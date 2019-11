Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern heute live im ZDF: Darum wird die Bundesliga im Free-TV übertragen

Die Bundesliga kommt am Samstag live im Free-TV. Das ZDF zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern heute live im Fernsehen.

Es gibt beste Nachrichten für alle Fans von und Bayern München. Das Bundesligaspiel am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr wird heute live im frei empfangbaren deutschen Fernsehen gezeigt / übertragen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die vollen 90 Minuten heute live zu sehen sind. Außerdem erhaltet Ihr die Info, welche Alternativen es gibt.

Die und das Free-TV? Das passt seit ein paar Jahren nicht mehr so recht zusammen. Nur noch ab und an sind einzelne Spiele live im frei empfangbaren deutschen Fernsehen zu sehen, das ist dann jedoch die Ausnahme.

Doch an diesem 10. Spieltag ist das anders, denn SGE vs. FC Bayern kommt heute live im Free-TV. Hier erfahrt Ihr alles rund um die Übertragung.

Wie ist das möglich? Normalerweise läuft die Bundesliga nicht live im Free-TV. Doch der 10. Spieltag bildet eine Ausnahme. ZDF und Sky kooperieren an diesem Wochenende und zeigen beide das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München live im TV.

ZDF überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München live und in voller Länge im Free-TV. Kein Abonnement, keine Kosten: Das Zweite Deutsche Fernsehen zeigt das Bundesliga-Duell gratis ab 15.15 Uhr.

Das Bundesligaspiel zwischen der SGE und dem FC Bayern wird live im Free-TV gezeigt / übertragen, soviel steht fest. Doch wer ist für die Übertragung im Zweiten zuständig? Hier erhaltet Ihr alle Infos:

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München heute live und kostenlos im ZDF - auch ein LIVE-STREAM zeigt SGE vs. FCB

Es wird noch besser: Nicht nur könnt Ihr Frankfurt vs. Bayern heute live im Free-TV sehen - da das ZDF die Rechte hält, können die vollen 90 Minuten auch im LIVE-STREAM angesehen werden.

Das Zweite Deutsche Fernsehen überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München in voller Länge im LIVE-STREAM. Die Übertragung geschieht analog zum TV-Programm des ZDF.

Keine Anmeldung, kein Abonnement: Der LIVE-STREAM des ZDF ist komplett kostenlos. Den direkten Link zum Spiel findet Ihr hier: Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München: Hier geht's direkt zum LIVE-STREAM auf www.zdf.de!

Hier bekommt Ihr weitere Infos dazu und könnt auch die jeweilige ZDF-App für mobile Geräte herunterladen.

Ihr seid mit den Kommentatoren oder den Experten beim ZDF nicht zufrieden? Dann müsst Ihr Euch nach einer Alternative umschauen, eine gibt es dabei in jedem Fall - Sky.

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München heute live im Pay-TV bei Sky sehen

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München kommt heute auch live im Pay-TV bei Sky. Dafür benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender. Zudem könnt Ihr zwischen dem Einzelspiel und der Konferenz wählen.

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München live im Einzelspiel auf Sky:

Sender: Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD

Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD Kommentator: Oliver Schmidt (kommentiert die Partie für beide Sender - ZDF und Sky)

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München live in der Konferenz auf Sky:

Sender: Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD

Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD Kommentator: Wolff Fuss

Wolff Fuss Moderator: Michael Leopold

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM von Sky Go sehen

Sky Go zeigt die vollen 90 Minuten ebenfalls im LIVE-STREAM. Sky Go ist der Online-Dienst des Bezahlsenders. Dort seht Ihr zahlreiche LIVE-STREAMS, die analog zum TV-Programm laufen - so auch Eintracht Frankfurt vs. Bayern München. Doch auch die Nutzung von Sky Go setzt ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky voraus.

Wollt Ihr Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM mit Sky Go erleben? Dann ladet Euch die kostenlose Sky-Go-App hier herunter:

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM von Sky Ticket sehen

Kein ZDF, kein Sky im TV und auch kein Sky Go? Dann bleibt Euch noch eine Option, nämlich Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München heute live im Stream von Sky Ticket zu sehen. Sky Ticket zeigt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München in voller Länge im LIVE-STREAM.

Sky Ticket hat den großen Vorteil, Inhalte des Bezahlsenders über einen kürzeren Zeitraum zu nutzen und ein langfristiges Sky-Abo zu umgehen.

Um das Bundesliga-Duell im LIVE-STREAM mit Sky Ticket erleben zu können, benötigt Ihr das Sportpaket - alle Infos gibt es auf der Homepage.

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München heute live im Free-TV: Die Daten vor dem Spiel