Bayern Münchens Wunschspieler Sergino Dest will eines Tages in die MLS

Ajax-Rechtsverteidiger Sergino Dest hat amerikanische Wurzeln und will seine Karriere eines Tages in der MLS beenden.

Rechtsverteidiger Sergino Dest vom niederländischen Rekordmeister Amsterdam träumt nach eigenen Angaben von einem Engagement in der nordamerikanischen Major League Soccer. Der junge Abwehrmann, der als Wunschspieler des FC Bayern München gilt, betonte bei Touzani TV, er wolle irgendwann in der seine Laufbahn ausklingen lassen.

Auf eine mögliche Zukunft in den USA angesprochen, sagte der 19-Jährige: "Ja, ich sehe mich auf meine alten Tage in Amerika. Es muss nicht unbedingt in New York sein, mir gefällt auch Los Angeles. Es gibt dort eine Menge cooler Städte."

Bayern München: Sergino Dest steht bei Ajax bis 2022 unter Vertrag

Vor wenigen Monaten hatte der Teenager, der im niederländischen Almere geboren wurde, aber die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, sich entschieden, für die US-Nationalmannschaft aufzulaufen. Auch der niederländische Verband KNVB hatte sich um ihn bemüht.

Vor einem späteren Transfer zu einem MLS-Klub könnte für Dest aber ein Wechsel in die stehen. Bayern München gilt seit Wochen als interessiert. Dest hatte im Februar bereits das DFB-Pokalspiel des FCB gegen die TSG Hoffenheim in der Allianz Arena verfolgt.

Ajax-Experte Mike Verweij von De Telegraaf berichtete gar kürzlich, der Transfer des 19-Jährigen nach München sei vor der Corona-Krise "fast sicher" gewesen, liege aktuell aber auf Eis. Dests Vertrag in Amsterdam läuft noch bis 2022.