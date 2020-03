FC Bayern München, News und Gerüchte: Flick will Havertz und Werner, Davies soll verlängern

Die Zukunft von Hansi Flick ist weiter unklar, es gibt wohl Angebote aus England. Dennoch hat der FCB-Coach offenbar zwei Wunschspieler. Alle News.

Nach dem gegen den (1:0) ist vor der , in der der am Sonntag um 15.30 Uhr auf den trifft. Die Zukunft von FCB-Coach Hansi Flick ist aber weiterhin ungeklärt.

Wenngleich der Fußballlehrer für den Sommer offenbar zwei absolute Wunschspieler hat, könnte er den Klub auch immer noch verlassen - es soll offenbar konkrete Angebote aus geben.

Und auch Alphonso Davies könnte bald einen neuen Vertrag unterschreiben - dies deutete Präsident Herbert Hainer nach den zuletzt starken Leistungen des kanadischen Nationalspielers an.

Mehr Teams

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München am Donnerstag!

Die FCB-News der vergangenen Tage:

Flick hat Havertz und Werner als Bayern-Wunschspieler

Sollte sich Hansi Flick für eine Vertragsverlängerung bei den Bayern entscheiden, hat er nach Informationen der Sport Bild auch schon klare Vorstellungen in Sachen Personal: Demnach sind Timo Werner und Kai Havertz die primären Transfer-Ziele. In die Karten schauen lassen will sich Flick aber nicht. "Der Verein muss sich Gedanken machen, wie er sich aufzustellen hat. Ich habe meine Meinung, aber die lasse ich im Moment bei mir", sagte der Bayern-Trainer jüngst.

Herbert Hainer deutet Verlängerung mit Alphonso Davies an

Herbert Hainer hat nach dem Halbfinaleinzug des FC Bayern München eine Vertragsverlängerung von Alphonso Davies angedeutet. In der vergangenen Woche hatten diverse Medien bereits über einen entsprechenden Plan der Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters berichtet .

"Der FC Bayern ist dafür bekannt, dass er Leistungen belohnt", wird der Bayern-Präsident von der Sport Bild zitiert: "Und Alphonso bringt Bestleistungen. Er ist auf dem besten Weg, ein Weltklasse-Außenverteidiger zu werden."

FCB-Coach Hansi Flick hat wohl Angebote aus England

Bayern-Trainer Hansi Flick hat offenbar das Interesse von zahlreichen anderen Klubs geweckt. Nach Informationen des kicker handelt es sich dabei speziell um Vereine aus der Premier League, die am 55-Jährigen interessiert sein und auch schon mit konkreten Anfragen an ihn herangetreten sein sollen.

Zwar deutete Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge nach dem Chelsea-Spiel in der vergangenen Woche an, mit Hansi Flick als Cheftrainer auch über den Sommer hinaus zusammenarbeiten zu wollen, konkrete Gespräche gab es bislang aber offenbar nicht. Neben Gehalt und Laufzeit des zukünftigen Arbeitspapiers stellt sich auch die Frage nach Flicks engsten Mit- und Zuarbeitern.

Top-Talent Karim Adeyemi wurde beim FC Bayern einst aussortiert: "Hat mir einen Extra-Push gegeben"

Das deutsche Nachwuchstalent Karim Adeyemi hat seine Aussortierung beim FC Bayern München als besondere Motivation für seine Karriere bezeichnet. Der 18-Jährige kickte in der Jugendabteilung des Rekordmeisters, wurde dort aber für nicht gut genug befunden. Inzwischen hat er über Unterhaching den Weg zum österreichischen Spitzenklub RB Salzburg gefunden.

"Das Aus beim FC Bayern hat mich motiviert. Beim Lieblingsklub aussortiert zu ewrden, hat mir einen Extra-Push gegeben", verriet Adeyemi t-online.de. Bereits mit zehn Jahren war für ihn beim FCB Schluss - und danach wurden die Münchner für ihn zum Gegner: "Die Spiele gegen Bayern haben bei mir besonders viel Ehrgeiz geweckt", sagte er.

FC Bayern: Rafinha stand vor Wechsel zu

Bayern-Legende Rafinha hat im Interview mit der Sport Bild erneut über seine schwere Zeit unter dem ehemaligen Trainer Niko Kovac gesprochen und ist überzeugt, dass bei einem anderen Umgang einige Spieler immer noch beim FC Bayern München wären.

"Es war eine schwierige Phase mit Niko Kovac. Ich hatte ihn vor der Saison 2018/19 um die Freigabe gebeten, da ich ein Angebot von Bayer Leverkusen hatte", erklärte der Brasilianer. "Er meinte: 'Nein, bitte bleib, ich brauche dich!' In der Rückrunde bekam ich kaum noch Einsätze."