gerüchte zum FCB

Hammarbys Emil Roback kann sich einen Wechsel ins Ausland vorstellen und Arjen Robben will seine Karriere beim FC Groningen fortsetzen. Alle FCB-News.

Der hat beim Saisonabschluss gegen den einen standesgemäßen 4:0-Erfolg gefeiert. Es war die Krönung der besten Rückrunde der -Geschichte, denn nicht nur hat der Rekordmeister erneut die Schallmauer von 100 Toren durchbrochen, auch Thomas Müller hat mit seinem 22. Assist den Rekord für die meisten Vorlagen eingestellt.

Nach der gewonnenen Meisterschaft kann sich der FC Bayern nun auf die anstehenden Aufgaben im (am Samstag gegen , ab 20 Uhr im LIVE-TICKER) sowie in der konzentrieren und hinter den Kulissen am Kader für die neue Saison arbeiten.

Ein Thema, das an der Säbener Straße weiterhin höchste Priorität genießt, ist die Vertragsverlängerung mit Mittelfeldregisseur Thiago. Vor dem Saisonfinale in Wolfsburg hat sich Bayern-Trainer Hansi Flick erneut für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit eingesetzt.

Mehr Teams

Zudem kann sich Sturmtalent Emil Roback von Hammarby IF, der bereits seit März mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wird, einen Wechsel ins Ausland vorstellen. Er könnte zunächst für die U19 des Rekordmeisters spielen. Und: Arjen Robben hat angekündigt, seine Karriere bei seinem Ex-Verein FC Groningen fortsetzen zu wollen.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen rund um den FC Bayern München am Sonntag.

Alle FCB-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

Auch der FC Bayern interessiert: Hammarby-Talent Emil Roback hofft auf Wechsel ins Ausland

Das vom FC Bayern München beobachtete Sturmtalent Emil Roback vom schwedischen Erstligisten Hammarby IF hat nach seinem Profidebüt im Pokal gegen den IFK Göteborg seinen Wechselwunsch unterstrichen. "Ich hatte immer den Traum, Jungprofi im Ausland zu werden. Wir werden sehen, ob ich bleibe oder wechsle", wird der schwedische U17-Nationalspieler von Fotbollskanalen zitiert.

Bereits im März hatte der sportliche Leiter von Hammarby, Jesper Jansson, bestätigt, dass neben dem FC Arsenal auch der FC Bayern Interesse am 17-jährigen Angreifer zeigt. Beim deutschen Rekordmeister wäre Roback wohl zunächst für die U19 eingeplant. Zuvor hat der Bundesligist mit Armindo Sieb (17) und Mamin Sanyang (17) bereits zwei junge Neuzugänge von der TSG Hoffenheim unter Vertrag genommen.

Quelle: Imago Images

Bundesliga: Bayern-Star Thomas Müller stellt Rekord für meiste Torvorlagen ein

Thomas Müller hat der an Rekorden reichen Saison von Meister Bayern München eine weitere Bestmarke hinzugefügt. Der Rio-Weltmeister gab beim Münchner Führungstor im Bundesliga-Finale beim VfL Wolfsburg durch Kingsley Coman (4.) seine 22. Torvorlage.

Seit Beginn der Datenerfassung in der Saison 1992/93 assistierte kein Profi häufiger. Die ehemaligen Wolfsburger Zvjezdan Misimovic (2008/09) und Kevin De Bruyne (2014/15) sowie der Leipziger Emil Forsberg (2016/17) kamen ebenfalls auf 22 Vorlagen in einer Spielzeit.

Quelle: Imago Images / Poolfoto

FC Bayern - Hansi Flick wünscht sich Vertragsverlängerung von Thiago: "Will ihn in der Mannschaft haben"

Trainer Hansi Flick hat seinen Wunsch bekräftigt, dass der deutsche Meister Bayern München Spielmacher Thiago über 2021 hinaus halten möge.

"Wir wissen, dass wir mit Thiago verlängern möchten, dass wir ihn gerne im Verein haben wollen und ich ihn in der Mannschaft haben will. Aber letztendlich entscheidet der Spieler", sagte Flick vor dem Bundesliga-Finale beim VfL Wolfsburg bei Sky .

Thiago hat seit Wochen ein unterschriftsreifes Angebot zur Verlängerung seines im kommenden Sommer auslaufenden Vertrages vorliegen, erwägt aber offenbar einen Wechsel nach England oder zurück nach Spanien.

Quelle: Imago Images / Norbert Schmidt

Ex-Bayern-Star Arjen Robben kündigt sein Comeback beim FC Groningen an

Ex-Bayern-Star Arjen Robben hat am Samstagnachmittag sein Comeback als Spieler bekanntgegeben. Er wird in der kommenden Saison für den niederländischen Erstligisten FC Groningen spielen. Das gab der Verein in einem Facebookvideo bekannt.

"Dieser Klub kann während der Corona-Krise jede Art von Hilfe gebrauchen", sagte Robben. "Ich habe mit einigen kleinen Aktionen geholfen und über Wege nachgedacht, dem Klub auf andere Weise zu helfen. In den letzten Wochen hatte ich viele Gespräche mit Leuten innerhalb des Klubs. Am wichtigsten waren vielleicht die Fans: Arjen, folge deinem Herzen!"

Het voelt goed om thuis te zijn!💚 pic.twitter.com/5s3Yu1tsrD — Arjen Robben (@ArjenRobben) June 27, 2020

"Es fing an zu kribbeln und jetzt ist es meine Mission. Ich arbeite an einem Comeback als Spieler beim FC. Ich weiß noch nicht, ob das funktionieren wird oder nicht, aber ich weiß, dass es nicht an meinem Engagement scheitern wird. Es ist mein Traum, endlich wieder das Trikot des FC Groningen zu tragen."

Robben kehrt somit zu dem Klub zurück, bei dem er als Teenager spielte und sein Debüt als Profi feierte. Von 1996 bis 2002 lief er für die Green-White Army auf.

Quelle: FC Groningen