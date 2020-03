FC Bayern München, News und Gerüchte: Hansi Flick fordert Vetorecht bei Transfers, Klose als neuer Co-Trainer?

Bayern-Coach Hansi Flick hat ein ausführliches Interview gegeben. Und: Wird Miroslav Klose womöglich sein Co-Trainer? Alle FCB-News am Mittwoch.

Beim , dem aktuellen Tabellenführer der , geht es nach dem 2:0-Erfolg über den am Wochenende bei weiter. In der muss man dann in einem Geisterspiel gegen Chelsea ran.

Dabei laufen die Planungen für die neue Saison bereits auf Hochtouren. Neben neuen Berichten um Leroy Sane und Kai Havertz machen auch Spekulationen um den Trainer der kommenden Spielzeit die Runde. Hansi Flick wünscht sich bei einem Verbleib ein Mitspracherecht bei Transfers.

Grundsätzlich kann sich der 55-Jährige vorstellen, Bayern-Trainer zu bleiben - vielleicht auch zusammen mit Miroslav Klose.

FC Bayern München - Hansi Flick: Miroslav Klose als Co-Trainer? "Immer ein Thema"

Bayern Münchens aktueller Cheftrainer Hansi Flick kann sich durchaus vorstellen, dass Ex-Profi Miroslav Klose ihm ab der neuen Saison als Co-Trainer mit Rat und Tat zur Seite steht.

"Ich schätze Miro sehr, er macht hier einen echt guten Job. Wir kennen uns lange. Die Erfahrungen, die er als Spieler in der Nationalmannschaft und in vielen renommierten Vereinen gemacht hat, prädestinieren ihn für einen Trainerjob", sagte Flick der Sport Bild.

Aktuell coacht Klose die U17 des deutschen Rekordmeisters. "Mich freut der Weg, den er geht: Als Weltstar arbeitet er nun erst mal an der Basis in der Nachwuchsförderung. Er kann den jungen Spielern, aber auch den Trainern, viel geben. Miro ist in meinen aktuellen Gedankengängen bei den Bayern immer ein Thema", so Flick weiter.

Bayern-Coach Hansi Flick: Alexander Nübel? Gibt "keine Alternative" zu Manuel Neuer

Nach seiner Degradierung bei Schalke 04 auf die Ersatzbank muss Torhüter Alexander Nübel den nächsten Rückschlag verkraften. Auf den 23-Jährigen wartet bei seinem künftigen Klub Bayern München wohl kein offener Zweikampf mit Nationaltorwart Manuel Neuer, das lassen zumindest die jüngsten Aussagen von Trainer Hansi Flick interpretieren.

"Es weiß jeder, was ich von Manuel halte. Er ist für mich der mit Abstand beste Torwart der Welt, daran habe ich nicht die geringsten Zweifel. Deshalb gibt es dazu für mich keine Alternative. Manuel führt die Mannschaft, gibt ihr die nötige Sicherheit", sagte Flick der Sport Bild. Nübel bescheinigte der 55-Jährige auf Nachfrage lediglich, "ein junger, talentierter Torhüter" zu sein.

FC Bayern München - Hansi Flick über Transfers: "Trainer muss ein Vetorecht haben"

Trainer Hansi Flick macht seine Vertragsverlängerung bei Bayern München offenbar auch von seinen Einflussmöglichkeiten auf künftige Transfers abhängig. "Wenn es um Neuzugänge und Verstärkungen geht, muss der Trainer aus meiner Sicht ein Vetorecht haben", sagte der 55-Jährige im Interview mit der Sport Bild: "Es ist wichtig, dort das richtige Auge zu haben – und eben auch die Möglichkeit, Vorschläge abzulehnen."

Flick betonte jedoch auch, bei Bayern könne man bezüglich der Transferplanungen "im offenen Dialog über alles sprechen". Zudem sei auch klar, "dass man die Planungen nicht allein an den Wünschen eines Trainers ausrichten" könne. Aber: "Der Trainer und die Spieler müssen passen" und ein "homogenes Gebilde" darstellen, so Flick.

Polizei-Einsatz beim FC Bayern München: Beleidigungsbrief an Karl-Heinz Rummenigge?

Beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München ist es am Dienstag in der Geschäftsstelle an der Säbener Straße zu einem Polizei-Einsatz gekommen.

Wie die Bild berichtet, soll der Anlass dafür ein beleidigender Brief an FCB-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge gewesen sein. Absender des Briefes seien die Ultras.

FC Bayern: Leverkusens Kai Havertz favorisiert offenbar Wechsel nach München

Nationalspieler Kai Havertz von favorisiert nach aktuellem Stand offenbar einen Wechsel zum FC Bayern München. Das berichtet jedenfalls Sky.

Dort heißt es, dass der 20-Jährige im Sommer "auf jeden Fall" wechseln wird. Außerdem würde er gerne in der Bundesliga bleiben und deshalb einen Transfer zum deutschen Rekordmeister anstreben.

Aktuell ist dem Bericht zufolge jedoch nicht klar, ob die Bayern bereit sind, alle Hebel für einen Havertz-Transfer in Bewegung zu setzen. Trainer Hansi Flick will ihn demnach auf jeden Fall, die Bosse hingegen seien sich noch unsicher, ob der Mittelfeldmann ein Spieler ist, den sie unbedingt und um jeden Preis haben müssen.

Eine Einigung zwischen beiden Klubs hingegen ist aktuell noch in weiter Ferne, heißt es weiter. Eine Entscheidung über Havertz' Zukunft soll aber möglichst schon in den nächsten Wochen fallen.

Coronavirus: Bayern München vs. Chelsea in der Champions League ohne Zuschauer

Das Coronavirus führt nun auch in Bayern zu Einschränkungen im Sport. Betroffen sind unter anderem Heimspiele von Bayern München, darunter auch das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Chelsea in der kommenden Woche und das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft am 31. März in Nürnberg gegen .