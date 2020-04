FC Bayern München, News und Gerüchte: Heynckes begrüßt Flick-Verlängerung, FCB trainiert ab Montag wieder

Jupp Heynckes freut sich über die Vertragsverlängerung von Hansi Flick. Am Montag will der FCB wieder trainieren. Der FC Bayern München am Sonntag.

Der will wohl schon kommende Woche das Training wieder aufnehmen, um sich auf den Rest der Saison 2019/20 vorzubereiten. Wann und wie es in der genau weitergeht, das ist Stand jetzt noch unklar.

Offiziell ist jedoch, dass Hansi Flick bis 2023 der Cheftrainer des deutschen Rekordmeisters bleiben wird. Der Vertrag des Trainers wurde am Freitag vorzeitig verlängert. Flick hat sich dabei ein Mitspracherecht bei sämtlichen Transfers gesichert.

Außerdem: Auch Jupp Heynckes freut sich über die Vertragsverlängerung Flicks. Und: Ist Philippe Coutinho für 80 Millionen Euro zu haben?

FC Bayern München: Trainingsstart am Montag in Kleingruppen?

Der FC Bayern wird am kommenden Montag wohl das Training wieder aufnehmen. Der Klub hat vor, seine 21 Spieler in vier Kleingruppen aufzuteilen, um so sämtliche Corona-Vorschriften einzuhalten. Wie der kicker berichtet wurde der Freistaat Bayern in dieses Vorhaben mit einbezogen.

Trainiert soll dabei auf drei Plätzen werden, der vierte Platz wird für die derzeit verletzten Spieler und das Aufbautraining genutzt. Um keinen Kontakt zwischen den Gruppen zu erlauben, soll nur zeitlich versetzt in die Tiefgarage an der Säbener Straße eingefahren werden dürfen.

Nach dem Training gibt es zudem kein gemeinsames Mittagessen und auch duschen müssen die Bayern-Stars daheim.

FC Bayern München: Jupp Heynckes begrüßt Vertragsverlängerung von Hansi Flick

Der ehemalige Bayern-Trainer Jupp Heynckes begrüßt die Entscheidung, dass der Klub den aktuellen Coach Hansi Flick bis 2023 an sich gebunden hat.

"Es ist von Seiten des FCB eine kluge Entscheidung, Hansi Flick als Cheftrainer zu verpflichten", sagte Heynckes im Gespräch mit der dpa. "Er ist für mich der ideale Trainer, weil er in der Vergangenheit in den verschiedenen Positionen im Fußball bereits große Erfahrungen gesammelt hat."

Der 74-Jährige hob vor allen Dingen die Stärken Flicks hervor, die dem FC Bayern zugute kämen: "Seine Qualitäten sind Fachkompetenz, Menschenführung in allen Bereichen, Seriosität, Solidität und eine ausgezeichnete Präsentation in der Öffentlichkeit."

Bayern Münchens Wunschspieler Sergino Dest will eines Tages in die

Rechtsverteidiger Sergino Dest vom niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam träumt nach eigenen Angaben von einem Engagement in der nordamerikanischen Major League Soccer. Der junge Abwehrmann, der als Wunschspieler des FC Bayern München gilt, betonte bei Touzani TV, er wolle irgendwann in der MLS seine Laufbahn ausklingen lassen.

Auf eine mögliche Zukunft in den USA angesprochen, sagte der 19-Jährige: "Ja, ich sehe mich auf meine alten Tage in Amerika. Es muss nicht unbedingt in New York sein, mir gefällt auch Los Angeles. Es gibt dort eine Menge cooler Städte."

FC Bayern: Barcelona-Leihgabe Philippe Coutinho für 80 Millionen Euro zu haben?

Wie der Evening Standard berichtet, soll der dem brasilianischen Nationalspieler Philippe Coutinho ein Preisschild in Höhe von 80 bis 90 Millionen Euro angehängt haben. Im Januar 2018 wechselte der Brasilianer für damals etwa 145 Millionen Euro zu den Katalanen, die verliehen ihn im vergangenen Sommer jedoch zum FC Bayern München.

Im Rahmen des Leihgeschäfts wurde eine Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro vereinbart, die Münchener sind aber offenbar nicht gewillt, diese zu ziehen.

