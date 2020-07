FC Bayern München: Entschuldigung bei Manchester City, Thiago will nach Liverpool - alle News und Gerüchte zum FCB

Die Münchner entschuldigen sich bei Manchester City und bei Thiago stehen die Zeichen offenbar auf Trennung. Alle FCB-News.

Der bereitet sich auf das Pokalfinale gegen (Sa., 20 Uhr im LIVE-TICKER ) vor. Im Hintergrund laufen bereits die Planungen für die neue Saison.

Eine wichtige Rolle dabei nimmt Leroy Sane ein. Der Nationalspieler kommt von und es wird erwartet, dass der Deal am Freitag offiziell über die Bühne geht. Bereits am Donnerstag wurden vorschnell Bilder Sanes im Bayern-Dress veröffentlicht, diese aber später wieder gelöscht.

Während Sane also aus dem Etihad an die Isar wechselt, könnte David Alaba gemäß eines Medienberichts den umgekehrten Weg einschlagen. Auch Thiago steht offenbar vor einem Wechsel auf die Insel.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen rund um den FC Bayern München am Freitag.

Geleakte Sane-Bilder: FC Bayern entschuldigt sich bei Manchester City

Der FC Bayern hat sich gemäß eines Berichts von Sky Sports bei Manchester City dafür entschuldigt, dass am Donnerstagabend Bilder von Leroy Sane im Dress des FCB auf der arabischsprachigen Version der Webseite des Rekordmeisters veröffentlicht wurden. Noch ist der Transfer des City-Angreifers nach München nicht offiziell bestätigt.

Die am Donnerstag veröffentlichten Bilder zeigen den Flügelspieler unter anderem beim Medizincheck, im Bayern-Trikot und bei der Vertragsunterschrift . Nachdem die Panne bemerkt worden war, wurden die Bilder wenig später wieder von der Seite entfernt.

Der FCB und City haben sich nach Informationen von Goal und SPOX auf eine Ablöse von 49 Millionen Euro für Sane verständigt . Diese Summe kann durch Boni bis auf 60 Millionen Euro ansteigen. Mit der offiziellen Verkündung des Transfers wird für den Freitag gerechnet .



FC Bayern: Thiago zum ? Verhandlungen sollen "weit fortgeschritten sein"

Der FC Bayern München verhandelt offenbar mit dem englischen Meister FC Liverpool wegen eines Transfers von Mittelfeldstar Thiago. Dies berichtet die spanische Sport . Demnach seien die Gespräche zwischen dem Edeltechniker und den Reds "sehr weit fortgeschritten." Nun sei es an den Vereinen, sich auf die Ablösemodalitäten zu einigen.

Ausschlaggebend für Thiagos Wechselwunsch soll die Sehnsucht nach einer neuen Herausforderung sein. Dies sei auch den Münchnern bekannt, die ursprünglich seit Monaten versuchen , den 2021 auslaufenden Vertrag des spanischen Nationalspielers zu verlängern .

Die Ablöseforderung des FC Bayern für den 29-Jährigen soll bei 35 Millionen Euro liegen. Eine Summe, die Liverpool aktuell aber nicht in einem Schwung zahlen möchte.

David Alaba vom FC Bayern München steht angeblich bei Manchester City auf dem Zettel

Manchester City hat angeblich Interesse an einer Verpflichtung von Bayern Münchens David Alaba. Das berichtet der englische Guardian. Demnach plant Teammanager Pep Guardiola, die Position des linken Innenverteidigers und des Linksverteidigers bei den Skyblues neu zu besetzen.

Beide Rollen füllte Alaba in der Vergangenheit beim deutschen Rekordmeister auf höchstem Niveau aus. Besonders in der Innenverteidigung überzeugte der 28-Jährige zuletzt und stieg zum Abwehrchef unter Trainer Hansi Flick auf. "Einige Spieler müssen ersetzt werden. Aber es ist keine Katastrophe oder schlechte Sache, das ist Teil des Fußballs", sagte Guardiola, der mit Alaba in seiner Zeit als FCB-Trainer bereits drei Jahre zusammenarbeitete, jüngst auf einer Pressekonferenz.



Der neue Star des FC Bayern: Leroy Sanes Weg zum Superstar

FC Bayern: Rummenigge spricht über Begegnung mit Klopp im Urlaub nach Pokal-Blamage

Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge (64) vom FC Bayern hat sich an eine Begegnung im Urlaub mit Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp im Jahr 2012 zurückerinnert. Die Münchner verloren wenige Tage vorher das DFB-Pokalfinale mit 2:5 und hatten auch in der das Nachsehen.

"Jürgen Klopp und ich sind uns auf Sylt über den Weg gelaufen. Ich kann mich noch leidlich an den Sommer 2012 erinnern: Wir wurden dreimal Zweiter. Dann kam Klopp in der Sommerpause danach am Strand entlanggelaufen. Ich dachte mir schon: 'Ach du meine Güte'", so der FCB-Boss in der Sport Bild .

Klopp habe sogar einen Umweg genommen, um auf Rummenigge zu treffen. "Ich dachte mir schon, ob er jetzt nur kurz grinsen will oder was sein Plan ist? Aber nein: Er hat meiner ganzen Familie die Hand gegeben, war sehr angenehm. Ich fand es total entspannt, wie er mit meiner Unentspanntheit damals umgegangen ist", so Rummenigge.

