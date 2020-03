FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB mit Boateng und Hernandez gegen Augsburg, Kahn mit erster Warnung an die Spieler

Kahn hat im Meisterrennen eine erste Warnung an die Spieler ausgesprochen, Boateng und Hernandez sind gegen Augsburg wieder dabei. Alle FCB-News.

Nach dem Arbeitssieg gegen Schalke 04 im Viertelfinale des DFB-Pokals (1:0) steht für den FC Bayern am Wochenende das -Derby gegen den auf dem Programm. Wie FCB-Trainer Hansi Flick betonte, werden die beiden Innenverteidiger Jerome Boateng und Lucas Hernandez am Sonntag ebenso zur Verfügung stehen wie Javi Martinez.

Zwar ist der deutsche Rekordmeister aktuell mit drei Punkten Vorsprung Tabellenführer, die Konkurrenz sitzt dem FCB allerdings im Nacken. Diese Ausgangssituation hat Oliver Kahn, der seit Januar im Vorstand des Vereins vertreten ist, veranlasst, eine Warnung an die Bayern-Profis auszusprechen.

Außerdem sprach Flick über die Situation von Stürmer Fiete Arp. Der 20-Jährige wartet seit seinem Wechsel im Sommer bislang auf seinen ersten Einsatz für die Profis und daran wird sich wohl vorerst auch nichts ändern. Der Angreifer soll weiter bei den Amateuren des FC Bayern Spielpraxis sammeln.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München heute am Samstag!

Die FCB-News der vergangenen Tage:

Bayern-Stürmer Fiete Arp vorerst nur für die U23 vorgesehen

Bayern-Trainer Hansi Flick sieht Stürmer Fiete Arp vorerst nur bei der zweiten Mannschaft des deutschen Rekordmeisters. "Ich habe lange mit Fiete gesprochen. Er ist bei der U23, macht das dort gut. Dort ist aktuell sein Weg", sagte der 55-Jährige auf einer Pressekonferenz.

Am Freitag trainierte Arp erneut nicht mit den Profis, sondern bei den Amateuren. Flick betonte daher: "Dort kann er Spielpraxis sammeln, hat eine Vorlage gegeben, ein Tor gemacht. Das freut mich für ihn, denn er ist ein feiner Junge!"

Nach einem Hand- und Armbruch in der Hinrunde kommt Arp unter U23-Trainer Sebastian Hoeneß bisher auf sechs Einsätze. "Unser Fokus ist, dass Fiete irgendwann bei uns spielt. Aber man muss auch sagen, dass es noch ein weiter Weg ist. Wir unterstützen ihn, wo es geht", sagte Flick über den 20-Jährigen.

FC Bayern: Jerome Boateng und Lucas Hernandez wieder einsatzbereit

Der FC Bayern kann im Bundesliga-Derby gegen den FC Augsburg am Sonntag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ) wieder auf das Defensiv-Duo Jerome Boateng und Lucas Hernandez zurückgreifen. Die beiden Spieler, die im Pokal-Viertelfinale bei Schalke 04 (1:0) kurzfristig gefehlt hatten, stünden ebenso zur Verfügung wie Javi Martinez, sagte Trainer Hansi Flick am Freitag.

Kingsley Coman sei nach seiner jüngsten Verletzung dagegen "noch nicht ganz so weit, dass er am Sonntag auflaufen kann", ergänzte der Coach. Auch Robert Lewandowski und Niklas Süle fallen aus.

"Niklas macht es sehr, sehr professionell, er ist sehr positiv, das ist Grundvoraussetzung, um schnellstens wieder auf dem Platz zu sein", sagte Flick über Süle, der nach seinem Kreuzbandriss inzwischen wieder mit dem Ball trainiert. Eine Prognose über einen möglichen Comeback-Zeitpunkt für den Nationalspieler wollte Flick nicht abgeben.

FC Bayern spielt mit Sondertrikot gegen den FC Augsburg

Anlässlich seines 120. Geburtstages wird der Bundesliga-Rekordmeister FC Bayern am Sonntag im Derby gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ) mit einem Sondertrikot an die Anfänge des Vereins erinnern.

Die Retro-Shirts sind an die erste Meistersaison 1931/32 angelehnt und daher komplett in Weiß gehalten, der Kragen und die Ärmel sind dunkelrot. Zudem wird das gegenwärtige Vereinslogo durch ein früheres Emblem ersetzt, das der FC Bayern bereits zwischen 1965 und 1970 auf der Brust getragen hatte.

In Absprache mit dem Hauptsponsor werden die FCB-Spieler allerdings mit blanker Brust spielen. Genauso wie der Ärmelsponsor sind auch das Klub-Wappen und die Brustwerbung Ton in Ton mit der Trikotfarbe gehalten.

Oliver Kahn mit Warnung an die Profis des FC Bayern

Oliver Kahn, seit Anfang des Jahres neues Vorstandsmitglied des FC Bayern, hat die Spieler vor einem Leistungseinbruch im Titelrennen der Bundesliga gewarnt. "In der Bundesliga können wir uns keinen Ausrutscher erlauben, wenn es zum achten Mal in Folge mit der Meisterschaft funktionieren soll", sagte der 50-Jährige dem Vereinsmagazin 51 .

In der Tabelle hat der deutsche Rekordmeister (52) aktuell drei Punkte Vorsprung auf (49), dahinter lauern (48) und (46). Durch die große Konkurrenz im Rücken habe das Team deshalb kaum die Möglichkeit, sich auszuruhen. Der Ex-Torhüter betonte: "Wir müssen das Level hochhalten, weil jedes Spiel entscheidend ist."

FC Bayern - Hansi Flick und der neue Vertrag: Spiel auf Zeit

Hansi Flick hatte die neuerliche Frage nach seiner noch immer ungeklärten Zukunft erwartet - und begegnete ihr mit einem herzhaften Lachen. "Ich bin aktuell bei Bayern München", sagte der Trainer des deutschen Rekordmeisters dann nüchtern, "das ist mein Ansprechpartner. Wir haben Dinge ausgemacht, die Bestand haben. Alles andere ist für mich nicht relevant." Ausgenommen zunächst das Bundesliga-Derby am Sonntag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ) gegen den FC Augsburg.

Doch auch vor dem bayerisch-schwäbischen Duell hat Flick noch nicht zu jenem Stift gegriffen, den ihm Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vor eineinhalb Wochen überreicht hatte, um damit "Papiere" zu unterschreiben - also einen Vertrag über den Sommer hinaus. Warum nicht? Flick will, die Bayern auch, nach dem Vorstand stimmte dem Vernehmen nach am Montag auch der Aufsichtsrat der Personalie zu. Aber so einfach ist es nicht.

Die Bosse spielen trotz ihrer grundsätzlichen Bereitschaft, mit Flick weiterzumachen, auf Zeit. Konkrete Gespräche soll es frühestens nach dem Achtelfinal-Rückspiel in der gegen den (18. März) geben, wahrscheinlich sogar erst nach dem Viertelfinale in der Königsklasse Mitte April. Dann sehen sie klarer, wohin die Reise mit Flick geht.

Überhaupt sind zahlreiche Details wie Gehalt, Laufzeit und die Zusammensetzung des Trainerstabs offen. Außerdem will Flick bei der Kaderplanung mitsprechen, intern soll er sich bereits für die Verpflichtung der Nationalspieler Kai Havertz ( ) und Timo Werner (RB Leipzig) eingesetzt haben.

