FC Bayern München: Bayern scheiterte bei Bellingham, Klinsmann wollte Schweinsteiger loswerden - alle Informationen zum FCB

Der FCB legte das bessere Angebot auf den Tisch, aber Youngster Jude Bellingham ging dennoch aus Birmingham nach Dortmund. Alles zum FC Bayern.

Für die Spieler des geht es im August in den noch ausstehenden Duellen in der um den Henkelpott. Mit einem Sieg in der Königsklasse wäre das Triple für die Truppe von Trainer Hansi Flick perfekt.

Neben der Vorbereitung auf das Rückspiel gegen Chelsea stehen auch die Planungen des Kaders für die kommende Saison weiterhin im Mittelpunkt bei den Münchnern. Im Werben um das englische Mega-Talent Jude Bellingham kassierte der FCB dabei eine Absage; der Youngster wechselte lieber zum BVB.

Außerdem: In einem Buch taucht die Geschichte auf, dass Jürgen Klinsmann während seiner Bayern-Zeit Bastian Schweinsteiger loswerden wollte. Statt eines Verkaufs im Jahr 2008 blieb der Mittelfeldmann aber und wurde zu einer Klub-Legende.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München heute. Hier gibt's alle neuesten Infos rund um den Deutschen Meister.

Alle FCB-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

FC Bayern scheiterte trotz besseren Angebots im Werben um Jude Bellingham

Der FC Bayern ist offenbar an einer Verpflichtung des englischen Mittelfeldjuwels Jude Bellingham (17) gescheitert, obwohl er ein deutlich höheres Gehalt als der BVB bot. Nach Bild-Informationen sollte der Mittelfeldspieler beim FC Bayern ein Gehalt von mehr als 4,5 Millionen Euro kassieren, in Dortmund seien es hingegen "nur" drei Millionen.

Eine Bayern-Delegation um Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Chefscout Marco Neppe soll in einem persönlichen Gespräch sogar noch kurz vor der Unterschrift versucht haben, das Umfeld von Bellingham von einem Wechsel nach München zu überzeugen. Letztlich erhielt allerdings die Borussia den Zuschlag und zahlte rund 25 Millionen Euro Ablöse an Birmingham City.



Quelle: Imago Images

Klinsmann wollte Schweinsteiger verkaufen

In seiner einzigen Saison als Coach des FC Bayern plante Jürgen Klinsmann (55) wohl einen Verkauf von Bastian Schweinsteiger. Dies geht aus einem Auszug des Buches "Inside FC Bayern" von Sport-Bild-Reporter Christian Falk hervor, das die Bild vorab veröffentlichte.

Demnach soll Klinsmann, der am 1. Juli 2008 seinen Dienst antrat und bereits im folgenden Frühjahr entlassen wurde, den damals 24-Jährigen als zu langsam für die Position auf dem Flügel eingeschätzt haben. Er habe gegenüber den Klubbossen Zweifel daran geäußert, dass Schweinsteiger in seine taktischen Vorstellungen passe.

soll damals Interesse an einer Verpflichtung von Schweinsteiger signalisiert haben und auch bereits Gespräche mit dem Beraterteam des späteren Weltmeisters aufgenommen haben. Als Ersatz wünschte sich Klinsmann Aliaksandr Hleb, dessen Berater sogar zu Verhandlungen nach München kam. Letztlich konnte Klinsmann die Klubbosse jedoch nicht von seinen Plänen überzeugen.



Quelle: Getty Images

Alphonso Davies über seine Eingewöhnung beim FC Bayern: "Ich fand es einschüchternd"

Linksverteidiger Alphonso Davies vom FC Bayern München hat in dem Podcast Men in Blazers über seine ersten Wochen in gesprochen. Dabei hat der 19-Jährige auch verraten, dass ihm die Umstellung von der auf die zunächst schwergefallen sei.

"Ich fand es auf jeden Fall einschüchternd", erinnerte sich Davies an sein erstes Training beim deutschen Rekordmeister: "Als junger Spieler aus Kanada wusste ich nicht, was mich erwarten würde. Die erste Einheit war eine Passübung. Ich stand hinten an der Linie und wartete darauf, den Ball zu passen. Ich schaute mich um und dachte: 'Das ist unglaublich'."

Davies war im Januar 2019 für zehn Millionen Euro von den Vancouver Whitecaps zum FC Bayern gewechselt, an die Anforderungen bei seinem neuen Verein habe er sich aber erst gewöhnen müssen: "Wenn man es im Fernsehen sieht, sieht es so einfach und lässig aus, aber wenn man dann tatsächlich dabei ist und es erlebt, ist es ein ganz anderes Niveau", so Davies.

Quelle: Imago Images

Als Lewandowski bei Legia Warschau rausgeworfen wurde und über Polens zum Star avancierte

Robert Lewandowskis Mutter wartet im Auto vor dem Trainingsgelände von Legia Warschau. Sie will ihren Sohn abholen, der nur diesen einen ganz großen Traum hat: Profi werden. "In den großen Stadien vor 80.000 Fans spielen", wie er es selbst einmal im Interview mit der BBC formulierte. Doch an diesem Tag scheint dieser Traum für immer zu zerplatzen.

Quelle: Imago Images / Newspix

"Bei Legia Warschau rausgeworfen zu werden, war einer der schlimmsten Momente meines Lebens", erinnert sich Lewandowski, heute ein Weltstar und seit Jahren Top-Torjäger des FC Bayern München. "Das war extrem schwierig. Ich war 17 und meine Mutter wartete im Auto, um mich vom Training abzuholen, weil ich noch keinen Führerschein hatte. Als sie meinen Gesichtsausdruck sah, wusste sie gleich, was passiert war."

FC Bayern bangt um Benjamin Pavard: Verteidiger muss vorerst pausieren

Der französische Weltmeister Benjamin Pavard vom Rekordmeister FC Bayern München hat sich beim ersten Mannschaftstraining verletzt.

Wie Trainer Hansi Flick am Sonntag mitteilte, musste der Verteidiger die Einheit wegen einer Knöchelverletzung abbrechen. "Er wollte eine Flanke abblocken. Dann hat er den Ball vorne auf den Zeh bekommen und ist in der Luft etwas umgeknickt", berichtete Flick.

Am Nachmittag gab der FCB dann die Diagnose bekannt: Bandverletzung an der linken Fußwurzel. Wie lange der Franzose damit pausieren muss, ließ der Klub offen.

Quelle: Getty Images

Bayern-Trainer Flick will CL-Endrunde wie eine WM angehen

Bayern-Coach Hansi Flick will während der Champions-League-Endrunde in im August von den Erfahrungen profitieren, die er als Assistent von Bundestrainer Jogi Löw sammeln konnte. Nach Angaben der Bild wollen die Münchner die Königsklassen-Endrunde, die ab dem Viertelfinale in Lissabon ausgetragen wird, wie eine Weltmeisterschaft angehen.

Der FCB wird dem Bericht zufolge ein Trainingslager an der Algarve aufschlagen, von wo aus das Team zu den Spielen in Portugals Hauptstadt anreisen wird. "Ich kenne die Turnierform sehr gut. Daher glaube ich, dass wir damit gut zurechtkommen können", sah Flick einen kleinen Vorteil für sich und seine Mannschaft.



Quelle: Imago Images

hat angeblich Kingsley Coman auf der Wunschliste

Manchester United ist angeblich an Kingsley Coman vom FC Bayern München interessiert, sollte sich ein Transfer von Jadon Sancho in dieser Wechselperiode nicht realisieren lassen. Das berichtet das Online-Portal The Athletic.

Coman sei nach Angaben von The Athletic an einem Wechsel nach Manchester "sehr interessiert". Zudem soll er von der Idee sehr angetan sein, mit seinen Nationalmannschaftskollegen Paul Pogba und Anthony Martial zusammen zu spielen. United soll zunächst allerdings nur an einem Leihgeschäft interessiert sein, womöglich mit einer Kaufpflicht im kommenden Sommer.



Quelle: Getty Images

Kommentar: Bayern darf bei Alaba nicht den Kroos-Fehler machen

Der Vertrag von David Alaba beim FC Bayern läuft im Sommer 2021 aus. Die Bemühungen, das Arbeitspapier des Österreichers beim FCB zu verlängern, haben bislang keinen Erfolg gebracht.

Der FC Bayern sollte aber nicht den gleichen Fehler wie bei Toni Kroos machen und den Spieler leichtfertig abgeben - ein Kommentar.



Quelle: imago images / Nordphoto