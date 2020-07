FC Bayern München vs. Olympique Marseille live: Das Testspiel jetzt im LIVE-TICKER - 1:0

Der FC Bayern München testet seine Form gegen Olympique Marseille. Hier gibt's die ganze Partie kostenlos im LIVE-TICKER.

Der gegen - so lautet das Testspiel des deutschen Rekordmeisters am Freitag. Anpfiff der Partie in München ist heute um 16 Uhr .

Hier gibt's die komplette Partie im LIVE-TICKER. Wer das Duell zwischen dem FCB und OM lieber live im TV oder LIVE-STREAM schauen will, findet alle Informationen zur Übertragung in einem separaten Artikel auf unserer Seite .

FC Bayern München - Olympique Marseille Spielstand: 1:0 Tore: 1:0 Gnabry (19.) Aufstellung FCB Neuer - Kimmich, Alaba, Boateng, Davies - Thiago, Goretzka - Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski Aufstellung OM Mandanda - Sarr, Alvaro, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Kamara, Sanson - Thauvin, Benedetto, Payet Gelbe Karten: -

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

25. Minute | Es gibt eine kurze Trinkpause für beide Mannschaften. Bei der Hitze auf jeden Fall eine sinnvolle Maßnahme.

Mehr Teams

24. Minute | Bayern hat jetzt Oberwasser und probiert es mal wieder über rechts mit Kimmich. Dessen letztes Anspiel ist aber zu ungenau, Marseille kann klären.

TOOOOR! FC Bayern München - Olympique Marseille 1:0 | Torschütze: Gnabry

19. Minute | Und da ist die Führung für den FC Bayern! Nach einer von Marseille geklärten Aktion ist Alaba geistesgegenwärtig und spielt den abgefangenen Ball gleich wieder nach vorne auf Gnabry. Der deutsche Nationalspieler wird von zwei Verteidigern viel zu nachlässig attackiert, kommt mit zwei einfachen Schussfinten vorbei und schiebt die Kugel aus zehn Metern mit links ins Tor.

17. Minute | Die erste wirkliche Abschlussaktion haben die Gäste aus Marseille, die auch nach vorne nun immer mehr auftauen. Sarr hat knapp 30 Meter vor dem Tor viel Zeit und probiert es einfach mal. Nicht ungefährlich, aber letztlich fehlen dann doch zwei Meter, Neuer muss nicht eingreifen.

15. Minute | Ganz starke Aktion von Sanson! Der Mittelfeldmann von Marseille lässt an der Seitenauslinie drei Bayern locker stehen, wird dann von Müller etwas unsanft angegangen. Der Schiri lässt Vorteil laufen, Marseille kann aus der aussichtsreichen Situation aber kein Kapital schlagen.

13. Minute | Marseille ist bisher ein wirklich guter Sparringspartner. Die Franzosen geben genau so Gas wie die Bayern, die weiterhin mehr vom Ball haben.

9. Minute | Überragender Diagonalpass von Alaba auf die rechte Seite! Goretzka probiert es direkt mit der Hereingabe, diese wird aber zu ungenau. Mandanda bleibt souverän und ist deutlich vor Lewandowski am Ball.

6. Minute | Bayern hat bislang mehr vom Spiel und versucht, den Ball durch die eigenen Reihen laufen zu lassen. Marseille verschiebt aber gut, sodass es bis dato noch keine Torgefahr auf beiden Seiten gab.

3. Minute | Erste Torannäherung der Bayern: Gnabrys Flanke wird von Caleta-Car geklärt, die folgende Ecke bringt Kimmich vor das Tor von Marseille. Allerdings können die Franzosen klären, auch der zweite Versuch Kimmichs bringt keine Gefahr.

1. Minute | Und dann geht es los! Die Partie läuft, Bayern gegen Marseille jetzt live!

Vor Beginn | Der FC Bayern spielt heute übrigens im neuen, weißen Auswärtstrikot. Die beiden Kapitäne Manuel Neuer und Steve Mandanda stehen gerade zur Platzwahl bei Schiedsrichter Dr. Felix Brych. Der Ball rollt gleich!

Vor Beginn | Die Mannschaften von Bayern München und Olympique Marseille betreten jetzt den Rasen. Es wird dann gleich los gehen mit diesem Freundschaftsspiel heute!

Vor Beginn | Die Hitze, die Hansi Flick angesprochen hat, ist übrigens wirklich extrem. 32 Grad sind es in München, die Sonne knallt auf den Platz auf dem Bayern-Campus.

Vor Beginn | Bayern-Trainer Hansi Flick blickte vor dem Spiel bei Magenta Sport voraus auf die 90 Minuten gegen Marseille: "Es geht erst einmal draum, sich an die Temperaturen zu gewöhnen. Wir werden alle spielen lassen, jeder wird mindestens 30 Minuten spielen. Wir wollen den Gegner früh attackieren und für uns wird es wichtig zu sehen sein, wo wir stehen."

Vor Beginn | Verzichten wird Trainer Hansi Flick auf die Neuzugänge Leroy Sane und Tanguy Nianzou, da diese für die nicht spielberechtigt wären. Außerdem fehlt Benjamin Pavard verletzungsbedingt. "Ich bin optimistisch, dass Benji nur für das Spiel gegen Chelsea ausfallen wird", sagte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hinsichtlich der Bänderverletzung des Franzosen.

Vor Beginn | Los geht's um 16 Uhr. Gespielt wird auf dem Campus des FC Bayern. Das Testspiel findet im Rahmen des Audi Football Summits statt und wird ohne Zuschauer ausgetragen.

Vor Beginn | Gut eine Woche vor dem Restart in der Champions League - am kommenden Samstag empfängt der FC Bayern den zum Achtelfinal-Rückspiel in der Allianz Arena - erfolgt die Generalprobe.

Vor Beginn | Herzlich willkommen beim Testspiel zwischen dem FC Bayern München und Olympique Marseille.

FC Bayern München vs. Olympique Marseille live im TICKER: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung des FC Bayern München:

Neuer - Kimmich, Alaba, Boateng, Davies - Thiago, Goretzka - Gnabry, Müller, Perisic - Lewandowski

Bank: Ulreich - Odriozole, Süle, Martinez, Coutinho, Cuisance, Hernandez, Tolisso, Singh, Coman, Zirkzee, Tillman, Arrey-Mbi

Olympique Marseille setzt auf folgende Aufstellung:

Steve Mandanda - Bouna Sarr - Alvaro - Caleta-Car - Jordan Amavi - Pape Gueye - Valentin Rongier - Morgan Sanson - Florian Thauvin - Dimitri Payet - Marley Ake

FC Bayern München vs. Olympique Marseille im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen im Überblick

FC Bayern München vs. Olympique Marseille im ... ... TV MagentaSport ... LIVE-STREAM magentasport.de ... TICKER Goal

Heute testet der FC Bayern München gegen den Traditionsklub aus . In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Bayern und Marseille heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

FC Bayern München vs. Olympique Marseille: Der Vorbericht zur Partie heute - Generalprobe ohne Weltmeister: Flick sucht das Double für Pavard

Testlauf für die Champions League: Am Freitag trifft Bayern München auf Olympique Marseille und muss dabei den Ernstfall ohne Weltmeister Benjamin Pavard proben.

Es soll die Generalprobe für die Champions League werden, knapp drei Wochen nach dem Sieg im will Bayern München seine gut geölte Maschine langsam wieder hochfahren. Doch beim Testlauf des deutschen Double-Gewinners am Freitag (16.00 Uhr/MagentaSport) gegen Olympique Marseille muss nun erst mal ein neues Teil erprobt werden, das auch eine Woche später gegen den FC Chelsea im Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse (8. August, 21.00 Uhr/Sky) funktioniert: Trainer Hansi Flick braucht einen Ersatz für Benjamin Pavard.

Der linke Fuß von Pavard war am Sonntag im Training lädiert worden, er sei "umgeschnackselt", berichtete Flick. Die Bayern meldeten eine Bandverletzung an der Fußwurzel, doch wie lange der Franzose dadurch nun ausfallen wird, teilten sie nicht mit. Die französische Sportzeitung L'Equipe behauptet unter Berufung auf die medizinische Abteilung der Münchner: Der Rechtsverteidiger habe einen Bänderriss erlitten und werde vier bis sechs Wochen pausieren müssen. Das hieße: Er stünde erst für die kommende Saison wieder zur Verfügung.

Quelle: imago images / Sven Simon

Für das Rückspiel gegen Chelsea (Hinspiel 3:0) und wohl auch für die möglichen weiteren Spiele in der Champions League beim Finalturnier (ab 12. August) in Lissabon muss Flick seine gut eingespielte und harmonierende Mannschaft also auf mindestens einer Position umbauen: Den Rechtsverteidiger Pavard durch den Rechtsverteidiger Alvaro Odriozola zu ersetzen, wäre dabei die einfachste Lösung. Aber: Die Leihgabe von hat in der Rückrunde nur drei Einsätze in der vorzuweisen, der Spanier gilt zudem als defensiv anfällig.

Wie wichtig Pavard für die Münchner ist, fällt nun umso mehr auf, da er auszufallen droht. Tatsächlich tat sich der stolze 35 Millionen Euro teure Weltmeister anfangs schwer, er wirkte unsicher. Aus der Stammformation ist er freilich längst nicht mehr wegzudenken: In der Bundesliga wurde er seit dem zehnten Spieltag nach einigen Spielen als Innenverteidiger durchgehend als Rechtsverteidiger eingesetzt, bestritt 32 von 34 Begegnungen, erzielte vier Tore und bereitete fünf vor. In der Champions League verpasste er bislang keine Minute.

Pavards nicht unwesentlicher Beitrag für die Bayern ist auch, dass er den bedenkenlosen Wechsel von Joshua Kimmich von der Position des Rechtsverteidigers ins Mittelfeld möglich machte. Kimmich bildete dort zuletzt mit Leon Goretzka ein sehr gut harmonierendes Duo. Fraglich, ob Flick die beiden nun wieder trennt, um die rechte Seite erstklassig zu besetzen. Thiago, der am Saisonende gegen eine Ablöse von angeblich nicht unter 30 Millionen Euro gehen darf, stünde als Partner von Goretzka für das Mittelfeld bereit.

Quelle: SID

FC Bayern München vs. Olympique Marseille heute im LIVE-TICKER: Die Daten zum Testspiel im Überblick