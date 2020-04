FC Bayern: Barcelona-Leihgabe Philippe Coutinho für 80 Millionen Euro zu haben?

Barcelona plant offenbar nicht mehr mit Philippe Coutinho - deswegen soll der Brasilianer auch deutlich günstiger zu haben sein.

Wie der Evening Standard berichtet, soll der dem brasilianischen Nationalspieler Philippe Coutinho ein Preisschild in Höhe von 80 bis 90 Millionen Euro angehängt haben. Im Januar 2018 wechselte der Brasilianer für damals etwa 145 Millionen Euro zu den Katalanen, die verliehen ihn im vergangenen Sommer jedoch zum .

Im Rahmen des Leihgeschäfts wurde eine Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro vereinbart, die Münchener sind aber offenbar nicht gewillt, diese zu ziehen.

Barca offenbar an Neymar und Lautaro Martinez dran

Barca könnte nun dem Bericht aus zufolge mit dem Preis heruntergehen. Offenbar wollen sie Coutinho unbedingt verkaufen, um wiederum Geld für neue Spieler zu haben. Angeblich stehen Neymar und Lautaro Martinez von Inter auf der Wunschliste der Katalanen.

Mehr Teams

Vergangene Woche hatte die Sport vermeldet, dass Coutinho bereits Gespräche mit dem führe. Auch andere Top-Klubs aus der Premier League wurden zuletzt mit dem 27-Jährigen in Verbindung gebracht. Coutinho kam in dieser Saison in 32 Pflichtspielen für den FCB zum Einsatz, dabei erzielte er neun Tore und legte acht Treffer auf.