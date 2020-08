Ajax Amsterdam: Abgang von Donny van de Beek wird konkreter

Ein Transfer von Donny van de Beek wird konkreter. Er stand am Samstag nicht im Aufgebot des niederländischen Rekordmeisters Ajax Amsterdam.

Mittelfeldspieler Donny van de Beek stand beim Testspiel gegen am Samstag nicht im Aufgebot von Amsterdam. Die Anzeichen auf einen Wechsel des 23-Jährigen verdichten sich.

"Es gab Entwicklungen, die dazu geführt haben, ihn heute nicht in den Kader zu berufen", sagte Ajax-Trainer Erik ten Hag, auf das Fehlen van de Beeks angesprochen, Ziggo Sport. "Wir werden sehen, was passiert. Wenn es Klarheit gibt, werden wir das ankündigen."

Interesse von und dem an Donny van de Beek?

Der 23-jährige Mittelfeldspieler wurde zuletzt immer wieder mit europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht. So sollen vor allem Manchester United und der FC Barcelona Interesse an van de Beek zeigen.

Für Ajax absolvierte der Niederländer in der abgelaufenen Saison 23 Pflichtspiele, in denen er acht Tore und sechs Vorlagen beisteuerte. Sein Vertrag beim -Klub läuft noch bis zum Sommer 2022.